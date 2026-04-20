El crudo sube con fuerza por la tensión en Medio Oriente, mientras caen Wall Street y Europa ante temores por el suministro energético global

El inicio de la semana estuvo marcado por un renovado aumento en las tensiones en Medio Oriente, lo que impactó de lleno en los mercados internacionales. El encarecimiento del petróleo se combinó con retrocesos en las principales bolsas occidentales, reflejando la preocupación de los inversores.

El petróleo vuelve a subir y el conflicto que presiona la oferta

Los precios del crudo registraron un salto significativo: el WTI avanzó 4% hasta los u$s85,77, mientras que el Brent del Mar del Norte —referencia para Argentina— trepó 3,1% y alcanzó los u$s93,29. La incertidumbre sobre la oferta global volvió a impulsar las cotizaciones.

El detonante fue el agravamiento del conflicto tras el fracaso de las negociaciones diplomáticas. En ese marco, Estados Unidos interceptó un buque iraní que intentaba sortear el bloqueo naval, lo que motivó una rápida advertencia de represalia por parte de Teherán: "responder pronto". El episodio volvió a encender las alarmas sobre el abastecimiento energético mundial.

Este viernes, los precios internacionales del petróleo registraron una fuerte caída, con retrocesos cercanos al 12%, luego de que Irán confirmara la reapertura del estrecho de Ormuz en el marco de un acuerdo con Estados Unidos y en medio de las treguas vigentes en la región. La decisión de reabrir el estrecho redujo de forma inmediata la tensión geopolítica y alivió los temores sobre una posible interrupción prolongada del suministro energético global, lo que impactó de lleno en las cotizaciones del crudo.

Además, Donald Trump anunció que espera llegar a un acuerdo con Irán "dentro de uno o dos días" para poner fin a la guerra, ya que "no quedan puntos conflictivos". "Los iraníes quieren reunirse. Quieren llegar a un acuerdo. Creo que probablemente habrá una reunión este fin de semana. Creo que lograremos un acuerdo dentro de uno o dos días", expresó en una breve llamada telefónica con el medio digital estadounidense Axios.

En ese contexto, el barril de Brent -referencia en Argentina- cayó 10% hasta los u$s90, tras haber superado los u$s97 en las horas previas y los u$s110 durante las primeras semanas del conflicto en Medio Oriente. Se trata de uno de los retrocesos diarios más marcados desde el inicio de la guerra.

Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, cayó 10% hasta ubicarse en torno a los u$s84 por barril. A pesar de la baja, el precio aún se mantiene por encima de los niveles previos al conflicto, cuando rondaba los u$s70, lo que refleja que el mercado conserva cierto grado de cautela.

Ormuz, en el centro de la escena

El estrecho de Ormuz, punto neurálgico para el tránsito de petróleo y gas, permanece prácticamente bloqueado desde el inicio de las hostilidades entre Israel, Estados Unidos e Irán. La interrupción en este corredor estratégico profundiza la volatilidad.

El analista Chris Weston, de Pepperstone, señaló en un informe difundido el lunes que la incautación del buque iraní y la advertencia de represalias por parte de Teherán tendrán efectos en los mercados. "Con los flujos por Ormuz paralizados, los operadores reevalúan las probabilidades y el calendario para una normalización logística, ajustando sus posiciones luego de las suposiciones más constructivas realizadas la semana pasada", declaró.

Wall Street, con resultados mixtos

En Nueva York, los índices mostraron movimientos dispares. El S&P 500 cedió 0,19% y el Nasdaq retrocedió 0,40%, mientras que el Dow Jones logró una leve suba de 0,02%.

Entre las acciones, se destacaron las alzas de:

Celanese (+3,65%)

Stanley Black & Decker (+3,3%)

State Street (+2,4%)

En cambio, las bajas más pronunciadas fueron para:

Norwegian Cruise Line (-5,6%)

Fair Isaac (-2,2%)

Enphase (-3,1%)

Europa en terreno negativo, Asia resiste

Los mercados europeos operaron con caídas generalizadas: el Euro Stoxx retrocedió 1,07%, el DAX alemán bajó 0,97% y el CAC francés cayó 0,90%. En Londres, el FTSE también se movió en negativo con una baja de 0,46%.

En contraste, Asia mostró un comportamiento más favorable. El Hang Seng de Hong Kong subió 0,77%, Shanghái avanzó 0,76%, el Kospi de Corea del Sur ganó 0,44% y el Nikkei japonés cerró con un alza de 0,60%.

Mercados bajo presión

La combinación de conflicto geopolítico y riesgo sobre el suministro energético volvió a colocar a los mercados en un escenario de alta incertidumbre, con inversores atentos a la evolución de los acontecimientos.