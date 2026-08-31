Trump prohíbe importar equipos para la red eléctrica para "resguardar la seguridad nacional"

La Casa Blanca decretó la emergencia nacional para bloquear hardware y software en redes de alta tensión por temor a intromisiones de potencias como China

La Ley IEEPA faculta al DOE a restringir equipos clave; apunta a China y su cadena de valor en ciberseguridad.

El gobierno de la Casa Blanca dictó una orden ejecutiva de emergencia nacional para prohibir la compra, importación e instalación de equipos y software clave para el sistema eléctrico de alta tensión fabricados por adversarios extranjeros. La medida, oficializada bajo la premisa de resguardar la seguridad nacional y la ciberseguridad del país, busca cerrar la puerta a eventuales acciones de sabotaje o control remoto hostil sobre la infraestructura más crítica de la mayor economía mundial.

El Decreto Ejecutivo firmado por la administración norteamericana apela a las facultades concedidas por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La norma faculta al Departamento de Energía (DOE) a restringir o someter a rigurosas auditorías cualquier transacción comercial vinculada a componentes del denominado bulk-power system, el tejido de transporte eléctrico que sostiene desde bases militares e industrias avanzadas hasta los centros de datos indispensables para la inteligencia artificial.

El foco en la red de alta tensión y la sombra de China asoman en esta reacción de Washington. El veto gubernamental no apunta al consumo residencial ni a las redes locales de distribución de baja tensión, se concentra en los eslabones de la transmisión a gran escala.

Por ese motivo, el veto alcanza a transformadores de potencia y alta tensión, donde los plazos globales de entrega ya registraban demoras de varias semanas; inversores de gran escala para parques solares y eólicos; sistemas de almacenamiento en baterías (BESS), y sistemas digitales de control, firmware y software, susceptibles de albergar accesos backdoors o códigos maliciosos para interrupciones remotas.

Si bien el texto normativo alude en términos generales a países sometidos a embargos de armas o sanciones de la administración estadounidense, analistas del sector energético y reportes de agencias internacionales como Bloomberg y Reuters coinciden en que la decisión tiene como destinatario directo a la cadena de valor tecnológica de China, el domionante proveedor global de estos componentes.

La inquietud en Washington responde a que numerosos proveedores de la red eléctrica estadounidense han incorporado equipos o soluciones digitales diseñadas en territorio asiático, lo que según organismos de inteligencia exponía al sistema a vulnerabilidades críticas ante un conflicto geopolítico.

La alarma diplomática de EEUU en Vaca Muerta

El debate sobre la injerencia de infraestructura tecnológica extranjera en redes estratégicas cuenta con un antecedente reciente en la Argentina, con la incursión de la firma china Huawei en Neuquén de la mano de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Crédito Cuatro de Agosto (CALF).

La distribuidora eléctrica provincial buscó avanzar en la instalación de redes de fibra óptica y sistemas de videovigilancia de última generación provistos por la gigante asiática. Sin embargo, el proyecto encendió de inmediato las alarmas en el ámbito diplomático e industrial por su cercanía física y operativa con el corazón productivo de Vaca Muerta.

La preocupación expuesta por las representaciones internacionales y analistas del sector radicaba en el alcance ciberestratégico de la iniciativa. La red de telecomunicaciones no solo prestaría servicios urbanos en la capital provincial, sino que constituía el eje de datos para conectar oficinas operativas, parques industriales y centros logísticos que abastecen a los principales desarrollos no convencionales de la cuenca neuquina.

Desde la perspectiva de los organismos de seguridad de los Estados Unidos, permitir que infraestructura de origen chino gestione el tráfico de datos en la periferia de la mayor reserva de hidrocarburos del país abría una ventana a potenciales riesgos de ciberespionaje e interrupción de activos críticos.

El reclamo de Washington, canalizado de forma explícita a través de su embajador en Buenos Aires, Peter Lamelas, instó a las autoridades locales y a las operadoras a optar por proveedores integrados a estándares de "redes seguras", como la estadounidense Cisco.

La diplomacia de Washington argumentó de manera insistente que la legislación nacional de China faculta a su gobierno a requerir a las empresas de tecnología la entrega de datos o accesos remotos a sus plataformas de telecomunicaciones. Esta advertencia incluyó señalamientos directos sobre el impacto que la presencia de proveedores bajo sospecha geopolítica podría tener en el flujo de inversiones extranjeras destinadas a la infraestructura pesada de la región.

El caso neuquino puso de relieve la fuerte tensión geopolítica que atraviesa la transformación digital del sector energético. Mientras que las distribuidoras y cooperativas locales suelen priorizar las condiciones comerciales competitivas y los plazos de financiamiento que ofrecen las corporaciones asiáticas, la industria de los hidrocarburos opera bajo estándares globales de ciberseguridad cada vez más estrictos.

Impacto en la industria y un plazo de 120 días

El Departamento de Energía que encabeza Chris Wright dispondrá de un término de 120 días para reglamentar los procedimientos de auditoría, las especificaciones técnicas y el listado definitivo de proveedores vetados. La reglamentación determinará el destino de los equipos actualmente operativos dentro del sistema.

El gobierno se reservó la potestad de exigir la identificación, el aislamiento digital o el reemplazo progresivo de aquella tecnología ya instalada en subestaciones que represente un "riesgo inaceptable" de sabotaje. La disposición generó reacciones dispares en el sector privado estadounidense.

Por un lado, fabricantes norteamericanos de tecnología de fuentes renovables e inverters festejaron la medida como un estímulo directo para la relocalización de cadenas productivas. lo que se conoce como reshoring. Por otro lado, desarrolladores de proyectos eólicos y fotovoltaicos advirtieron sobre probables cuellos de botella en la provisión de insumos y subas de costos en momentos en que la demanda de potencia se acelera por el consumo de los centros de datos.