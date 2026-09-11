YPF Black: abre la primera estación de servicio premium con gestión 100% privada

La red YPF Black desembarca en Córdoba. Operada por el Grupo Vespasiani y Guillermo Bollatti, la boca premium abre a fin de mes con oferta gastronómica

La red YPF Black prepara su debut en la provincia de Córdoba para fines de septiembre, en un emprendimiento que se destaca por ser la primera boca de expendio bajo esta insignia premium que contará con una gestión 100% privada a nivel nacional, sin participación accionaria de la petrolera estatal.

La fecha tentativa de inauguración se fijó para el 21 de septiembre, a la espera de concluir los últimos detalles de obra y ajustar la agenda oficial, de acuerdo a lo informado por el medio local Punto a Punto.

Ubicada frente al puente de Villa Warcalde, en la zona noroeste de la capital provincial, la estación busca transformar el concepto tradicional del punto de carga para consolidarlo como un espacio de permanencia y consumo, tal el concepto que vienen ganando terreno en la industria.

La operación del complejo está en manos de la alianza entre el Grupo Vespasiani y el empresario Guillermo Bollatti, quienes trabajaron en un proyecto que requirió un proceso de desarrollo y construcción de tres años y que se adaptó más recientemente a los criterios del concepto Black de YPF, la versión remium de sus estaciones de servicio.

El predio contempla una superficie cercana a los 5.000 metros cuadrados y empleará a una estructura de atención compuesta por más de 30 personas. En materia de infraestructura para vehículos, el establecimiento funcionará de manera dual al disponer de cuatro surtidores para combustibles líquidos y dos posiciones destinadas al expendio de GNC.

Misma tarifa en surtidor, propuesta premium en la tienda

A nivel comercial, la nafta y el gasoil mantendrán los mismos precios que en el resto de las estaciones de la red, pero el diferencial se podrá encontrar en los servicios adicionales que el visitante podrá contar y la oferta diversificada de productos premium en la tienda Full.

El diseño del predio fue elaborado por el estudio AFT Arquitectos, mientras que la dirección técnica de la obra quedó bajo la conducción de Laprovitta Arquitectura. Según explicó a Punto a Punto el gerente del proyecto, Mariano Troletti, la iniciativa surgió tras una visita a la primera estación Black del país en Nordelta, donde la petrolera mostró interés en replicar el concepto en la capital cordobesa.

El mayor elemento diferenciador de la estación radica en su oferta gastronómica dentro del espacio Full, el cual permanecerá abierto durante las 24 horas. La carta cuenta con la participación del chef internacional Mauro Colagreco, quien intervino en el desarrollo del blend de carne para las hamburguesas de autor que se ofrecerán en el local.

Adicionalmente, la firma Fonte d'Oro -una histórica cadena de cafeterías y confiterías tradicional de Argentina , nacida en la ciudad de Mar del Plata en 1966- se sumó al proyecto para potenciar el segmento de cafetería, desayunos y meriendas.

Una red adaptada a cada perfil de cliente

Este desembarco se encuadra dentro de la nueva estrategia de segmentación de estaciones de servicio de la compañía petrolera. El esquema actual de la red contempla opciones que van desde las estaciones Refi Plus para el segmento low cost y la versión estándar denominada Núcleo, hasta llegar al formato Black como la alternativa de mayor categoría dentro de la cartera de la compañía.

La reestructuración del ecosistema retail responde a una lógica de alcance territorial y de hábitos de consumo. Bajo este modelo, la petrolera clasifica cada punto de expendio según el flujo vehicular, la ubicación geográfica y el poder adquisitivo de la zona.

De esta manera, busca optimizar los costos operativos, elevar el estándar de servicio y ofrecer una propuesta comercial ajustada a la demanda específica de cada corredor, además de ofrecer una mejor rentabilidad en cada caso ajustando el modelo de negcio.

En la base de la pirámide se ubican las estaciones Refi Plus, orientadas a un modelo de bajo costo enfocado en la eficiencia operativa. Este formato prioritariamente busca responder a usuarios que ponderan la rapidez en la carga y precios competitivos. Su infraestructura es ágil y funcional, pensada para agilizar el despacho de combustible y reducir tiempos de espera en nodos de alto tránsito o zonas periféricas.

La primera estación low cost se abrió meses atrás en la ciudad de Salta, y formpo parte de la renovación de la imagen de la red de la empresa Refinor que al entrar en crisis financiera fue absorbida por YPF e integrada a su red para atender a las provincias del Norte Argentino donde tenia 55 bocas de expendio y una refinería.

El modelo tradicional se mantiene pero renovado

El segmento intermedio está constituido por el formato Núcleo, que representa la columna vertebral de la red nacional. Se trata de las estaciones tradicionales que combinan el expendio de combustibles líquidos con las tiendas Full estándar. Este concepto abarca la mayor cantidad de puntos del país y equilibra el despacho tradicional con zonas de descanso, cafetería rápida y servicios esenciales para el automovilista promedio.

Estas estaciones ya venían siendo objeto de una profunda transformación en los últimos años, impulsada por un plan integral de renovación estética y funcional. Más allá del cambio de imagen visual, el proceso incorporó un fuerte componente tecnológico que permitió identificar a estos puntos en su momento como "estaciones inteligentes".

La implementación de surtidores de última generación, pantallas digitales de autoconsumo, cobro integrado mediante la aplicación móvil y sistemas automatizados de control de stock de combustibles redefinieron la eficiencia operativa del formato en todo el territorio nacional.

YPF Black en el tope de gama de la red

El escalón más alto del esquema lo ocupa el concepto YPF Black, diseñado como una experiencia premium integral. Este formato se implanta estratégicamente en corredores de ingresos medios y altos. El foco transforma el predio en un centro de permanencia y consumo, con arquitectura de autor, atención personalizada en isla, sectores de recarga eléctrica y la integración del servicio de revisión rápida "YPF Pit Stop".

En la propuesta YPF Black, la arquitectura y el diseño del espacio adquieren un rol protagónico para extender la estadía del visitante. La infraestructura incorpora terminaciones de alta gama, paisajismo, climatización avanzada en tiendas Full que operan las 24 horas y un ecosistema digital integrado a través de la app YPF Serviclub. Todo el personal de playa recibe capacitación específica para ofrecer un trato diferenciado orientado a la fidelización.

Para potenciar el atractivo del formato Black, la petrolera desplegó una política de alianzas con marcas de primer nivel en la gastronomía y el retail. En lugar del despacho tradicional de comida rápida, las tiendas de este segmento integran asociaciones exclusivas. Destaca la colaboración con el chef internacional Mauro Colagreco para el desarrollo del blend de carne en hamburguesas gourmet, asegurando un estándar culinario diferencial en la carta.

A la oferta gastronómica de autor se suman acuerdos de primer nivel que buscan complementar la experiencia del cliente con marcas líderes en el segmento de consumo masivo y servicios. En este esquema de alianzas estratégicas, la red viene integrando el modelo de AutoMac junto a la cadena McDonald's para sumar el despacho de comida rápida directo al vehículo, además de alianzas estratégicas con firmas de la talla de Starbucks en ubicaciones seleccionadas.

Estas sinergias de retail permiten a las estaciones de bandera competir directamente con los grandes polos comerciales urbanos, consolidando a las bocas de expendio como centros integrales de servicios, trabajo y esparcimiento.