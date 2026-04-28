Empresarios se disputan la inversión privada más grande del sector energético argentino, clave para el futuro de exportaciones y divisas

La historia de cuando se comenzó a proyectar el gasoducto que iría de Vaca Muerta a Bahía Blanca o a Río Negro para exportar gas natural licuado (GNL) desde alguno de esos puertos comenzó a fines de 2.024 cuando los dueños de las empresas que querían participar en la licitación del mismo se reunieron con el Presidente de la Nación, Javier Milei.

Los empresarios que asistieron a esa reunión se llevaron una noticia que no esperaban. Milei apoyó la construcción del gasoducto pero les avisó que a diferencia del gasoducto Perito Moreno, anteriormente llamado Néstor Kirchner, el Estado no participaría en la construcción del mismo.

Por lo tanto, tuvieron que armar un consorcio privado que se encargaría de la licitación y luego de la construcción del mismo. Por primera vez en la historia la licitación y la construcción de una obra que iba a hacer el sector público pasaba al sector privado.

Por ese motivo los empresarios petroleros que estuvieron en esa reunión crearon el consorcio Southern Energy (SESA), para construir el gasoducto para llevar el gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta hacia Bahía Blanca o Río Negro y desde allí exportarlo al mundo en barcos metaneros.

Este consorcio a cargo del megaproyecto, está próximo a anunciar los ganadores de la licitación para la construcción de la obra de infraestructura energética más importante de la región que se realizará con los caños adquiridos a la compañía india Welspun lo que generó en enero un fuerte conflicto del Gobierno con el Grupo Techint por el precio de los caños.

Techint recibió un fuerte revés al perder la licitación de provisión de caños a través de su subsidiaria Tenaris frente a la empresa india Welspun que ofreció un precio 40% más barato que la empresa de Techint, un proceso que generó críticas públicas del presidente Javier Milei hacia Paolo Rocca a quien comenzó a llamar el "Sr. Chatarrín" desde ese entonces.

Quiénes integran el consorcio que construirá el gasoducto

El consorcio que construirá el gasoducto está integrado por las siguientes empresas:

Pan American Energy (PAE) del Grupo Bulgheroni con el 30%

La estatal YPF con el 25%

Pampa Energía del Grupo Mindlin con el 20%

La holandesa Harbour Energy con el 15%

La noruega Golar con el 10% restante

En este punto hay que señalar que Marcelo Mindlin que es accionista de SESA a través de Pampa Energía, fue excluido del comité de adjudicación por competir en la licitación a través de su constructora Sacde.

El gasoducto de una extensión de más de 430 kilómetros unirá el yacimiento de Vaca Muerta con el yacimiento del golfo San Matías, en Río Negro con una inversión total de u$s1.300 millones.

El proyecto se divide en cuatro partes que son los tres tramos del ducto de 36 pulgadas y una planta compresora para licuificar el producto, que es la pieza clave para optimizar el transporte del gas a lo largo del sistema.

Las ofertas técnicas y económicas se presentaron el 12 de enero y a fines de febrero se realizó el primer examen técnico que fue una especie de filtro para luego pasar a la evaluación de las propuestas económicas de las empresas que se presentaron a la licitación.

Los consorcios que pelean por la megaobra energética

En ese sentido hay que mencionar que por el ducto compiten tres consorcios:

Techint-Sacde

Pumpco-Bonatti-Contreras Hermanos

Víctor Contreras y Sicim

En tanto que por la planta compresora se presentaron Oilfield Production Service (OPS), Sacde, Pecom, Contreras Hermanos y Víctor Contreras.

Por lo que pudo saber iProfesional, de fuentes cercanas a quienes manejan la licitación, el principal candidato es la UTE integrada por el Grupo Techint de Paolo Rocca y Sacde de Marcelo Mindlin quienes han ganado las licitaciones de energía más importantes en el país, como el gasoducto Perito Moreno, y el oleoducto VMOS, que conecta Vaca Muerta con Río Negro.

Por su parte Sacde, la empresa de Marcelo Mindlin el dueño de Pampa Energía, compite también por la construcción de la planta compresora, aunque la candidata a quedarse con ese contrato es la empresa de Neuquén OPS.

Se trata de una empresa de crecimiento sostenido en los últimos años y por lo que pudo saber iProfesional OPS no presentó la oferta más económica, pero sí las garantías más sólidas, una condición que es más importante que el precio. La firma es una de las responsables de instalar una de las estaciones de bombeo del oleoducto VMOS, que recorre el mismo trayecto que el gasoducto pero transporta petróleo.

El gigante norteamericano que busca entrar al mercado argentino

Otra de las empresas que se presentó es la norteamericana Pumpco que es una subsidiaria de MasTec la empresa de José y Jorge Mas los dueños del Inter de Miami el club donde juega Lionel Messi. Son los hijos del fallecido empresario cubano norteamericano Jorge Más Canosa y visitaron a Milei el año pasado en la Casa Rosada.

