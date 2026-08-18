Manifestantes caracterizados como Gandalf cuestionaron a Peter Thiel en Palermo tras su inversión de u$s76 millones en Vista Energy

Peter Thiel quedó en el centro de una curiosa protesta en Palermo Chico. Un grupo de manifestantes caracterizados como Gandalf, uno de los personajes principales de El señor de los anillos, se movilizó por la zona para cuestionar la presencia del empresario estadounidense en la Argentina.

La concentración se produjo durante el feriado del lunes y estuvo vinculada con el desembarco inversor de Thiel en el país. El multimillonario destinó recientemente u$s76 millones a acciones de Vista Energy, la petrolera que tiene una fuerte exposición a Vaca Muerta.

La escena no pasó inadvertida: varias personas que caminaban por Palermo filmaron a los participantes y luego difundieron las imágenes a través de las redes sociales.

Los manifestantes, vestidos como magos de la saga de Tolkien, acompañaron la protesta con cánticos. Uno de ellos decía: "El que no salta es dueño de Palantir y en la Argentina no va a poder vivir".

El vínculo entre Thiel y el universo de Tolkien

La elección de Gandalf tuvo una explicación concreta: Thiel mantiene desde hace años una fuerte relación con el universo creado por J. R. R. Tolkien.

Esa admiración incluso quedó plasmada en los nombres de algunas de las compañías vinculadas con el empresario. La más conocida es Palantir Technologies, denominación inspirada en las piedras de la saga que permiten observar hechos y lugares ubicados a distancia.

La protesta tomó esa referencia para construir parte de sus consignas. Los participantes también cantaron: "Vos tenés palantires/ Para el ver el futuro/ Mirate en el espejo/ Vas a ver un bol...".

Otra de las imágenes que dejó la manifestación fue la de una bandera blanca con una inscripción en letras negras: "You shall not pass, la c... de tu madre".

La primera parte de la frase pertenece a una de las escenas más famosas de Gandalf. Su traducción es "no pasarás" y adquirió especial popularidad a partir de las películas de El señor de los anillos dirigidas por Peter Jackson.

Palantir y el negocio de los datos

El nombre que apareció repetidamente durante la protesta corresponde, en el mundo empresarial, a una de las principales compañías creadas por Thiel.

Palantir Technologies nació en 2003 de la mano de Peter Thiel y Alex Karp y desarrolló sistemas destinados al procesamiento y análisis de grandes cantidades de información, con aplicaciones vinculadas con inteligencia y seguridad.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 tuvieron una influencia importante en la concepción inicial de la compañía.

Con el crecimiento del negocio, Palantir comenzó a trabajar con organismos estatales y fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Entre sus clientes figuran el Ejército estadounidense, la CIA y el FBI, además de departamentos policiales de Los Ángeles, Chicago y Nueva Orleans.

El avance de la empresa también generó cuestionamientos por las implicancias del uso de herramientas de vigilancia y análisis masivo de información.

Ese debate formó parte de las consignas escuchadas en Palermo. Los manifestantes hicieron referencia, además, al uso de tecnología de Palantir por parte de distintos países en cuestiones de Defensa, incluido Israel.

Tolkien también aparece en otras inversiones de Thiel

La utilización de nombres provenientes de la obra de Tolkien no terminó con Palantir.

Entre las firmas relacionadas con el empresario también aparecen Valar Ventures LP y Mithril Capital Management LLC, ambas con denominaciones tomadas del universo fantástico creado por el escritor británico.

La influencia cultural de Tolkien también llegó a otros dirigentes y figuras de la política estadounidense. Entre ellos se encuentra J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, quien también recurrió a referencias de los libros.

Incluso el papa León XIV utilizó una referencia vinculada con Gandalf en su primera encíclica, Magnifica Humanitas, difundida en mayo de 2026 y dedicada, entre otros asuntos, a los desafíos planteados por la tecnología y la inteligencia artificial.

En el documento, el pontífice expresó: "No nos corresponde dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que esté en nuestras manos para el bienestar de los años que nos ha tocado vivir, erradicando el mal de los campos que conocemos…".

Peter Thiel, de PayPal a las inversiones en Argentina

Thiel nació en Alemania y pasó su infancia y juventud en Estados Unidos. Su trayectoria comenzó a tomar relevancia dentro de Silicon Valley con la creación de PayPal, empresa de la que fue cofundador.

También estuvo entre los primeros grandes inversores de Facebook y posteriormente consolidó su actividad dentro del capital de riesgo mediante Founders Fund.

Desde allí participó en el crecimiento de compañías tecnológicas como SpaceX y Stripe, mientras orientó parte de sus apuestas hacia sectores como la energía, los datos y las nuevas tecnologías.

En los últimos meses, su actividad en Argentina cobró especial relevancia. Durante el segundo trimestre de 2026, Thiel destinó u$s76 millones a comprar acciones de Vista Energy, empresa liderada por Miguel Galuccio y con operaciones concentradas en Vaca Muerta.

La adquisición tuvo un fuerte impacto en su cartera de inversiones. Hasta entonces no registraba posiciones en acciones argentinas negociadas en Nueva York. Luego de la operación, los ADR de Vista pasaron a ocupar el segundo lugar dentro de una cartera valuada en u$s418,7 millones.

Las reuniones de Thiel con Milei y otros dirigentes

La actividad del empresario en el país no se limitó al mercado financiero.

El 23 de abril, Thiel mantuvo una reunión con Javier Milei en la Casa Rosada. El empresario manifestó en distintas oportunidades su valoración sobre las ideas del Presidente argentino y su alcance internacional.

Durante su estadía también mantuvo encuentros con funcionarios, economistas y dirigentes opositores, entre ellos Juan Grabois.

La dimensión política es otro de los aspectos que explican la relevancia de Thiel. En Estados Unidos se lo identifica como un aliado del espacio político cercano a Donald Trump, en una posición que comparte con otros empresarios tecnológicos como Elon Musk.

Su participación en el debate público se extiende a cuestiones como la inteligencia artificial, el futuro de la tecnología y la concentración del poder.

Para Thiel, los datos tienen un valor estratégico que excede el ámbito tecnológico: constituyen una infraestructura capaz de influir sobre decisiones políticas, económicas y empresariales.

Esa visión conecta sus inversiones en Silicon Valley con su creciente interés por sectores como la energía y Vaca Muerta.