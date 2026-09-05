El Gobierno abrió un proceso contra firmas y personas vinculadas a la exploración de hidrocarburos y la firma francesa dijo que no participará del proyecto

La empresa de servicios petroleros SLB, una de las principales compañías globales del sector, informó que no participa ni tiene previsto participar en licitaciones para prestar servicios a proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes. La definición fue comunicada este sábado, luego de los anuncios realizados por el presidente Javier Milei y de la entrada en vigencia del Decreto 868/2026, que reglamenta y amplía el alcance de las sanciones previstas por la legislación argentina.

"SLB, en atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes", señaló Schlumberger Argentina S.A. (SLB) en un comunicado.

La compañía agregó que reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes, una definición que adquiere relevancia en el contexto del nuevo marco regulatorio impulsado por el Gobierno nacional.

La decisión adquiere relevancia porque SLB mantiene una actividad significativa en la Argentina, particularmente en Vaca Muerta, donde trabaja con empresas productoras y participa en proyectos vinculados con perforación, completación y servicios tecnológicos para la industria hidrocarburífera.

SLB se mantiene al margen de Sea Lion

SLB ya se había mantenido al margen del proyecto Sea Lion, el desarrollo petrolero impulsado frente a las Islas Malvinas por Navitas Petroleum, de capital israelí, y Rockhopper Exploration, de origen británico.

Las dos compañías comunicaron el viernes que continuarán adelante con Sea Lion y que las medidas anunciadas por el Gobierno argentino no modificaron el cronograma del proyecto. Según su posición, las licencias otorgadas por las autoridades de las islas continúan vigentes.

La reacción de los mercados fue negativa para las empresas involucradas. Las acciones de Rockhopper llegaron a registrar una baja de alrededor del 6,2% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Navitas Petroleum retrocedieron cerca de 2,3% en Tel Aviv.

La continuidad anunciada por las compañías contrasta con la estrategia del Gobierno argentino, que busca ampliar las consecuencias para empresas que participen directa o indirectamente de actividades hidrocarburíferas en el área que la Argentina considera parte de su plataforma continental.

Qué sanciones anunció el Gobierno para las empresas que operan en Malvinas

La Oficina del Presidente anunció el jueves el inicio de un procedimiento sancionatorio contra 45 personas físicas y jurídicas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

La investigación busca determinar posibles incumplimientos de la Ley 26.659, que establece restricciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización del país.

El Gobierno indicó que el procedimiento no estará limitado a las empresas que participan directamente de las tareas de exploración o explotación. También podrá alcanzar a accionistas y compañías que presten servicios a esas firmas, ampliando significativamente el espectro de actores potencialmente sancionables.

El alcance de las medidas se vincula con el Decreto 868/2026, que establece mecanismos para agilizar la aplicación de la Ley 26.659 y contempla restricciones sobre determinadas operaciones y prestaciones financieras, logísticas, técnicas, comerciales y de consultoría.

De acuerdo con el esquema anunciado, organismos estatales deberán comunicar a la Cancillería información sobre eventuales incumplimientos. Además, el Gobierno incorporará declaraciones juradas en determinados trámites relacionados con hidrocarburos y con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Milei busca ampliar el alcance de la Ley 26.659

Durante su mensaje del jueves, Milei anticipó modificaciones a la Ley 26.659 con el objetivo de endurecer las sanciones y ampliar su alcance frente a empresas que intervengan en actividades hidrocarburíferas en zonas cuya soberanía reclama la Argentina.

La iniciativa busca extender las consecuencias administrativas y penales a distintos actores vinculados con esas operaciones, incluidos quienes proporcionen servicios a compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

La medida forma parte de un paquete anunciado por el Presidente que también incluye el envío al Congreso de un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La propuesta contempla, entre otros puntos:

La creación de un Consejo de Seguridad Nacional

Mecanismos destinados a la protección de infraestructura crítica

Fortalecimiento de las capacidades aeroespaciales y marítimas del país

Un incremento de recursos para áreas vinculadas con la defensa

La construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego

Medidas destinadas a fortalecer las capacidades de telecomunicaciones

El vínculo de SLB con Vaca Muerta

La decisión de SLB de no participar en proyectos en Malvinas se produce mientras la compañía mantiene una presencia activa en el desarrollo energético argentino.

El 17 de marzo de 2026, SLB y YPF anunciaron un acuerdo para incorporar a la compañía al Instituto Vaca Muerta, con foco en la capacitación de trabajadores para operaciones no convencionales.

El anuncio se produjo después de una visita del entonces director ejecutivo de SLB, Olivier Le Peuch, y del presidente de YPF, Horacio Marín, a Loma Campana.

El acuerdo contempló cooperación en materia de talento, tecnología y capacitación para el desarrollo de recursos no convencionales.

La compañía también mantiene vínculos comerciales con otras empresas que operan en Vaca Muerta. En junio de 2024 comunicó la continuidad y ampliación de su trabajo con Vista Energy mediante un contrato de completación integrada para operaciones no convencionales.

SLB además presta servicios relacionados con perforación, estimulación, producción e infraestructura energética.

SLB, de Schlumberger a una compañía global de tecnología energética

SLB es la denominación adoptada por Schlumberger en 2022. La compañía fue fundada en Francia en 1926 por los hermanos Conrad y Marcel Schlumberger y comenzó su actividad vinculada con la medición de las características geológicas de los pozos.

Con el tiempo amplió sus operaciones hacia distintas áreas de la industria petrolera y gasífera, incluyendo perforación, evaluación de reservorios, completación de pozos, producción, equipos submarinos y soluciones digitales.

Actualmente, la empresa se presenta como una compañía global de tecnología energética, con presencia en más de 100 países y actividades que abarcan petróleo y gas, herramientas digitales, captura de carbono, geotermia y otras áreas vinculadas con la transición energética.

Una de sus conexiones con la industria energética argentina es Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy, quien desarrolló durante aproximadamente 13 años una carrera internacional en Schlumberger.

Galuccio ingresó a la compañía en 1999 y ocupó distintas posiciones en América Latina, Estados Unidos, Medio Oriente, Asia, Europa, Rusia y China. En 2012 dejó Schlumberger para asumir como presidente y CEO de YPF, cargo que ocupó hasta 2016. En 2017 fundó Vista Energy.

Desde ese mismo año integra el directorio de SLB como director no ejecutivo.

El conflicto por la explotación de hidrocarburos en Malvinas

El proyecto Sea Lion se encuentra en el centro de la disputa por la explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean las Islas Malvinas.

Mientras Rockhopper y Navitas sostienen que cuentan con las autorizaciones de las autoridades de las islas y mantienen sus planes de desarrollo, el Gobierno argentino considera que las actividades hidrocarburíferas realizadas en el área sin autorización argentina infringen la legislación nacional.

En ese contexto, la Casa Rosada inició el procedimiento contra 45 personas y empresas y avanzó con nuevas disposiciones destinadas a ampliar y agilizar el esquema de sanciones.

La decisión de SLB de no participar en licitaciones para prestar servicios a proyectos hidrocarburíferos en Malvinas constituye una de las primeras respuestas empresariales conocidas después de la entrada en vigencia del nuevo marco regulatorio.

La compañía, al mismo tiempo, mantiene sus operaciones y acuerdos vinculados con el desarrollo de hidrocarburos en la Argentina, particularmente en Vaca Muerta.