En caso de no lograr ganar la licitación esta representaría la sexta derrota consecutiva en licitaciones en la Argentina MasTec ya que habían participado antes en la reversión del gasoducto norte y en la construcción del oleoducto VMOS, y en ambos casos fueron superados por la sociedad entre Techint-Sacde. La empresa MasTec es una de las principales constructoras de ductos en Estados Unidos, con una facturación anual cercana a los u$s15.000 millones al año, y desde hace mucho tiempo busca ingresar en la región a través del mercado argentino.

De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional el consorcio formado por las empresas Víctor Contreras y Sicim, habría ofrecido la oferta más económica para los tres tramos del ducto pero todavía se está evaluando la presentación de las garantías.

Víctor Contreras es una constructora argentina de ductos con más de 50 años de trayectoria y es una empresa familiar que en los últimos años había perdido presencia en el mercado local pero su especialidad son los tendidos de caños de grandes diámetros para la industria del petróleo y el gas.

Su socia Sicim, es una empresa italiana creada hace más de 60 y con unos 10.000 empleados distribuidos alrededor del mundo, dedicada al diseño. Está especializada en la construcción de ductos y plantas de tratamiento de petróleo, gas y agua.

Cuándo arranca la construcción y cuándo estará operativo

La construcción del gasoducto comenzará a mediados de año, con un plazo de ejecución de 24 meses y debería estar operativo para el invierno de 2028.

Como antecedente, hay que destacar que en el 2023 comenzó la construcción del gasoducto Perito Moreno, de 36 pulgadas y 573 kilómetros de extensión, que conecta Vaca Muerta con Buenos Aires, y que demandó una inversión de u$s2.700 millones. En el sector de Oil & Gas señalan que, si además avanzan los proyectos de GNL que lidera YPF junto a la italiana ENI y la petrolera de Emiratos Árabes Adnoc, será necesario construir un nuevo gasoducto, aunque de mayor capacidad.

El Gasoducto Tratayén-San Antonio Oeste es un gasoducto para la exportación de GNL que lo construye y licita San Matías Pipeline, una sociedad de Southern Energy. Tiene un recorrido de 437 km desde Tratayén, en Neuquén hasta San Antonio Oeste en el Golfo San Matías en Río Negro.

El mismo tendrá una capacidad de 27 millones m³/día para alimentar 2 buques licuefactores y abastecer a las plantas flotantes FLNG Hilli Episeyo 2,4 MTPA y MKII 3,5 MTPA que van a estar en el Golfo San Matías.

La construcción del mismo debería arrancar en la mitad de junio de 2026, y con un plazo de 2 años finalizando en el 2028 y la inversión total parte de un proyecto de unos u$s15.000 millones a 20 años y por otra parte Southern Energy negociaría un crédito de u$s1.000 millones con bancos para el ducto y será el primer gasoducto dedicado 100% a exportación en Argentina.

Por qué ganó Río Negro y perdió Bahía Blanca en la disputa por el gasoducto

Pese a la disputa que hubo el año pasado entre que llegara a Bahía Blanca en provincia de Buenos Aires (PBA) o en el Golfo San Matías en Río Negro se eligió este último lugar porque tiene aguas profundas para que circulen buques metaneros.

A eso se suman las ventajas impositivas. El gobernador de PBA Axel Kicillof no se adhirió al Régimen Impositivo de Grandes Inversiones (RIGI) que otorga grandes beneficios fiscales a las empresas mientras que sí lo hizo el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck.

La distancia al Golfo de San Matías desde Vaca Muerta es de 437 kilómetros en tanto que a Bahía Blanca son unos 1.000 kilómetros por lo tanto el costo de construcción es menor.

Hoy Vaca Muerta tiene gas sobrante pero no puede sacar. Con el gasoducto a San Antonio Oeste, en 2027 Argentina podrá empezar a exportar GNL propio desde Río Negro.

En una primera etapa, antes de que el gasoducto esté listo, las exportaciones de GNL se realizarán únicamente en verano cuando cae el consumo interno y se abastecerán a través del gasoducto San Martín, que recibe producción offshore de Tierra del Fuego. El primer buque de licuefacción, el Hilli Episeyo, actualmente en Camerún, estará operativo en septiembre de 2027 y tendrá una capacidad de 2,45 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, equivalentes a 11,5 millones de m³/d de gas natural. El segundo buque, denominado MKII, está en refacción en China y comenzará operaciones a fines de 2028, con una capacidad de 3,5 MTPA (casi 16 millones de m°/d).

Con ambos buques en funcionamiento, la Argentina contará en tres años con capacidad para exportar unos 27 millones de m³/d, equivalentes al 19% de la producción nacional actual (142 millones de m³/d).

Solo con ese volumen garantizado durante todo el año, el proyecto alcanzará la rentabilidad esperada, lo que hace indispensable contar con el nuevo gasoducto.

Los dos buques de licuefacción para exportar el GNL se ubicarán en el golfo San Matías, entre Sierra Grande y San Antonio Oeste. En las cercanías, en Punta Colorada, está también la terminal de exportación de petróleo que conecta VMOS con Vaca Muerta, y que entrará en operación a fin de año.