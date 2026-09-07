El Brent avanza a u$s96,76 y el WTI a u$s91,47 ante la continuidad de los ataques entre Estados Unidos e Irán y el riesgo sobre el estrecho de Ormuz

El Brent avanza 1% hasta los u$s96,76 por barril y el WTI sube 0,20% hasta los u$s91,47, mientras el mercado internacional de petróleo vuelve a operar con presión alcista ante la continuidad de los ataques entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre sobre el tránsito de energía por el estrecho de Ormuz.

El Brent se acerca así a los u$s100 por barril, en un escenario de mayor riesgo para una de las principales rutas del comercio mundial de petróleo. Durante la jornada de este lunes, el crudo de referencia para Europa registra un avance de 1% y alcanza los u$s96,76 por barril. En Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI) sube 0,20% hasta los u$s91,47.

La evolución de las últimas semanas refleja un cambio respecto del comportamiento que había mostrado el mercado después del acuerdo de paz entre los países involucrados. El Brent había regresado a la zona de los u$s73, el nivel que presentaba antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán del 28 de febrero.

Sin embargo, esa estabilidad comenzó a quedar atrás. Desde principios de julio, el valor del crudo retomó una trayectoria ascendente a medida que volvieron a surgir desacuerdos entre las partes.

El conflicto vuelve a impactar sobre el precio del petróleo

El nuevo avance de las cotizaciones se produce después de que una tregua entre Estados Unidos e Irán se extendiera durante aproximadamente un mes. Aunque durante las últimas semanas hubo algunos períodos de menor tensión, desde fines de agosto se retomaron los ataques de ambos lados.

La falta de continuidad del alto el fuego y el distanciamiento de las negociaciones incrementaron nuevamente la incertidumbre sobre el funcionamiento de una de las principales rutas utilizadas para el transporte de petróleo.

El foco está puesto en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético internacional. Por esa zona circula aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo, por lo que cualquier interrupción puede generar efectos sobre las cotizaciones internacionales.

En este contexto, las nuevas amenazas de Teherán agregaron otro factor de riesgo para el mercado. Durante las últimas horas, Irán advirtió que podría establecer una zona restringida fuera del estrecho de Ormuz, una medida que podría complicar aún más el tránsito de energía.

El gas europeo también registra aumentos

La tensión en torno a la circulación de petróleo también repercute sobre otros mercados energéticos. En Europa, el precio del gas natural llegó a subir hasta 4,2%, en paralelo con el nuevo incremento de las cotizaciones del crudo.

La evolución de ambos mercados queda así vinculada a la incertidumbre sobre el abastecimiento energético y al riesgo de nuevas interrupciones en las rutas utilizadas para transportar hidrocarburos.