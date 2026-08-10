YPF logró el mejor trimestre operativo de su historia impulsado por el boom de Vaca Muerta

YPF registró un EBITDA de u$s2.804 millones y utilidades por u$s1.205 millones, y un crecimiento interanual del 47% en la producción de petróleo

YPF presentó este lunes los resultados del segundo trimestre del año con un EBITDA ajustado de US$2.804 millones, el más alto de toda su historia para un período similar, y con un margen de 43% sobre los ingresos, el mejor registro en los últimos 20 años.

La utilidad neta ascendió a US$1.205 millones, la segunda más alta de la compañía, reflejando de forma clara los resultados del Plan 4x4. Cabe resaltar que el trimestre de mayor utilidad neta corresponde al Q3 del año anterior.

El EBITDA del trimestre creció 150% respecto al año anterior, impulsado por el continuo crecimiento de la producción en Vaca Muerta, la reducción en los costos de extracción, los niveles récord de procesamiento, la continua optimización y eficiencia operativas y la dinámica alcista de precios.

Durante el trimestre, YPF implementó un esquema de buffer temporal de precios de naftas y gas oil por el cual no trasladó al surtidor el impacto completo de la suba de precios internacionales.

La producción de petróleo shale promedió 213.000 barriles diarios, con un crecimiento del 47% interanual. Para finales de este año, la compañía espera continuar creciendo hasta alcanzar 250.000 barriles diarios de petróleo shale.

El mayor RIGI de la industria por u$s25.000 millones

En mayo YPF presentó al RIGI el proyecto Loma La Lata Oil, con una inversión de u$s25.000 millones, la más importante hasta ahora presentada bajo dicho régimen. Ese desarrollo de cuatro áreas en el sur de la formación están orientadas a un desarrollo masivo para los proyectos de exportación.

Durante el trimestre, las inversiones alcanzaron u4s1.340 millones de dólares, un 16% por encima del año pasado, de los cuales el 77% se destinaron a la actividad no convencional, principalmente en Vaca Muerta. Se espera una aceleración importante durante la segunda mitad del año, en línea con el crecimiento esperado en la producción de petróleo shale al cierre del año.

Por el lado de Downstream, los niveles de procesamiento en las refinerías alcanzaron un nuevo récord histórico de 351.000 barriles diarios, con una utilización del 104%, lo que también permitió registrar récords de producción de naftas y gas oil, evitar importaciones, abastecer a refinadores locales y exportar excedentes a países de la región.

Adicionalmente, las ventas de naftas y gas oil crecieron un 10% en volumen respecto al año anterior, consolidando una participación de mercado del 59% en el trimestre. Este desempeño sorprende ya que el sector atraviesa cinco meses de baja consecutiva de ventas, a pesar de lo cual la petrolera que controla el 55% del mercado logra sortear el declino.

El proyecto del Oleoducto VMOS continúa avanzando según lo previsto, con más del 77% de la obra ejecutada al cierre de junio de 2026. Se espera que el nuevo oleoducto y terminal inicien sus operaciones de exportación de petróleo para principios del año próximo.

YPF cumple su objetivo 100% Vaca Muerta

Como parte del Plan 4x4, la compañía continuó avanzando en la venta de activos no estratégicos. El pasado jueves 6 de agosto, YPF acordó la venta de 2 grupos de áreas convencionales en la provincia de Mendoza por un monto de alrededor de 400 millones de dólares.

Cuando se logre el cierre de dichas transacciones YPF tendrá 95% de su producción de Vaca Muerta acercándose fuertemente al objetivo de convertirse en una empresa netamente de No Convencionales Integrada.

Finalmente, el flujo de caja libre fue de u$s824 millones siendo el tercer más alto de la historia, que incluye un efecto extraordinario por la compra de los activos de Equinor en Vaca Muerta.

Excluyendo este efecto, la generación de caja hubiese ascendido a u$s1.000 millones, demostrando el sólido desempeño operativo y financiero alcanzado durante el trimestre. Esto le permitió a YPF cerrar el trimestre con una liquidez récord histórica de casi u$s2.500 millones y reducir el ratio de endeudamiento neto a 1.09 veces, el más bajo de los últimos 11 años.