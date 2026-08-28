La venta de combustibles tuvo en julio su peor caída interanual en dos años

El despacho de naftas y gasoil retrocedió 6,4% interanual en julio. Un informe de Politikon Chaco confirma que sum seis meses seguidos de contracción

La sostenida baja en la venta de nafta y gasoil evidencia un enfriamiento general de la economía y menor poder adquisitivo.

Esta es la mayor contracción interanual en dos años y se extiende por 6 meses; impacta a 21 provincias y marcas líderes.

La comercialización de combustibles al público en las estaciones de servicio de la Argentina alcanzó en julio un volumen de 1.368.722 metros cúbicos, lo que representó una caída del 6,4% en la comparación interanual. La cifra marca preocupación en el segmento y es tomada como un indicador de la retracción de la macroeconomía y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Con este resultado, el mercado acumula seis meses consecutivos de retracción en las ventas de nafta y gasoil, según el informe elaborado por la consultora Politikon Chaco a partir de datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación.

El retroceso registrado en el séptimo mes del año constituye la contracción interanual más pronunciada para un mes de julio en los últimos dos años. En términos absolutos, durante el período se despacharon 93.500 metros cúbicos menos que en el mismo mes del año anterior.

La tendencia a la baja también se consolidó en la medición acumulada: entre enero y julio de 2026 se comercializaron 9,58 millones de metros cúbicos, cifra que marca una disminución del 2,1% en comparación con los primeros siete meses de 2025 y ubica al volumen del período en el nivel más bajo desde 2021.

Un indicador que va mas allá del surtidor

Al tratarse de un insumo transversal, las variaciones en las ventas de nafta reflejan la dinámica del consumo masivo y la capacidad de ingreso real de los hogares, mientras que el volumen despachado de gasoil está directamente atado al ritmo de la logística pesada, el transporte de cargas, la recolección agrícola y la actividad industrial.

De este modo, una contracción sostenida en los surtidores no representa un fenómeno aislado del sector energético, sino la traducción de un enfriamiento general en la economía, donde la menor circulación de bienes y la restricción en el presupuesto familiar impactan sin mediaciones en la demanda final de energía, según destacan los analistas.

El análisis por segmento evidencia que la caída afectó a todas las variedades de combustibles. El volumen de naftas comercializado bajó un 7,4% en forma interanual. Dentro de este grupo, la nafta súper cayó un 7,8%, mientras que la nafta premium o de alto octanaje registró una merma del 6,4%.

Por su parte, la demanda total de gasoil retrocedió un 5,1% interanual, con descensos del 7,0% en el segmento común (grado 2) y del 1,9% en el segmento ultra o de menor contenido de azufre (grado 3).

Una tendencia común a casi todas las provincias

En el plano provincial, el deterioro de las ventas se extendió a 21 de las 24 jurisdicciones del país. La región del Noroeste Argentino (NOA) presentó los desplomes más pronunciados en el cotejo interanual: Tucumán encabezó el retroceso con una baja del 22,4%, seguida por Jujuy con un 16,4% y Salta con un 15,9%.

Las únicas tres jurisdicciones que mostraron variaciones positivas interanuales durante julio fueron Neuquén, La Pampa y Santiago del Estero, destaca el informe. Pese a los menores volúmenes despachados en la mayor parte del territorio nacional, los grandes centros urbanos mantuvieron la mayor cuota de participación en el mercado.

La Provincia de Buenos Aires concentró el 31,8% del total vendido en el país, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 9,8%, Córdoba con el 8,1% y Santa Fe con el 7,9%. No obstante, todas estas jurisdicciones registraron disminuciones interanuales en sus niveles de expendio durante el mes.

Las marcas muestran un retroceso generalizado

A nivel de marcas, la totalidad de las principales compañías refinadoras sufrieron descensos en sus niveles de venta en el mercado minorista. YPF, que lidera el sector con una cuota de participación del 55,7%, comercializó 762.779 metros cúbicos, registrando una caída interanual del 5,2%.

Shell finalizó el mes con 311.193 metros cúbicos vendidas y un retroceso del 7,0%; Axion Energy alcanzó los 166.111 metros cúbicos con una baja del 3,8%; y Puma Energy cerró con 77.301 metros cúbicos, lo que significó un descenso del 3,2% interanual.

El informe de Politikon Chaco concluye que, si bien la comparación mensual contra junio mostró un incremento técnico del 4,1% explicado por la estacionalidad de las vacaciones de invierno, el promedio diario de despachos se ubicó en 44.152 metros cúbicos, manteniéndose por debajo de los niveles promedio registrados a lo largo de 2025.