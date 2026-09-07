El ferry eléctrico más grande del mundo supera el Estrecho de Magallanes sobre un barco carguero y avanza por el Atlántico Sur hacia Buenos Aires y Colonia

El buque China Zorrilla, considerado el ferry 100% eléctrico más grande del planeta, completa el cruce del Estrecho de Magallanes, dejando atrás las aguas del océano Pacífico para hacer su ingreso formal al Atlántico Sur. Este paso marca el inicio de la fase final de una travesía épica iniciada en Oceanía, que culminará con el arribo de la embarcación al estuario del Río de la Plata.

La logística para llevar a cabo esta travesía es igual de imponente que la propia nave. Al carecer de autonomía de propulsión para realizar viajes transoceánicos de larga distancia, la embarcación viaja montada sobre la cubierta del Black Marlin, un buque carguero de gran porte perteneciente a la categoría heavy-lift.

Con sus impactantes 130 metros de eslora (largo) y una capacidad proyectada para albergar a 2.100 pasajeros y 225 vehículos por viaje, la gigante estructura inicia ahora la travesía por el Mar Argentino. Se trata del último tramo de un viaje iniciado en los astilleros Incat, ubicados en Hobart, Tasmania (Australia), desde donde zarpó tras someterse a complejas maniobras de carga y aseguramiento marítimo.

El objetivo central de esta maniobra naval es la incorporación del ferry a la flota de la empresa Buquebus, destinándolo al cruce regular entre el puerto de Buenos Aires y Colonia del Sacramento. Una vez que la cargadora arribe a destino, el China Zorrilla descenderá al agua para someterse a las últimas pruebas técnicas y de ajuste operacional antes de quedar formalmente habilitado. De este modo, la región pasará a contar con un servicio pionero en términos de movilidad sustentable.

Ingeniería de vanguardia para una navegación limpia

Conocido técnicamente durante su proceso de construcción bajo el código Hull 096, el barco representa un cambio de paradigma en la industria naval internacional. Su diseño elimina por completo la dependencia de los combustibles fósiles tradicionales, ofreciendo un esquema de cero emisiones directas de gases de efecto invernadero durante toda su operación.

Para lograr semejante nivel de rendimiento, el buque integra un Sistema de Acumuladores Eléctricos (ESS). Este conjunto de baterías posee una dimensión cuatro veces superior a la de cualquier otro barco eléctrico fabricado en la historia. La energía almacenada alimenta a ocho motores eléctricos conectados a turbinas de chorro de agua (waterjets), lo que le permite desplazarse de forma ágil y eficiente.

Asimismo, el diseño de casco ligero no solo contribuye a la reducción del consumo energético, sino que disminuye drásticamente el impacto acústico y las vibraciones. Esto genera beneficios dobles: preserva la fauna del ecosistema marino y brinda a los pasajeros una experiencia de travesía silenciosa.

El ferry usa propulsión por chorro de agua y baterías de iones de litio. La carga eléctrica será suministrada por Edesur en Buenos Aires y por UTE en Colonia, con subestaciones de 15 MW en cada puerto.

Financiamiento verde y un alto costo logístico

El desarrollo del proyecto demandó un desembolso de u$s180 millones en la construcción de la embarcación, a los que se agregaron cerca de u$s10 millones adicionales para cubrir la compleja logística de traslado hasta el Cono Sur. La iniciativa obtuvo el aval del Banco Mundial tras superar exigentes auditorías ambientales y sociales, y constituyó la primera "operación azul" del mundo orientada al transporte marítimo eléctrico, estructurada en conjunto con el Banco Santander Uruguay.

En términos de servicio y comodidad, la embarcación propone estándares de nivel internacional. Sus interiores cuentan con 3.000 metros cuadrados destinados al esparcimiento, repartidos en tres clases: Turista, Business y Primera Clase.

Entre las prestaciones más destacadas figuran la instalación de la tienda libre de impuestos (freeshop) a bordo más grande del mundo, conexión a internet por vía satelital de alta velocidad, opciones gastronómicas diversificadas y ascensores que conectan todos los niveles para garantizar una accesibilidad universal integral.

Actualmente, el flujo de viajeros que cruzan el Río de la Plata mediante el corredor que une Buenos Aires con Colonia alcanza los dos millones de personas al año. Con el ingreso del China Zorrilla, la compañía operadora prevé dinamizar el tráfico de pasajeros en la ruta, estimando un crecimiento de hasta un 50% en el volumen de usuarios. El trayecto, que abarca aproximadamente 60 kilómetros, continuará cubriéndose en alrededor de 90 minutos de navegación.