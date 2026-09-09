YPF prepara nuevos proyectos para el RIGI y llegará a más de u$s154.000 millones

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, volvió a dar muestras del fuerte volumen de inversiones que la compañía pretende desplegar en los próximos años. El ejecutivo anticipó que la suma de todas las iniciativas que la petrolera proyecta incorporar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) alcanzará la cifra récord de u$s154.100 millones en los próximos meses.

Tal es la dinámica que se anticipa, que el directivo aseguró que hacia 2028 la petrolera junto a sus socios tendrpa un ritmo de inversión proyectado de u$s 3 millones por hora, impulsado por los desarrollos masivos en Vaca Muerta y la consolidación de la infraestructura de exportación.

Estos capitales comprometidos permitirá duplicar ampliamente la masa de proyectos que la empresa tiene ingresados de manera previa. La mayor parte del desarrollo estará vinculada a la infraestructura para poner en valor la producción no convencional de Vaca Muerta, tanto para el crudo como para el proyecto integral de gas natural licuado (GNL) que la empresa comanda junto a socios internacionales.

Pero también se podrá sumar al RIGI un futuro acuerdo para incorporar un tercer buque licuefactor al consorcio de YPF con la italiana ENI y la emiratí Adnoc. De concretarse, la ampliación de producción será un nuevo proyecto que buscará adherir a los beneficios del régimen. El anuncio se espera par lo que resta del año o comienzos del próximo, casi al unísono con la Decisión Final de Inversión.

Según el número uno de la compañía petrolera, la consolidación de este marco regulatorio fue un requisito para poder competir en el plano global, compesar costos logísticos y habilitar desembolsos que superarán de largo la producción acumulada por la propia YPF a lo largo de toda su trayectoria histórica.

Aumento de escala operativa y meta exportadora al 2031

La magnitud de los capitales asociados al RIGI se alinea con la meta de escala operativa que la conducción de la petrolera trazó para la próxima década. La empresa opera un piso de 400.000 barriles diarios de petróleo, pero proyecta escalar de manera exponencial sus operaciones para alcanzar hacia el año 2031 un volumen de 2 millones de barriles equivalentes por día entre crudo y GNL.

Para sostener el salto de escala en el negocio del gas, Marín aseveró que se sumará un tercer buque de licuación al megaproyecto Argentina LNG. De concretarse esta adición, la capacidad del plan de exportación coordinado desde el país trepará hasta las 18 millones de toneladas anuales (MTPA).

Al sumar la capacidad adicional provista por otros actores dentro del consorcio, la Argentina escalará al sexto lugar de la nómina global de exportadores de GNL, equiparando el nivel productivo de potencias consolidadas en el rubro como Malasia.

En términos de plazos comerciales e infraestructura, el buque de licuación flotante de Southern Energy empezará a operar comercialmente a fines del próximo año, con una capacidad proyectada de 2,4 MTPA. Un segundo barco de mayor porte (3,6 MTPA) se integrará hacia finales de 2028, garantizando un piso constante de ingresos por u$s2.500 millones anuales en concepto de exportaciones de gas, incluso en escenarios conservadores de cotización internacional.

Hasta ahora, YPF registraba la presentación de solicitudes dentro del RIGI por un total de u$s76.000 millones. El primer bloque de proyectos, que contempla u$s25.000 millones, abarca el plan integral LLL Oil enfocado en la ventana de petróleo no convencional, el cual proyecta la perforación de más de 1.100 pozos para alcanzar un pico de exportación de 240.000 barriles por día.

En tanto, la segunda presentación por u$s51.000 millones estuvo orientada al segmento del gas licuado, con foco en el trazado de infraestructura de transporte y la instalación del tren de licuación terrestre.

Financiamiento histórico para obras de infraestructura

El plan de abastecimiento descansa sobre la producción de la ventana de gas húmedo en Vaca Muerta, lo que le permite a la compañía monetizar simultáneamente líquidos y condensados de alto valor comercial. Con una capacidad proyectada para despachar al exterior 50 millones de metros cúbicos diarios de gas natural junto a 100.000 barriles de condensados, el proyecto prevé capturar ingresos anuales sostenidos de entre u$s10.000 y u$s12.000 millones a lo largo de un período de dos décadas.

Para apuntalar esa enorme estructura de transporte e industrialización, YPF y sus socios avanzan hacia la estructuración de un project finance por un monto cercano a los u$s29.000 millones, calificado en el mercado como el financiamiento para obras de infraestructura más voluminoso en la historia de la región. En ese marco, se prevé la firma formal de la Decisión Final de Inversión (FID) durante las próximas semanas en la Ciudad de Buenos Aires.

A nivel operativo, la empresa ya cerró la distribución de bloques offshore y licitaciones clave con sus principales aliados globales, mientras presenta la evaluación final para la adjudicación de la planta principal de procesamiento. De acuerdo con el cronograma previsto, la fase de construcción de mayor dinamismo físico se acelerará desde 2027, con el despliegue de un gasoductos inédito en el país, plantas de separación en la cuenca neuquina y facilidades de procesamiento en la provincia de Río Negro.