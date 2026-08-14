Horacio Marín afirmó que YPF exportará u$s10.000 millones por año y generará 20.000 empleos

Con inversiones multimillonarias y foco en gas licuado, la compañía estatal busca nuevos mercados e impulsa desarrollo e ingreso de divisas

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró este viernes que la compañía proyecta exportar u$s10.000 millones por año y sostuvo que ese nivel de actividad permitirá generar alrededor de 20.000 puestos de trabajo.

"Vamos a exportar 10.000 millones de dólares por año. Esto va a generar 20.000 puestos de trabajo", señaló Marín durante una entrevista en el programa Vamos Rivadavia, conducido por Nelson Castro en Radio Rivadavia.

El ejecutivo explicó que parte de esa estrategia estará basada en la exportación de gas natural licuado (GNL), que será transportado mediante buques hacia mercados de Europa y Asia.

Según detalló, el objetivo es sostener exportaciones por u$s10.000 millones anuales durante los próximos 20 años, lo que representaría ingresos acumulados por unos u$s200.000 millones.

"Es un proyecto muy robusto, porque exportamos petróleo y gas. Y pueden haber inversiones extranjeras gracias al RIGI", sostuvo Marín al referirse al esquema de inversiones previsto para los próximos años.

El titular de YPF también destacó que la empresa mantiene una estrategia enfocada en proyectos de largo plazo vinculados al desarrollo energético argentino.

"Nosotros estamos construyendo para el futuro y para las inversiones. Yo en el 2045 ojalá esté vivo, pero lo que estoy seguro es que la Argentina va a exportar millones de dólares", expresó.

Además, indicó que el país podría posicionarse entre los principales exportadores mundiales de distintos productos energéticos. En ese sentido, afirmó que Argentina será:

El segundo exportador de etanol del mundo

El quinto exportador mundial de líquidos asociados al gas

asociados al gas El sexto exportador de gas natural

Respecto del estado actual de los proyectos, explicó que se encuentran en una etapa de búsqueda y estructuración de financiamiento. "A partir del año que viene empiezan las obras, que son muy grandes. En los próximos cuatro años vamos a invertir 29.000 millones de dólares", agregó.

Argentina LNG solicitó su adhesión al RIGI

Las declaraciones de Marín se produjeron un día después de que YPF anunciara que Argentina LNG presentó formalmente la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La iniciativa contempla el desarrollo de un proyecto integrado de producción y exportación de gas natural licuado con una inversión acumulada estimada en u$s51.000 millones a lo largo de toda su ejecución.

El emprendimiento es impulsado por YPF junto con la energética italiana Eni y XRG, la compañía internacional de inversiones energéticas vinculada al grupo emiratí ADNOC.

De acuerdo con la presentación realizada por las empresas, el objetivo es desarrollar una cadena de valor integrada que permita transformar los recursos de gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a mercados internacionales.

El esquema incluye producción de gas en Neuquén, infraestructura de transporte dedicada, instalaciones de procesamiento, plantas de separación de líquidos y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) que operarán frente a las costas de Río Negro, en el Golfo San Matías.

Las dos unidades tendrán una capacidad conjunta de producción de 12 millones de toneladas por año de GNL (MTPA), con posibilidades de expansión en etapas posteriores.

Cómo será la infraestructura del proyecto

Uno de los componentes centrales del desarrollo será la construcción de un gasoducto dedicado de 48 pulgadas de diámetro para conectar la producción de Vaca Muerta con el punto de exportación ubicado en Sierra Grande, provincia de Río Negro.

El plan también prevé la construcción de un poliducto paralelo para el transporte de líquidos asociados al gas y diversas instalaciones complementarias necesarias para el procesamiento y acondicionamiento de la producción.

Las compañías involucradas estiman que la primera etapa permitirá alcanzar una producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL, mientras que el objetivo de largo plazo contempla elevar esa capacidad hasta alrededor de 18 millones de toneladas.

Para financiar el desarrollo, el consorcio prevé estructurar un esquema de Project Finance internacional por entre u$s15.000 millones y u$s18.000 millones, con participación de bancos y entidades financieras internacionales.

La decisión final de inversión y el cronograma previsto

YPF ratificó que la Decisión Final de Inversión (FID) continúa prevista para antes de fin de año.

La concreción de esa instancia permitirá formalizar la asignación definitiva de capitales y cerrar la estructura financiera necesaria para el inicio de las obras.

Según lo informado por la compañía, una vez alcanzada esa etapa comenzará la ejecución de los principales trabajos de infraestructura. Entre ellos figura la licitación para la provisión de los caños destinados al gasoducto que unirá Vaca Muerta con Sierra Grande.

La empresa proyecta que durante 2027 se inicie el despliegue de las obras civiles en la costa rionegrina y las campañas de perforación orientadas específicamente a abastecer el futuro complejo exportador de GNL.

Las estimaciones difundidas por Marín indican que el proyecto podría generar aproximadamente 45.000 empleos permanentes y alcanzar un pico de hasta 90.000 puestos de trabajo durante las etapas de mayor actividad constructiva.

Otro proyecto de YPF bajo el régimen de inversiones

Además de Argentina LNG, YPF ya presentó ante el RIGI otra iniciativa de gran escala denominada LLL Oil.

El proyecto contempla inversiones por aproximadamente u$s25.000 millones durante los próximos 15 años y está orientado al desarrollo de cinco bloques no convencionales ubicados en Vaca Muerta:

La Angostura Norte

La Angostura Suroeste

La Angostura Sur II

Barreal Grande

La Angostura Sur I

La propuesta prevé la perforación de 1.152 pozos y apunta a alcanzar una producción de 240.000 barriles diarios de petróleo hacia 2032.

Según las proyecciones de la compañía, la totalidad del crudo producido estará destinada a la exportación a través del sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

YPF estima que este desarrollo podría generar alrededor de u$s6.000 millones anuales en exportaciones una vez alcanzada la etapa de madurez productiva, además de aportar más de u$s100.000 millones en divisas acumuladas durante la vida útil del proyecto.

La ejecución del programa requerirá la contratación de aproximadamente 6.000 trabajadores directos vinculados a tareas de perforación, completación de pozos e infraestructura asociada.