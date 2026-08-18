La petrolera coordinó la nueva campaña con el gremio petrolero. Santa Cruz exige mano de obra local y remediación de pasivos en las áreas convencionales.

YPF le puso fecha al reinicio de las actividades operativas en el sur del país, ya que prevé retomar entre noviembre y diciembre los trabajos de exploración en Palermo Aike, la formación rocosa de la Cuenca Austral con la que busca replicar en Santa Cruz la curva de aprendizaje desarrollada en Vaca Muerta.

El cronograma quedó sobre la mesa tras un encuentro mantenido en la Ciudad de Buenos Aires entre el vicepresidente de Asuntos Públicos de la petrolera, Lisandro Deleonardis, y el secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER), Rafael Güenchenen.

La reaparición de los equipos de perforación apunta a testear el comportamiento del no convencional en un bloque estratégico para la Cuenca Austral, un objetivo que la provincia persigue para sostener el nivel de actividad general ante el declive natural y la desinversión en los yacimientos tradicionales.

Durante la reunión, la dirigencia sindical y la línea ejecutiva de la compañía repasaron las condiciones laborales y los esquemas operativos acordados para poner en marcha la nueva etapa sin resentir los estándares de productividad exigidos.

Desde la conducción del SIPGER señalaron que en los últimos meses el gremio avanzó en esquemas de trabajo junto con las empresas de servicios especiales para afinar los tiempos operacionales de las locaciones. La postura sindical apunta a defender que la ventana de oportunidad no convencional incorpore la participación directa de pymes, proveedores logísticos y contratistas locales, con eje en Río Gallegos.

La esperanza geológica de la Cuenca Austral

Para la industria y para la provincia de Santa Cruz, Palermo Aike representa la segunda cuenca no convencional en potencial de la Argentina, aunque el atractivo que ejerce la Cuenca Neuquina sobre el ecosistema de empresas de servicios impone un desafío directo sobre los costos finales por pozo.

En el sector coinciden en que la reducción del riesgo geológico exige una secuencia sostenida de perforaciones, estimulaciones hidráulicas y ensayos de producción prolongados que permitan validar la rentabilidad del desarrollo masivo.

YPF sólo mantuvo en Santa Cruz los compromisos de exploración no convencional.

La dirigencia del gremio planteó que las eficiencias alcanzadas en el shale neuquino deben tomarse como referencia técnica para acortar las etapas de aprendizaje en el sur, tomando como espejo los modelos aplicados en las cuencas no convencionales de América del Norte, donde la densidad de información geológica resultó clave para abaratar la operación.

Durante el encuentro, el SIPGER formalizó la solicitud para que YPF presente un plan definitivo y un cronograma detallado sobre la remediación de los pasivos ambientales resultantes de la salida de la compañía de las áreas convencionales en la provincia.

La dirigencia sindical remarcó que el traspaso de bloques maduros a operadoras independientes no exime a la compañía de responder por las tareas pendientes sobre suelos e instalaciones en las locaciones históricas.

En forma paralela, la provincia registra actividad exploratoria a través de Crown Point sobre la formación D-129 y la continuidad del esquema que YPF comparte con Compañía General de Combustibles (CGC) en la perforación del pozo exploratorio MAYPA.x-1.

Desde la óptica del sector gremial y de las autoridades locales, la meta es que el reinicio de las tareas por parte de la mayor compañía del país funcione como un catalizador para que el resto de las firmas con presencia en la región aceleren sus propios proyectos de evaluación sobre el recurso.

El horizonte trazado para el cierre de este año dejará planteado el escenario para medir el rendimiento de los primeros pozos de la nueva fase. De los datos que entregue la formación entre fines de este período y los primeros meses del ciclo entrante dependerá la escala de inversión que la industria asignará a la Cuenca Austral en el mediano plazo.

El frente no convencional de Chubut

La mirada sobre el potencial no convencional de la Cuenca del Golfo San Jorge tiene un capítulo estratégico en la provincia de Chubut a partir de la formación D-129. La roca generadora de la cuenca presenta características geológicas de gran escala que comenzaron a concitar el interés de la industria para complementar la producción declinante de los yacimientos maduros.

En este escenario, Pan American Energy (PAE) lidera la iniciativa al estructurar un plan concreto de perforación objetivo en la formación, con el fin de testear la productividad real del bloque.

A diferencia de Palermo Aike o Vaca Muerta, la formación D-129 enfrenta el desafío de adecuar los esquemas de ingeniería a la complejidad estructural propia del Golfo San Jorge. Los trabajos impulsados por PAE buscan precisar los horizontes más ricos en materia orgánica y evaluar la ventana de hidrocarburos líquidos.

La meta central de la operadora de la familia Bulgheroni pasa por recabar los datos de presión e información geológica que permitan determinar si la formación cuenta con la continuidad necesaria para justificar un desarrollo masivo.

La concreción del plan exploratorio de PAE posiciona a Chubut en el mapa no convencional del país y abre un nuevo canal de demanda para el entramado de pymes y empresas de servicios con base en Comodoro Rivadavia.

De obtener resultados positivos en estos primeros pozos, la provincia sumaría un eje clave al desarrollo shale y tight de la Patagonia, lo que reforzaría la plataforma energética general de la Argentina para los próximos años.