La Unión Europea elevó a rango de prioridad absoluta un paquete de medidas que busca reducir drásticamente el consumo energético, poniendo al sector del transporte en el centro de la estrategia de defensa económica ante la prolongación de los conflictos armados en Oriente Medio, con un foco de tensión extrema en el estrecho de Ormuz, lo que generó una volatilidad en los precios del crudo que ya no permite soluciones graduales.

La guerra en Irán y la inestabilidad en las rutas marítimas del Golfo Pérsico provocaron que el precio del barril de petróleo registre subas superiores al 60% en apenas semanas. Esta situación obligó a los Estados miembros a un esfuerzo fiscal para garantizar el suministro, con un impacto directo en la inflación y en el poder adquisitivo de los ciudadanos europeos, quienes observan cómo la factura energética se dispara.

En este escenario de economía de guerra, la Comisión Europea rescató y amplió el plan de emergencia propuesto originalmente por la Agencia Internacional de la Energía. La premisa es que ante la falta de oferta inmediata, la única variable de ajuste es la demanda. El bloque comunitario entiende que el transporte representa casi la mitad del consumo de petróleo en la región, por lo que las directrices apuntan a modificar los hábitos de movilidad de millones de trabajadores y empresas.

Una de las medidas más ambiciosas es el fomento del teletrabajo. La propuesta sugiere que los empleados realicen sus tareas de forma remota al menos tres días por semana siempre que el puesto lo permita. Bruselas estima que esta acción podría ahorrar cerca de 500.000 barriles de petróleo diarios a escala continental. Lo que nació como una necesidad durante la pandemia ahora regresa como una herramienta energética para evitar el colapso del sistema de transporte individual.

Menos autos y más despacio alivian el consumo

Asimismo, se impulsa la reducción de los límites de velocidad en autopistas con la sugerencia de bajar al menos 10 km/h la velocidad máxima en busca de eficiencia técnica inmediata, ya que a menores revoluciones, el consumo de combustible de los motores de combustión cae entre un 5% y un 10%. Es una medida de choque que no requiere inversión en infraestructura, sino voluntad política y control ciudadano para estirar las reservas de gasoil y naftas ante posibles cortes de suministro.

La circulación por matrícula en las grandes ciudades es otra de las cartas que la Unión Europea puso en análisis. Esta restricción, que alterna los días de tránsito según el número de patente, apunta a desincentivar el uso del vehículo particular y descongestionar los cascos urbanos. La meta es priorizar la fluidez del transporte público, el cual también recibirá subsidios y promociones para volverse la opción principal de movilidad frente al encarecimiento del combustible fósil.

En el ámbito de la aviación, el bloque comunitario endurece su postura contra los trayectos de corta distancia. La recomendación oficial es suprimir aquellos vuelos domésticos que cuenten con una alternativa ferroviaria de alta velocidad que demande menos de tres horas de viaje. La aviación comercial es uno de los sectores con mayor intensidad energética y el reemplazo por el tren se traduce en un ahorro sustancial de combustible de aviación, un recurso que hoy escasea debido a las dificultades de refinación.

La logística de mercancías también entra en el radar de los reguladores europeos, y alli se busca mejorar la eficiencia en el reparto mediante la optimización de las cargas, evitando que los camiones circulen con espacio vacío. Además, se promueve la capacitación en conducción ecológica para transportistas profesionales. El objetivo es que cada litro de combustible rinda al máximo posible en un mercado donde la cadena de suministros ya siente la presión de los costos logísticos internacionales.

Medidas de eficiencia también en los hogares

Más allá del asfalto, las medidas alcanzan el corazón de los hogares, en los que se está impulsando el uso de cocinas eléctricas y otras tecnologías modernas para desplazar el consumo de gas licuado de petróleo (GLP). Esta transición busca que los hidrocarburos líquidos queden reservados exclusivamente para usos industriales o de transporte donde no hay una alternativa eléctrica viable, asegurando que los sectores estratégicos de la economía no se detengan por falta de insumos.

La preparación para el próximo invierno es el gran motor detrás de estas decisiones. A pesar de que los niveles de almacenamiento de gas se mantienen en rangos aceptables, la incertidumbre geopolítica obliga a los gobiernos a actuar con cautela. La idea de Bruselas es comenzar la temporada de llenado de depósitos de manera coordinada, anticipándose a un escenario donde la oferta de GNL proveniente de socios como Estados Unidos o Noruega podría no ser suficiente ante una escalada del conflicto.

El próximo jueves 23, los ministros de energía de la Unión Europea se reunirán para dar carácter formal a estas recomendaciones. No se descarta que algunas de las sugerencias, hoy presentadas como voluntarias, pasen a ser obligatorias si las tensiones en Oriente Próximo no ceden. La cohesión del bloque será puesta a prueba, ya que cada país deberá adaptar estas directrices a su propia realidad geográfica y económica, manteniendo siempre el objetivo común de la seguridad energética.

Los analistas aseguran que el mundo observará con atención este experimento de austeridad forzada en el Viejo Continente. La crisis energética global, impulsada por la guerra, transformó el consumo de energía en un acto de responsabilidad social. Mientras Europa intenta blindar su economía mediante la eficiencia y el ahorro, queda claro que la era de la energía abundante y barata llegó a su fin, dando paso a una etapa de transición energética acelerada.