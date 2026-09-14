Glencore acelera su megaproyecto MARA de u$s4.500 millones y proyecta más de 2.000 empleos

La empresa suiza presentó el Informe de Impacto Ambiental para la etapa productiva de MARA. El rol del RIGI y el impacto laboral

El gigante suizo Glencore dio un paso determinante al radicar ante el Ministerio de Minería de la provincia de Catamarca el Informe de Impacto Ambiental (IIA) correspondiente a la fase de explotación de MARA (Minera Agua Rica Alumbrera). La presentación formal del documento elaborado en conjunto por Minera Alumbrera Limited y Minera Agua Rica LLC no solo marca el inicio de la evaluación técnica por parte de las autoridades ambientales y regulatorias provinciales, sino que reafirma la Hoja de Ruta institucional para poner en marcha una inversión privada estimada en u$s4.500 millones.

La estrategia corporativa detrás del desarrollo de MARA resulta singular para la minería de gran escala. El proyecto plantea la extracción de mineral en el yacimiento Agua Rica combinada con el uso directo de la capacidad instalada y la infraestructura de procesamiento de Minera Alumbrera. Esta integración operativa permite reducir fuertemente los costos de capital iniciales (Capex) y mitigar la huella de intervención territorial, al reutilizar instalaciones industriales y logísticas ya consolidadas en el territorio catamarqueño.

La atracción de inversiones y el marco del RIGI

El avance de MARA cobra dinamismo en un contexto donde el marco regulatorio nacional busca brindar previsibilidad a los grandes proyectos exportadores. La iniciativa se inscribe tras la solicitud formal de adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), tramitada en agosto de 2025. Este esquema normativo resulta clave para garantizar estabilidad fiscal, acceso al mercado cambiario y reglas claras a largo plazo, factores determinantes para proyectos con extensos horizontes de amortización.

De concretarse las aprobaciones técnicas y regulatorias correspondientes, la fase de construcción demandará más de 2.000 puestos de trabajo directos. Este despliegue generará una fuerte tracción sobre la cadena de valor regional, impulsando la contratación de proveedores locales en rubros como obras civiles, servicios de ingeniería, mantenimiento industrial, catering y logística pesada.

Actualmente, los indicadores de empleo vinculados al proyecto muestran un marcado aceleramiento previo al inicio de las obras a gran escala:

Expansión de la nómina laboral : entre enero y agosto de 2026, la dotación total de trabajadores del proyecto experimentó un incremento del 66,3% , pasando de 1.109 a 1.844 operarios y profesionales.

: entre enero y agosto de 2026, la dotación total de trabajadores del proyecto experimentó un incremento del , pasando de 1.109 a 1.844 operarios y profesionales. Impacto en la fuerza laboral local: un 80,5% del personal contratado hasta el momento (1.484 personas) es originario de la provincia de Catamarca. Asimismo, de las 735 incorporaciones concretadas durante los primeros ocho meses del año, 575 correspondieron a residentes locales.

El tablero del cobre: Catamarca y San Juan en el radar global

Para Glencore, la consolidación de MARA forma parte de una estrategia integral de posicionamiento dentro del territorio nacional. La multinacional mantiene en paralelo el desarrollo del yacimiento cuprífero El Pachón, ubicado en el departamento Calingasta, en la provincia de San Juan. Se trata de un proyecto de gran escala situado entre los 3.600 y 4.200 metros sobre el nivel del mar, cerca del límite internacional con Chile.

Durante la campaña de exploración 2025-2026, la compañía desplegó en El Pachón un intenso plan de trabajo técnico que incluyó 21.246 metros de perforación distribuidos en 53 pozos, complementados con obras de infraestructura básica para la preparación del sitio.

Aunque ambos emprendimientos responden a lógicas geológicas, geografías y fases de factibilidad independientes, la aceleración simultánea de sus etapas operativas sitúa a las provincias del NOA y Cuyo en una posición de privilegio dentro del mapa minero regional.