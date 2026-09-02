Vaca Muerta creció 12,5% en agosto. El shale acumula 19.230 etapas de fractura en el año, 17% más que en el mismo período de 2025

YPF lidera el desarrollo con el 47,5% de las etapas en 2026; Vista y Tecpetrol son clave en la Cuenca Neuquina.

La actividad no convencional en Vaca Muerta alcanzó en agosto un total de 2.262 etapas de fractura en la formación shale, lo que representó un repunte del 12,5% frente a las 2.010 punciones registradas en julio.

El relevamiento mensual elaborado por Luciano Fucello, presidente de la Fundación Contactos Energéticos, reflejó un acumulado de 19.230 completamientos en la Cuenca Neuquina entre enero y agosto de 2026, consolidando una suba del 17,0% en la comparación interanual frente al mismo período del año anterior.

La dinámica operativa del año confirma el sendero de crecimiento de la cuenca, cuyo nivel acumulado en ocho meses superó la masa global de trabajo concretada a lo largo de 2024. En el registro mensual de 2026, el desempeño de agosto se ubicó como el quinto mes con mayor volumen operativo de la serie, en un ciclo que tuvo su techo histórico en junio pasado, cuando el sector anotó un récord absoluto de 2.760 punciones en un solo mes.

En el desglose por compañías, YPF ratificó su posición dominante al concentrar el 47,5% del total de etapas ejecutadas en lo que va de 2026. Durante agosto, la operadora bajo control estatal sumó 998 punciones dirigidas a los bloques La Amarga Chica, Loma Campana y Lajas Este, con la prestación de servicios del set de fractura de Halliburton.

Qué empresas lideran las fracturas en Vaca Muerta

Vista Energy se mantuvo como el segundo actor de peso en la formación al alcanzar 416 etapas en sus áreas Bajada de Palo Oeste y Bajada de Palo Este, combinando tareas operativas con SLB y Calfrac. Tecpetrol anotó 228 punciones en Los Toldos Este 2 a través de Tenaris, firma que también intervino en los 112 completamientos concretados por Phoenix Global Energy en Mata Mora Oeste.

El cuadro del mes se completó con la actividad de Pluspetrol en Bajo del Choique, donde la contratista SPI ejecutó 195 etapas de fractura; la operación de Shell en el bloque Cruz de Lorena con 211 punciones; y las tareas orientadas por Pan American Energy (PAE) en Coirón Amargo Sur Este mediante la firma SLB.

La masa crítica de trabajo acumulada en el período enero-agosto promedió más de 2.400 etapas mensuales en Vaca Muerta. Esta sostenida intensidad operativa responde al despliegue continuado de 11 compañías petroleras en la formación, impulsado por la expansión de la infraestructura de evacuación de crudo y el mayor nivel de eficiencia alcanzado por los sets de fractura en la provincia del Neuquén.

Producción récord de petróleo con saldo exportador

El alto nivel de completamientos no convencionales en la Cuenca Neuquina encuentra su correlato directo en los registros oficiales de extracción de hidrocarburos. Durante julio, la producción nacional de petróleo alcanzó un tope histórico de 916.200 barriles diarios, impulsada por la masa de pozos puestos en marcha en Vaca Muerta, mercado donde el shale oil ya explica más del 70% de la oferta hidrocarburífera total del país.

En el ámbito provincial, Neuquén ratificó su protagonismo energético al anotar un récord inédito de 658.638 barriles diarios de crudo durante el mismo período. El incremento interanual en la extracción neuquina superó el 12%, sostenido por el rendimiento técnico de los bloques no convencionales que operan YPF, Vista Energy, Shell y Pan American Energy en la provincia.

Por su parte, la ventana del gas natural acompañó la tendencia alcista durante la temporada invernal. La producción no convencional en la Cuenca Neuquina alcanzó los 96,5 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) en julio, lo que representó una expansión interanual del 5,9% frente al mismo mes del año pasado, apalancada tanto por los bloques gasíferos de Tecpetrol e YPF como por el mayor volumen de gas asociado al crudo.

Cuántos dólares aportó Vaca Muerta a la economía nacional

El crecimiento sostenido en los volúmenes físicos de producción consolidó de manera directa el aporte del sector al frente externo. De acuerdo con las cifras oficiales de comercio exterior, las exportaciones del complejo hidrocarburífero alcanzaron los u$s9.151 millones en los primeros siete meses del año, registrando un salto interanual del 49,9% en divisas frente al período enero-julio de 2025.

Esta dinámica exportadora permitió que la balanza comercial energética de la Argentina acumulara un superávit de u$s6.853 millones entre enero y julio de 2026. La cifra confirma el rol estratégico del desarrollo del shale en la generación neta de divisas, reduciendo la dependencia de las importaciones invernales de gas natural licuado (GNL) y ampliando la colocación de crudo en los mercados regionales y globales.

De cara al cierre del año, la continuidad operativa por encima de las 2.200 etapas de fractura mensuales afirma el sendero expansivo para la Cuenca Neuquina. El ritmo de completamientos proyecta la incorporación paulatina de nuevos pozos en las distintas ventanas, acompañando los avances en las obras de infraestructura de transporte dedicadas a evacuar la producción hacia los centros de consumo y las terminales de exportación.