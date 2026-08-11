Horacio Marin anticipa un salto exportador a 2031 y confirma que la empresa evalúa oportunidades en el upstream tras ordenar su portafolio de activos

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marin, trazó las definiciones financieras más relevantes para el futuro de la compañía y aseguró que tras avanzar en el reordenamiento de activos no estratégicos y encarar desinversiones como la salida de Metrogas, la petrolera de control estatal mantiene una postura abierta para concretar compras estratégicas en el mercado local.

"Podemos comprar cosas. Siempre estamos viendo oportunidades en el upstream u otros pilares. No somos predecibles; pueden aparecer oportunidades", adelantó Marin al analizar la evolución del portafolio corporativo, remarcando que la empresa recuperó un margen de maniobra clave que le permite evaluar opciones de inversión con rapidez.

La visión del directivo apunta a sostener una compañía dinámicamente activa en fusiones y adquisiciones, apoyada en tres pilares conceptuales inamovibles que marcan el rumbo de la gestión: "desarrollo de Vaca Muerta, manejo del portafolio y eficiencia, y no pienso cambiar hasta que me vaya", dijo en un evento del portal especializado EconoJournal.

Tras haber completado la desinversión en activos no estratégicos y áreas convencionales, YPF avanzó en el proceso de venta de su participación del 70% en Metrogas, la principal distribuidora de gas del país. la petrolera aceptó la oferta presentada por Edenor, la distribuidora eléctrica controlada por el grupo Edelcos integrado por los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

La operación se enmarca en la estrategia trazada por Marin para concentrar el capital y los esfuerzos operativos de la compañía exclusivamente en los desarrollos no convencionales de Vaca Muerta y en la infraestructura de exportación de hidrocarburos, deshaciéndose de activos del segmento de distribución minorista que no formaban parte del núcleo del negocio.

El megaproyecto de GNL y una meta exportadora de u$s55.000 millones

Esta estrategia de reconfiguración de portfolio tiene como meta principal preparar a la compañía para un salto exportador histórico. Las estimaciones financieras elaboradas por la conducción marcan que la petrolera se encamina a generar un volumen inédito de divisas en la próxima década.

"Hoy nos da u$s 55.000 millones para 2031 con precios normales, con un barril de u$s 70 FOB y el gas a u$s 6,5, no más de eso", precisó el ejecutivo sobre las proyecciones de comercio exterior para el comienzo de la próxima década.

Para hacer viable semejante nivel de ventas al exterior, YPF lidera la estructuración de una red de infraestructura de transporte y procesamiento. El megaproyecto de Gas Natural Licuado (GNL) y la ampliación de la capacidad de evacuación de crudo representan un programa de inversiones de escala global que superará ampliamente el volumen de capital desplegado por las principales compañías petroleras del mundo.

La hoja de ruta de la infraestructura contempla la licitación de la planta de tratamiento en Neuquén y el ducto asociado por u4s4.000 millones, la construcción de poliductos y gasoductos complementarios por otros u$s4.000 millones, el desarrollo de una segunda planta de separación de líquidos del gas natural por u$s9.000 millones y la incorporación de dos buques licuefactores por u$s6.000 millones.

Récord de perforación en Vaca Muerta y eficiencia en el downstream

En el plano estrictamente operativo dentro de la cuenca no convencional, la compañía planea acelerar el ritmo de actividad con un fuerte incremento en el parque de equipos de perforación. "En febrero vamos a tener 21 rigs; teníamos 12 en diciembre del año pasado", confirmó Marin sobre el despliegue de equipos que permitirá sostener una curva ascendente de extracción de hidrocarburos.

Las metas de producción fijadas para el cierre del año establecen alcanzar los 250.000 barriles netos diarios de petróleo, mientras que el volumen total operado superará los 360.000 barriles diarios. De cara a 2031, la proyección operada indica que la producción escalará hasta "casi 8 veces lo que estamos hoy con lo operado".

En el segmento del downstream, la reingeniería de procesos apunta a maximizar los márgenes de rentabilidad y blindar a la empresa frente a eventuales ciclos de precios bajos del petróleo a nivel global. En las refinerías, YPF avanza en la estandarización técnica "para terminar que todos produzcamos con 10 partes por millón para exportar y vender en el mercado interno indistintamente".

El proceso de modernización interna también muestra resultados concretos en la gestión corporativa y la velocidad de toma de decisiones. Apoyada en la incorporación de herramientas de data analytics y en la reorganización del trabajo en tiempo real a través de los centros de control (RTIC), la empresa logró reducir drásticamente los plazos para el cierre de sus balances trimestrales.

"El balance tardábamos en el trimestre 45 días, hoy 7 días hábiles y en diciembre 5 días hábiles, y ahí nos ubicamos en las mejores compañías del mundo en cerrar balance" destacó el presidente y CEO de YPF, a horas de presentar sus balances del segundo trimestre.

Marin destacó el impacto de este enfoque en la excelencia operativa al señalar que "duplicamos las ganancias de YPF sin cambios de precios, en dos años; en un semestre con el mismo precio que en la gestión anterior duplicamos las ganancias", consolidando un modelo de negocio enfocado en la rentabilidad, la eficiencia y el liderazgo en el mercado energético.