El CEO de Los Azules busca financiamiento por u$s2.800 millones, destacó la estabilidad regulatoria y el poder del cobre para atraer inversores globales

Michael Meding, gerente general del proyecto minero Los Azules, expuso la estrategia financiera y operativa detrás de uno de los proyectos más ambiciosos de la Argentina, que busca convertirse en una mina de clase mundial con una inversión total estimada en u$s4.000 millones.

"Estamos buscando 4.000 millones de dólares. Hay un CapEx de aproximadamente u$s2.300 millones, capital de trabajo, facility y costos financieros hasta entrar en producción", explicó el CEO del proyecto cuprífero y vicepresidente de McEwen Copper tras presentarse en la Expo San Juan Minera 2026 organizada por Panorama Minero.

En medio del auge del cobre y del renovado interés internacional por los minerales críticos, el ejecutivo detalló los avances del proyecto ubicado en plena Cordillera de los Andes, a unos 80 kilómetros de Calingasta y a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar que completó recientemente su Estudio de Factibilidad 2025, consolidándose como uno de los proyectos de cobre más avanzados del país.

El desarrollo prevé una operación inicial de 21 años con producción anual de unas 148.200 toneladas de cátodos de cobre Grado A y costos altamente competitivos a nivel global. La apuesta financiera detrás del proyecto refleja la escala del desafío.

Según detalló Meding, el esquema que analiza la compañía combina capital privado y endeudamiento internacional: "Estamos pensando en una estructura de 30/70 o 40/60 entre equity y deuda. Aproximadamente u$s1.200 millones podrían venir de socios y fondos de inversión, y otros u$s2.800 millones de financiamiento de distintas fuentes".

El financiamiento de organismos internacionales

El ejecutivo detalló que McEwen Copper viene trabajando con organismos internacionales y agencias de crédito a la exportación para estructurar el financiamiento, y en ese camino, la empresa avanzó con agencias de desarrollo y exportación de distintos países, entre ellas entidades de Canadá, Alemania, Francia, Japón, Suiza y Estados Unidos.

"Ya estamos hace aproximadamente cuatro años trabajando con estas instituciones y hoy estamos en una etapa donde hemos recibido ofertas de financiamiento", afirmó el directivo al firmar que parte de esos recursos podría cubrir hasta el 85% de la maquinaria requerida para la operación. A eso se suma el trabajo con el Banco Mundial y con IFC, que es parte del Grupo Banco Mundial. Ya firmamos acuerdos de colaboración para avanzar bajo estándares ambientales y sociales internacionales", señaló.

El proyecto Los Azules aparece hoy como uno de los casos más relevantes dentro del nuevo mapa minero argentino, impulsado por el cobre y por herramientas como el RIGI. En el escenario base del estudio económico, el emprendimiento muestra un Valor Actual Neto de aproximadamente u$s2.900 millones y una tasa interna de retorno cercana al 20%, con repago estimado en menos de cuatro años.

Mike Meding, Ceo de Los Azules: 'Estamos buscando u$s4.000 millones de financimiento'

Para Meding, uno de los factores clave detrás del interés de inversores internacionales es el posicionamiento alcanzado por San Juan como jurisdicción minera. "Tengo mucha confianza en los equipos técnicos de la provincia y en el trabajo que viene haciendo el gobierno de Marcelo Orrego para acompañar el desarrollo minero con la velocidad necesaria", afirmó.

El ejecutivo reconoció que todavía restan permisos y definiciones técnicas para avanzar hacia la decisión final de inversión, aunque destacó el cambio de clima para los proyectos de largo plazo.

En ese contexto, también se refirió a la reciente reforma de la Ley de Glaciares. "Directamente no impacta en nuestro proyecto, porque Los Azules ya había sido diseñado considerando la ley anterior. Pero sí aumenta muchísimo la confianza de las inversiones porque da mayor precisión y menos margen para judicializaciones", explicó.

Infraestructura: el gran desafío del cobre

El crecimiento de los proyectos cupríferos en San Juan también abre una discusión central sobre infraestructura. Meding identificó a la energía y los caminos como uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo de la minería de gran escala.

"La provincia y la Nación no tienen los fondos suficientes para hacer toda la infraestructura necesaria, por eso es lógico que las empresas participen e inviertan", sostuvo al asegurar que la mejora de la red energética no beneficiará únicamente a las minas, sino también a toda la provincia. "Cuando invertimos en energía, hacemos más confiable el sistema para todos los sanjuaninos", señaló.

En ese sentido, destacó que Los Azules ya presentó propuestas vinculadas a infraestructura eléctrica compartida con otros proyectos mineros de la provincia. "Siempre tenemos un plan A, un plan B y un plan C. Lo importante es que el sector sea capaz de coordinarse y trabajar en conjunto", dijo.

Uno de los conceptos más repetidos por Meding es el valor diferencial que tiene San Juan en términos de capital humano y proveedores especializados. "Una de las grandes ventajas competitivas de San Juan es su ecosistema minero y de proveedores. Esta provincia no solo exportó minerales, también exportó profesionales y know how. Eso debería darnos un nivel de autoestima muy alto", afirmó.

Un modelo de minería con foco ambiental

El proyecto Los Azules también busca posicionarse como un nuevo modelo de minería de cobre con menor impacto ambiental. El rediseño presentado en 2025 reemplazó la tradicional planta de flotación por un sistema de lixiviación en pilas y extracción por solventes SX-EW, eliminando la necesidad de construir presas de relaves.

Ese esquema permitirá producir directamente cátodos de cobre terminados en San Juan, reduciendo la dependencia de fundiciones externas y disminuyendo el consumo de agua, energía y emisiones. "Queremos desarrollar un proyecto competitivo, moderno y sustentable, alineado con los estándares internacionales más exigentes", sostuvo Meding.

Para el ejecutivo, el contexto global abre una oportunidad histórica para San Juan y para la Argentina. "Creo que estamos a punto de crear una ola muy importante en San Juan que va a levantar a toda la industria minera", aseguró.

En paralelo, valoró las señales de simplificación regulatoria impulsadas desde el Gobierno nacional y sostuvo que el desafío ahora es consolidar confianza en los mercados internacionales. "Hay que seguir haciendo las cosas más simples, seguir reduciendo burocracia y construir credibilidad para acceder al financiamiento internacional", concluyó.