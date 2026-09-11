La crisis en Medio Oriente y la demanda asiática abren una oportunidad única para que el gas de Vaca Muerta posicione al país entre los líderes del GLP

La parálisis parcial del Estrecho de Ormuz interrumpió el paso del 30% del Gas Licuado de Petróleo (GLP) mundial, desatando una escasez global de buques y disparando los precios internacionales. Este corte abrupto en el principal nodo logístico de Medio Oriente obliga a los mercados a buscar proveedores alternativos fuera de la región, una coyuntura donde la Argentina se posiciona para colocar saldos exportables de escala impulsados por Vaca Muerta.

Este diagnóstico se analizó durante el Seminario Internacional de GLP organizado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral bajo el lema "De Argentina hacia el mundo". La actividad reunió a representantes de la cadena de valor, abarcando desde productores y empresas de midstream hasta fraccionadores, comercializadores y autoridades del sector público.

La conclusión de los paneles técnicos fue coincidente: el GLP dejará de ser considerado únicamente un subproducto derivado del procesamiento del gas natural para convertirse en un vector de exportación, integración regional y generación de divisas para la economía nacional.

El mercado internacional refleja límites operativos en sus fuentes tradicionales de abastecimiento. Aunque la revolución del shale consolidó a Estados Unidos como el principal exportador global, gran parte de su capacidad de despacho se encuentra comprometida mediante contratos de largo plazo que limitan su margen de respuesta en el mercado spot.

Frente a este techo en la oferta norteamericana y la volatilidad recurrente en Medio Oriente, los países importadores buscan diversificar sus fuentes. En este contexto, las naciones compradoras ya no priorizan únicamente el precio del producto, sino la estabilidad de los contratos y la continuidad en la entrega de los cargamentos.

La demanda que se corre hacia el Pacífico

El centro de gravedad del consumo global se desplaza de forma paulatina hacia la región de Asia-Pacífico. Países como India, China y Japón concentran en la actualidad alrededor del 60% de las importaciones mundiales de GLP, motivados por la expansión de la industria petroquímica y las políticas de reemplazo de combustibles más contaminantes.

Para estos mercados, asegurar la estabilidad del suministro resulta prioritario frente a las crecientes tensiones geopolíticas en las rutas tradicionales. El análisis sectorial indica que economías con alta escala de consumo, como la de India, muestran disposición para abrir nuevas rutas de abastecimiento desde el hemisferio sur con el fin de diversificar el riesgo de sus compras.

Durante el encuentro, las proyecciones del salto exportador argentino hacia esa región sumaron el respaldo de consultores internacionales. Julio Faldin, vicepresidente senior de Desarrollo de Negocios para LatAm en la consultora ARGUS, puntualizó el cambio de escala que proyecta el país en el escenario global.

"Argentina, con todos los proyectos en marcha, estará alcanzando los 8 millones de toneladas de GLP al año para 2040, lo que posicionará al país de estar en el puesto 20 a ubicarnos entre los 5 primeros exportadores globales, un cambio superimportante para la región", precisó Faldin.

Quiénes ven a la Argentina como proveedor regional

Es en este punto donde los recursos no convencionales de la Cuenca Neuquina adquieren trascendencia comercial. El ritmo de extracción en Vaca Muerta genera volúmenes crecientes de gas asociado rico en líquidos que requieren infraestructura dedicada de separación y transporte.

El volumen proyectado no solo busca atender el saldo exportable a otos continentes, sino también consolidar el abastecimiento de cercanía en el Cono Sur para sustituir compras fuera de la región.

En ese sentido, las voces del mercado latinoamericano remarcaron el interés estratégico por la oferta argentina. Alexandre Matta, gerente de Originación de Moléculas de Copa Energia de Brasil, destacó el rol actual de los despachos locales y la necesidad de darles previsibilidad.

"Argentina ya ocupa un lugar relevante y abastece a Brasil con escala y alcance regional, por lo que un 49% de las importaciones brasileñas de GLP provinieron de Argentina. La escala ya existe; el valor estratégico dependerá de convertir volumen en continuidad", señalo Matta.

Infraestructura, la tarea pendiente para la industria local

No obstante, la disponibilidad de moléculas en el subsuelo requiere resolver cuellos de botella críticos en el segmento midstream para poner en especificación el gas asociado y viabilizar la extracción de crudo.

Entre las obras prioritarias se destacan la ampliación de la red de captación en Tratayén, la construcción de poliductos y el desarrollo de terminales refrigeradas en puertos como Bahía Blanca o Punta Colorada para permitir la operación de buques de gran porte del tipo VLGC.

El nivel de inversiones y las obras requeridas en el frente interno fueron detallados por los ejecutivos de la infraestructura energética. Oscar Sardi, CEO de Transportadora de Gas del Sur (TGS), explicó el alcance del Proyecto NGLs y su impacto productivo.

"Es la mayor inversión y el plazo de ejecución es de 45 meses: demandará 4 mil empleos directos y 15 mil indirectos, y exportaciones anuales por 1.200 millones de dólares. El proyecto consolida a la Argentina como un referente regional en la producción y exportación de GLP", resaltó Sardi

La combinación de marcos regulatorios de largo plazo como el RIGI, la estabilidad operativa de los contratos y la aceleración de las obras portuarias definirán la capacidad del país para consolidar sus rutas comerciales y transformar el potencial no convencional de la Argentina en un suministro estructural para el mercado global.