Récord de electromovilidad en Argentina donde la red Chargebox Net superó en julio el volumen de energía despachado durante todo el año 2025

La electromovilidad acelera su desarrollo en la Argentina y en julio la red de cargadores Chargebox Net, una de las más extensas del país, tuvo 3925 cargas a vehículos eléctricos e híbridos enchufables, una cifra que superó en un 51% el total de todas las cargas de 2025.

La compañía informó que solo en julio se cargaron más de 2.000 vehículos y se completaron el equivalente a más de 1.300 baterías de un auto eléctrico promedio, según explicó Nicolás Nervi, CEO de Chargebox.

Detrás del récord hay dos dinámicas definidas entre el crecimiento de infraestructura de carga y el ingreso masivo de vehículos eléctricos. Por un lado, la red de Chargebox ya cuenta con 143 conectores funcionales y proyecta superar los 270 puntos antes de fin de año.

Por otro, el parque de vehículos enchufables creció de 3.164 unidades en 2025 a 18.253 a fines de julio de 2026 (+477 %) según los últimos datos de ACARA, lo que demuestra la aceleración del crecimento de árque automotor.

BYD se consolidó como la marca líder del segmento. Los modelos Dolphin Mini y Yuan Pro encabezan las preferencias de julio. Este año, solo la red comercial de BYD Dietrich espera comercializar entre 2.700 y 3.300 vehículos.

"Estamos frente a una revolución de la movilidad inédita. Quizás mis nietos no van a entender lo que significaba manejar un auto", resumió Guillermo Dietrich, quien destacó que la diferencia de costos termina de explicar el fenómeno.

Es que cargar un Dolphin Mini (batería de 43,2 kWh) en domicilio cuesta alrededor de $6.480 y ronda los $20-25 por kilómetro. Un naftero equivalente, como el Toyota Yaris, se ubica cerca de los $1.500 por kilómetro con el precio actual de la nafta súper.

Se cuadruplicó la venta de autos híbridos y eléctricos

En un escenario macroeconómico desafiante para el sector automotor local, la electromovilidad atraviesa un ciclo de aceleración en la Argentina con ventas que en el primer semestre del año alcanzó un nuevo récord histórico con un salto del 339,4% interanual.

La cifra equivale a un volumen acumulado de 42.238 unidades vendidas entre enero y junio, un desempeño llamativo en el segmento de autos híbridos y eléctricos si se lo compara con las 9.613 unidades registradas en el mismo período del año previo, de acuerdo a las cifras del reporte de la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara).

Este comportamiento adquiere relevancia al analizar el comportamiento general del mercado de automóviles 0Km. Mientras que el total de operaciones del segmento de vehículos livianos sufrió una contracción interanual del 11,1% debido a la pérdida de poder adquisitivo y la cautela compradora, el ecosistema electrificado avanzó a contramano de la tendencia general.

De este modo, se resalta en el informe, los modelos híbridos y 100% eléctricos pasaron a concentrar el 15,2% de las ventas totales en la Argentina, consolidando un nivel de penetración inédito dentro de la flota vehicular nacional.

El impulso público a una red privada más grande

un esquema de incentivos para que concesionarios de inmuebles públicos instalen cargadores para vehículos eléctricos, compensando hasta el 100% de las obras de infraestructura mediante descuentos en el canon que abonan. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó , compensando hasta el 100% de las obras de infraestructura mediante descuentos en el canon que abonan.