Profertil colocó u$s90 millones en un bono para potenciar su producción de fertilizantes

La productora de urea granulada a través de la única planta del país captó ofertas por u$s90 millones a una tasa del 5,5% anual a 42 meses de plazo.

Evalúan una inversión de hasta US$ 2.000M para duplicar la producción de urea, clave con el gas de Vaca Muerta.

La exitosa emisión, con tasa del 5,50% a 42 meses, refuerza la solidez de la firma propiedad de Adecoagro y ACA.

Profertil, la única productora de urea granulada en el país, concretó con éxito la colocación de su cuarta emisión de Obligaciones Negociables (Clase IV) en el mercado de capitales local, mediante la cual captó un total de US$ 90.374.810. La elevada demanda registrada superó las previsiones iniciales de la firma-estimadas en hasta US$ 70 millones-, al recibir un total de 2.500 órdenes por un monto que sobrepasó los US$ 94 millones.

La operación financiera se estructuró a un plazo de 42 meses, con fecha de vencimiento fijada para el 28 de febrero de 2030, y cerró a una tasa fija del 5,50% nominal anual. Este respaldo de los inversores confirma la solidez de la firma en el mercado local en coincidencia con la celebración de sus 25 años de trayectoria en la industria nacional.

Los recursos obtenidos mediante la transacción se destinarán de manera integral a reforzar el capital de trabajo de la firma, contratar transporte de gas y financiar el mantenimiento operativo de sus instalaciones. Estas acciones resultan esenciales para garantizar la continuidad productiva en la cadena agroindustrial.

Desde su planta industrial ubicada en Ingeniero White, Bahía Blanca, la compañía elabora anualmente más de 1.320.000 toneladas de urea granulada y 790.000 toneladas de amoníaco. Dichos volúmenes posicionan al complejo como un engranaje central para la provisión de insumos estratégicos orientados al rendimiento agrícola nacional e internacional.

Con este nuevo paso en el mercado financiero, la empresa propiedad de Adecoagro (90%) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (10%) consolida una estrategia de financiamiento a largo plazo destinada a sostener el crecimiento de su negocio y fortalecer la soberanía operativa en el sector de fertilizantes nitrogenados.

La venta estratégica de Profertil

El respaldo del mercado de capitales se produce tras la histórica reorganización accionaria concretada en diciembre de 2025, mediante la cual se completó el traspaso total de la firma por un monto global de US$ 1.200 millones. La transacción marcó la salida definitiva de sus anteriores accionistas, la petrolera YPF y la canadiense Nutrien, que desinvirtieron de sus respectivas participaciones del 50% para enfocar sus estrategias corporativas en sus activos centrales.

La operación se estructuró en dos etapas sucesivas de US$ 600 millones cada una. En primer término, el consorcio adquirente alcanzó un acuerdo para absorber el paquete accionario que estaba en manos de Nutrien. Posteriormente, el directorio de YPF aprobó la venta de su porción dentro del plan de racionalización de activos no estratégicos impulsado por la conducción de la petrolera estatal.

Tras el cierre de las transacciones, la estructura de propiedad quedó conformada en un 90% por Adecoagro y en un 10% por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Esta nueva composición accionaria dejó la totalidad de la gestión en manos de capitales vinculados de manera directa a la producción y comercialización agroindustrial de la Argentina.

La propuesta económica contó con un sólido soporte financiero global que permitió a los compradores asegurar una liquidez necesaria para concretar el desembolso. La operación posibilitó mantener sin interrupciones la continuidad operativa del complejo petroquímico y asegurar la provisión de insumos claves para los productores locales.

Con la consolidación del nuevo esquema societario, Profertil reforzó su plan de inversiones para aprovechar el abastecimiento de gas natural de los yacimientos locales. La meta trazada por los actuales accionistas apunta a profundizar la industrialización de los recursos energéticos en origen y expandir la eficiencia operativa del único complejo productor de urea de la Argentina.

El proyecto de duplicar la capacidad de producción

A poco de concretada la transferencia accionaria, el CEO de la compañía, Mariano Bosch, confirmó que evalúan avanzar con una ampliación de la planta que podría implicar una inversión de entre u$s1.500 y u$s2.000 millones. "La ampliación de Profertil puede implicar una inversión de hasta u$s2.000 millones", sostuvo al tiempo que dejó en claro que el foco está puesto en desarrollar un proyecto competitivo antes que en anunciarlo.

La iniciativa apunta a duplicar la capacidad productiva en el complejo de Bahía Blanca, en un contexto donde la demanda regional de urea supera ampliamente la oferta local. Según explicó el propio Bosch, entre Argentina y Brasil se importan más de 10 millones de toneladas de este fertilizante, mientras que la producción local apenas cubre una fracción de ese volumen.

El corazón del proyecto es simple pero intensivo en capital, y no es más que transformar gas natural en fertilizantes. En un escenario donde Vaca Muerta promete disponibilidad de gas a largo plazo para la producción de fertilizantes, la ecuación productiva empieza a cerrar con mayor claridad para inversiones de gran escala.

La urea es, en esencia, nitrógeno fijado industrialmente a partir del gas, un insumo clave para elevar rindes agrícolas y sostener la intensificación productiva. En ese punto, la Argentina corre con una ventaja estructural frente a otros competidores globales, que es la disponibilidad de recurso energético y cercanía a mercados deficitarios como Brasil.

Un insumo clave en la matriz productiva

La producción nacional de urea granulada representa un insumo clave de fertilización para cultivos extensivos clave como el maíz y el trigo. La disponibilidad continua de este fertilizante nitrogenado resulta esencial para sostener los niveles de rinde por hectárea y elevar la competitividad del sector agroexportador en el escenario internacional.

El consumo de fertilizantes en la Argentina mantiene una demanda que requiere un abastecimiento constante para evitar cuellos de botella en las campañas agrícolas. En ese marco, la planta de Ingeniero White abastece más de la mitad de las necesidades del mercado interno, reduciendo la exposición del país a la volatilidad de los precios internacionales y a las restricciones logísticas de la importación.

La transformación del gas natural en amoníaco y urea permite agregar valor a las reservas no convencionales en la cuenca neuquina. La articulación entre el sector industrial petroquímico y la cadena del campo potencia el desarrollo productivo bonaerense y genera un fuerte dinamismo en la actividad del puerto de Bahía Blanca.

En un contexto global marcado por la exigencia de estándares sustentables, la optimización del proceso productivo resulta prioritaria para garantizar una agricultura eficiente. La utilización de tecnología de última generación en el complejo bahiense busca minimizar la huella ambiental durante la síntesis del fertilizante.