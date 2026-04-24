Con una inversión de u$s 120 millones en una planta de hidrotratamiento, la compañía cubrirá la demanda de su red Puma Energy con producción propia local

La multinacional Trafigura, uno de los mayores operadores de materias primas a nivel global, pondrá en funcionamiento en octubre una obra diseñada para eliminar la importación de gasoil grado 3. Con una inversión de u$s 120 millones, la compañía comenzará a producir este combustible de máxima calidad directamente en su refinería de Bahía Blanca.

Esta obra que atraviesa su etapa final, cubrirá la demanda de su red de estaciones de servicio Puma Energy y de su cartera de clientes del sector agropecuario, cerrando una etapa de un proyecto cambia el esquema de abastecimiento de la firma en la Argentina.

Esta novedad se dio en el marco de la presentación de su nueva línea de aditivos Cleantec, los cuales vienen incorporados de origen en todos sus combustibles. Esta tecnología busca optimizar el rendimiento de los motores y garantizar una limpieza profunda de los sistemas de inyección, lo que se traduce en una mayor eficiencia y durabilidad para los vehículos de pasajeros y la maquinaria pesada.

La llegada de estos componentes refuerza la propuesta de valor de la compañía, ya que el gasoil premium producido localmente saldrá de la planta de Bahía Blanca con este paquete de aditivos integrado. De esta manera, el autoabastecimiento se complementa un producto final que responde a las exigencias de las motorizaciones modernas.

Un logro en el mercado de combustibles

Hasta el presente, una parte del combustible premium despachado en los surtidores locales debía ser adquirido mayormente en el mercado exterior. Al centralizar la producción en el complejo bonaerense, la empresa logra la integración vertical de sus procesos, asegurando que el suministro para el transporte y el campo dependa exclusivamente de la refinación local de crudo.

El componente central de esta transformación es una unidad de hidrotratamiento (HDT). Esta tecnología permite procesar el petróleo extraído en el país para alcanzar los niveles de pureza que requieren los motores actuales, reduciendo el contenido de azufre según los estándares internacionales.

La inversión se inscribe en una estrategia de largo plazo que vincula a Trafigura con el sector del upstream. La compañía pasó de ser un comprador de materia prima a actuar como un socio en la producción de diversas operadoras en el sur como Vista, Capez quintana y Tango Energy. Al procesar ese crudo en su propia planta, la firma establece un flujo constante que otorga previsibilidad al abastecimiento interno frente a las oscilaciones del mercado internacional.

La compañía abastece actualmente a 410 estaciones de servicio y mantiene vínculos comerciales con más de 500 productores agropecuarios a través de cooperativas. El autoabastecimiento desde una planta local permite simplificar la cadena de distribución y reducir la dependencia de cargamentos externos.

Actualmente, la marca de Trafigura mantiene una participación de mercado que ronda el 5% en el segmento de naftas y alcanza cerca del 7% en el despacho de gasoil, cifras que reflejan su capilaridad en el interior del país y su fuerte vínculo con el sector productivo. Con este despliegue, la compañía se posiciona detrás de los tres grandes operadores que encabezan el ránking nacional: YPF, Shell (operada por Raízen) y Axion Energy.

Más capacidad de refinado

En términos de infraestructura regional, las obras que se vienen desarrollando con varios hitos previos generaron un impacto directo en el empleo. Durante las etapas de construcción y montaje, se requirió el trabajo de aproximadamente 1.000 personas, involucrando a empresas de servicios industriales de la zona de Bahía Blanca.

La ampliación y modernización de esta refinería, que en 2025 cumple un siglo de operatividad, permitió incrementar en un 50% su capacidad de procesamiento de crudo hasta alcanzar los 46.000 barriles diarios. Asimismo, las nuevas unidades operativas permitieron elevar un 80% la producción de diesel, optimizando el rendimiento de la planta para abastecer la demanda creciente del mercado local.

Complementariamente, la logística de suministro de crudo fue optimizada con la construcción de la Derivación del Oleoducto Allen - Puerto Rosales. Este enlace de 11 kilómetros conecta el sistema troncal de transporte directamente con la planta, facilitando el ingreso de materia prima y eliminando la necesidad de transporte terrestre por camión para el abastecimiento de la refinería. Además es un punto exportador alternativo para Vaca Muerta.