La compañía recibió el aval para conectar el proyecto Huenuc al sistema y apunta a cubrir la demanda industrial y de las grandes minas metalíferas

La mayor generadora de energía eléctrica del país, la empresa Central Puerto, logró la autorización de la Secretaría de Energía para que incorpore al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) el desarrollo del Parque Solar Fotovoltaico Hunuc I, una iniciativa de energía renovable que se emplazará en el departamento de Sarmiento, en la provincia de San Juan. La inversióne stimada en el mercado es de unos u$s330 millones.

El proyecto iniciará con una potencia de 140 MW, aunque la planificación contempla futuras ampliaciones que podrían elevar la capacidad total a unos 380 MW. La infraestructura se extenderá sobre 690 hectáreas y se integrará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Para asegurar la inyección de energía limpia a la red nacional, se construirá la estación transformadora Hunuc, que operará bajo la órbita de la transportista Distrocuyo.

La elección de San Juan para este emplazamiento responde, además de sus condiciones climáticas privilegiadas para la tecnología fotovoltaica, a un aumento proyectado e