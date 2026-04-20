Europa cuenta con reservas de combustible para aviación que alcanzarían apenas "unas seis semanas" si persiste la interrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz.

La advertencia fue realizada por el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, quien señaló que, si la situación no se normaliza, podrían producirse cancelaciones de vuelos en el continente.

Un cuello de botella clave

El bloqueo de esta vía marítima encendió señales de alarma a nivel internacional. No es un paso menor: en condiciones normales, por allí se transporta cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo. Para Birol, el escenario ya configura una crisis energética de escala global, con efectos que podrían profundizarse en el tiempo.

El titular de la AIE señaló que las consecuencias económicas no se repartirán de manera uniforme. Las economías emergentes de Asia, África y América Latina aparecen como las más expuestas, debido a su menor margen para absorber subas en energía y logística. Pese a ello, advirtió que ninguna región quedará al margen si la disrupción se prolonga.

Buques varados y oferta insuficiente

En el Golfo Pérsico, más de 110 petroleros y al menos 15 embarcaciones con gas natural licuado permanecen detenidos a la espera de poder cruzar. Aunque ese volumen podría aportar algo de alivio, pero no alcanza para normalizar el suministro a nivel global.

El conflicto también dejó huella en la infraestructura energética: más de 80 instalaciones estratégicas fueron afectadas, y más de un tercio presentan deterioros severos. Aun si se lograra un acuerdo, recuperar los niveles de producción anteriores llevaría varios meses e incluso podría extenderse hasta dos años.

Para la AIE, el escenario dejó de ser un problema localizado. La persistencia de las tensiones ya impacta en variables clave de la economía mundial, como la inflación y el crecimiento.

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz a horas de reabrirlo y culpó a EE.UU.

Irán anunció este sábado que volvió a imponer restricciones en el estrecho de Ormuz, pocas horas después de haber habilitado parcialmente el tránsito marítimo. La medida fue comunicada por autoridades militares iraníes en el marco de las tensiones con Estados Unidos y en medio de negociaciones vinculadas al conflicto en Oriente Medio.

Según informó el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, Ebrahim Zolfagari, el paso volvió a quedar bajo "control estricto" de las Fuerzas Armadas iraníes. El funcionario indicó que la decisión se adoptó tras la continuidad del bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes.

De acuerdo con el comunicado difundido por autoridades iraníes, el viernes se había autorizado el tránsito "limitado y gestionado" de buques petroleros y comerciales como parte de un esquema vinculado a las negociaciones en curso. Sin embargo, esa autorización fue revocada tras la confirmación de que Estados Unidos mantendría las restricciones.

El anuncio se produjo menos de 24 horas después de que se informara la reapertura parcial del estrecho en el contexto del alto el fuego vigente desde el 8 de abril. Esa medida había sido comunicada por ambas partes casi en simultáneo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el bloqueo sobre Irán continuará vigente hasta que se alcance un acuerdo más amplio. Desde Irán señalaron que esa decisión motivó la restitución de las condiciones previas en el estrecho.