Vaca Muerta elevó la producción de petróleo, atrajo inversiones y transformó Añelo, pero el desafío es convertir el boom energético en empleo y dólares

El avance de Vaca Muerta empezó a tener efectos que exceden al negocio de los hidrocarburos. El crecimiento de la formación no convencional de Neuquén modificó el escenario energético, impulsó las exportaciones y convirtió a la región en un polo de atracción para empresas y trabajadores. El fenómeno fue analizado por The New York Times, que recorrió Añelo, una de las localidades más vinculadas con la expansión petrolera, y puso el foco en una cuestión que trasciende la actividad: si la riqueza generada por los yacimientos puede convertirse en un impulso para el conjunto de la economía argentina.

La magnitud de Vaca Muerta explica parte de las expectativas. Según el reporte del diario estadounidense, Vaca Muerta cuenta con la cuarta mayor reserva de petróleo shale y la segunda mayor de gas shale del mundo.

Ese potencial comenzó a reflejarse en los niveles de extracción. Argentina ya supera los 850.000 barriles diarios de petróleo, frente a los aproximadamente 500.000 barriles por día que producía una década atrás.

El incremento permitió modificar la posición energética del país. De una situación marcada por una importante dependencia de las importaciones, Argentina pasó a contar con una producción mayor y con posibilidades crecientes de colocar hidrocarburos en el exterior.

El petróleo de Vaca Muerta ya destronó a la soja como principal exportación argentina

Uno de los cambios más significativos se observa en el frente externo. Según el análisis publicado por The New York Times, el crudo superó este año a la harina de soja como principal producto de exportación del país.

Para Argentina, el dato tiene una importancia que va más allá del comercio exterior. La escasez de dólares fue durante décadas una de las restricciones que condicionaron el crecimiento, por lo que una actividad capaz de aportar más divisas puede modificar ese escenario.

La posibilidad de aumentar las exportaciones dependerá también de la infraestructura disponible. La ampliación de los sistemas de transporte permitiría sacar mayores cantidades de petróleo y gas de Neuquén y acercarlas a los mercados internacionales.

El interés que despertó la formación también alcanza a los grandes inversores extranjeros. Entre los casos mencionados por el periódico aparece Peter Thiel, el multimillonario estadounidense cuyo fondo informó la compra de más de u$s76 millones en acciones de Vista, una de las principales compañías independientes que operan en Vaca Muerta.

Añelo, el pueblo de Vaca Muerta que duplicó su población y ofrece salarios hasta 3 veces más altos

El impacto de la actividad se hace especialmente visible en Añelo. La localidad neuquina se transformó al ritmo de la expansión petrolera y, según la descripción de NYT, el proceso guarda similitudes con el desarrollo de algunas regiones petroleras de Texas, en Estados Unidos.

El crecimiento demográfico fue acelerado. Los datos citados por el diario indican que la población de Añelo se duplicó durante los últimos dos años hasta alcanzar aproximadamente 12.000 habitantes.

La expansión de la actividad también modificó el mercado laboral. Trabajadores de otras provincias comenzaron a trasladarse hacia la zona atraídos por salarios considerablemente más altos que los que podían obtener en sus lugares de origen.

El reportaje menciona, entre otros casos, el de una persona que dejó Rosario para trabajar en la construcción en Añelo. Allí pasó a cobrar aproximadamente tres veces más que en su anterior empleo como policía.

La diferencia salarial ayuda a explicar por qué la localidad se convirtió en un destino para quienes buscan nuevas oportunidades. Pero el mismo fenómeno comenzó a generar una presión creciente sobre el mercado de trabajo local.

El petróleo genera ingresos, pero no empleo para todos

El crecimiento de la producción no implica que la industria pueda absorber a todas las personas que llegan en busca de trabajo.

Se trata de una característica propia del sector: el petróleo y el gas son actividades intensivas en capital. Pueden requerir inversiones millonarias y generar importantes ingresos por exportaciones sin producir una cantidad equivalente de puestos laborales.

En Añelo, esa situación ya genera preocupación. El intendente local, Fernando Banderet, advirtió que no existe trabajo suficiente para todos los que llegan a la localidad.

El problema plantea una de las principales tensiones del boom energético. Mientras la expansión petrolera atrae trabajadores y mejora los ingresos de quienes consiguen incorporarse a la actividad, la oferta laboral no necesariamente aumenta al mismo ritmo.

La transformación de Añelo también genera otras exigencias. El crecimiento acelerado de la población incrementa la demanda sobre la infraestructura y los servicios de una localidad que hasta hace pocos años tenía una escala mucho menor.

La estrategia de Milei apuesta a energía y minería

El desarrollo de Vaca Muerta ocupa un lugar central en la estrategia económica del Gobierno de Javier Milei. La administración nacional identifica a la energía y la minería como sectores con capacidad para incrementar las exportaciones y generar un mayor ingreso de divisas.

En ese esquema, el potencial de Vaca Muerta no se limita a producir más barriles. Una expansión sostenida podría generar un flujo creciente de dólares y contribuir a reducir una de las restricciones que durante años condicionaron el crecimiento argentino.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, también destacó la importancia del momento actual. Según recoge el diario estadounidense, definió el escenario como "la última gran oportunidad" que tendrá Argentina para salir adelante.

La clave está fuera de los yacimientos

El verdadero impacto económico de Vaca Muerta dependerá, en buena medida, de cuánto consiga expandirse la actividad alrededor de los yacimientos.

El petróleo puede aportar divisas, inversiones y puestos de trabajo con salarios elevados. Sin embargo, para que ese impulso se extienda al resto de la economía será necesario que también se beneficien proveedores, construcción, transporte, servicios, industria y comercio.

La diferencia no es menor. Esos sectores tienen una capacidad de generación de empleo más amplia, por lo que una mayor integración con la industria energética podría multiplicar los efectos de la expansión petrolera.

Por eso, la producción de barriles y el valor de las exportaciones serán apenas una parte de la ecuación. Otro indicador clave será la capacidad de Vaca Muerta para generar nuevas cadenas de actividad y negocios alrededor de la industria.

El desafío de convertir los dólares del petróleo en crecimiento

Lo que ocurre en Añelo resume las dos caras del fenómeno.

Vaca Muerta atrajo inversiones, elevó los salarios de determinados trabajadores y generó una fuerte demanda de mano de obra. La velocidad de la expansión produjo tensiones vinculadas con el empleo, los servicios y la infraestructura.

A nivel nacional, el cambio ya es visible. Argentina aumentó de manera considerable su producción de petróleo, disminuyó su dependencia energética y logró que el crudo se convierta en un producto cada vez más relevante dentro de sus exportaciones.

El siguiente desafío será sostener ese crecimiento, ampliar la infraestructura necesaria para transportar la producción y avanzar en la apertura de nuevos mercados internacionales.

Pero existe una condición adicional: que los dólares generados por la industria energética puedan transformarse también en inversión, empleo y actividad en otros sectores.

La comparación con Texas sirve para dimensionar el potencial de Vaca Muerta. Sin embargo, el resultado dependerá de la capacidad de Argentina para evitar que esa riqueza quede concentrada en los yacimientos y conseguir que se extienda hacia el resto de la economía.

En ese escenario, Vaca Muerta podría pasar de ser una historia de expansión petrolera a convertirse en una plataforma para un crecimiento productivo mucho más amplio.