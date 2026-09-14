Las estaciones de servicio renuevan promociones en septiembre. Se suma un ahorro mensual de $100.000 en la carga de nafta y diésel y es combinable

Las principales petroleras del país renovaron durante septiembre su grilla de beneficios y descuentos para la carga de combustibles, en un contexto internacional donde el petróleo sostiene cotizaciones elevadas y posterga las expectativas de una baja generalizada en los surtidores.

Ante este panorama, el llenado del tanque de nafta o diésel se consolida como una tarea de planificación, donde la elección de la plataforma y el medio de pago determina un alivio significativo sobre el presupuesto de los hogares.

La gran novedad en la segunda mitad de septiembre pasa por la irrupción de una promoción de alto impacto financiero lanzada por el Banco BBVA, que permite obtener reintegros de hasta $100.000 mensuales en combustible. Este beneficio alcanza a los clientes titulares de tarjetas de crédito Visa Signature bajo los segmentos Black + Save y Black + All, marcando una brecha considerable frente a los topes habituales que maneja el mercado.

A diferencia de otros acuerdos vigentes en el sector, la propuesta destaca por su amplitud ya que ofrece un 20% de descuento todos los días en cualquier estación de servicio, extendiendo además el beneficio al rubro supermercados. Es decir, se pueden obtener hasta $100.000 de descuentos en combustibles y si no se cubre ese monto, combinar con compras en supermercados hasta el tope de promoción.

Para hacer efectivo este reintegro con tope unificado de seis cifras, los usuarios deben concretar el pago de forma exclusiva mediante tecnología NFC (contactless) con sus plásticos de crédito Visa Signature.

Este beneficio récord se suma al mapa comercial que despliegan YPF, Shell, Axion y Puma Energy a través de sus aplicaciones móviles y alianzas con entidades bancarias y billeteras virtuales. Durante todo el mes, convive una red heterogénea de promociones con rebajas de entre el 10% y el 30%, según el día de la semana y el programa de fidelización utilizado. A continuación, la guía detallada para optimizar los rendimientos en cada red de estaciones.

El mapa de beneficios que alcana al 95% del mercado

Las cuatro principales petroleras del mercado lanzaron en septiembre descuentos de hasta 30% en sus combustibles, en medio de un escenario internacional donde el petróleo se mantiene por encima de los u$s90 y hace pensar que la baja en los surtidores está lejos de llegar.

En ese escenario, los consumidores buscan de forma constante alternativas que permitan alivianar la carga sobre el presupuesto familiar. Llenar el tanque de nafta o diésel se transformó en un ejercicio de planificación donde el momento y la plataforma de pago elegida marcan una diferencia sustancial en la cuenta final.

Así, las cuatro principales redes de estaciones de servicio vuelven a desplegar en septiembre una agresiva competencia comercial para captar y fidelizar clientes. A través del fortalecimiento de sus aplicaciones móviles y alianzas con entidades bancarias y billeteras virtuales, las petroleras buscan neutralizar el impacto en el costo de vida familiar.

A lo largo de todo el mes, estará vigente un mapa diverso de beneficios con descuentos que pueden alcanzar hasta el 30%, según el día de la semana, el programa de fidelización y la herramienta financiera utilizada. A continuación, el relevamiento detallado y la guía operativa para aprovechar al máximo las promociones vigentes en cada red de estaciones.

YPF, digitalización y alianzas bancarias

La red de la mayor petrolera del mercado local articula gran parte de sus promociones a través de la App YPF, sumando beneficios específicos según el día de la semana y el canal de pago utilizado:

Banco Nación (BNA+): Los viernes ofrece un 20% de descuento abonando mediante MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa o Mastercard. El tope de reintegro se ubica en $10.000 por cliente por mes.

(BNA+): Los viernes ofrece un 20% de descuento abonando mediante MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa o Mastercard. El tope de reintegro se ubica en $10.000 por cliente por mes. Banco Galicia : Los lunes otorga hasta un 15% de ahorro para clientes Éminent pagando vía MODO con tarjetas de crédito MasterCard o Visa, con tope mensual fijado por la entidad.

: Los lunes otorga hasta un 15% de ahorro para clientes Éminent pagando vía MODO con tarjetas de crédito MasterCard o Visa, con tope mensual fijado por la entidad. Banco Macro : Los miércoles brinda un reintegro de entre 20% y 30% en combustibles Premium abonando con MODO desde App Macro (según el segmento de cuenta Selecta o Estándar).

: Los miércoles brinda un reintegro de entre 20% y 30% en combustibles Premium abonando con MODO desde App Macro (según el segmento de cuenta Selecta o Estándar). Ecosistema propio ( App YPF y ServiClub ): Dinero en cuenta : Hasta 12% de ahorro en Infinia e Infinia Diesel los días clave de la semana. Autodespacho y Carga Inteligente : 3% de rebaja por autodespacho y 6% adicional por gestión inteligente desde la aplicación. Puntos ServiClub : Canjes directos desde la app con vouchers de $1.500 a $4.000 sobre el monto final. Socio ServiClub: Ahorro de hasta un 12% abonando con dinero en cuenta dentro de la aplicación durante días seleccionados de la semana en combustibles Infinia e Infinia Diesel. Canje directo de Puntos ServiClub por descuentos de entre $1.500 y $4.000 en la carga.

): Bancos provinciales y regionales: Banco Provincia (Cuenta DNI / MODO): Promociones especiales y reintegros de hasta 25% en estaciones adheridas. Banco Ciudad : Hasta 15% los domingos abonando mediante MODO o billetera de la entidad, con tope de $10.000 mensuales. Bancos del Grupo Petersen (San Juan, Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz): 10% a 20% de reintegro los viernes pagando con tarjeta o MODO, con topes de hasta $20.000 al mes.

Entidades privadas y fintechs: Banco Macro / Macro Selecta: 20% a 30% los miércoles con MODO desde la App Macro, alcanzando un tope de hasta $20.000 por usuario al mes. Santander Sorpresa : Ofrece típicamente entre un 10% y 15% de descuento en días específicos del mes o los jueves. El beneficio exige previa suscripción. Banco Credicoop : 15% a 20% de reintegro los viernes pagando con tarjetas de la entidad vía MODO, con topes de $4.500 a $6.000 semanales. Banco Comafi : 10% a 20% los días lunes, con límites de reintegro de hasta $10.000 por semana. Fintechs y Billeteras (Prex, Brubank, Ripio): Descuentos del 10% al 25% en días seleccionados (como los lunes con Prex o Brubank) directamente al pagar enrolando la tarjeta dentro de App YPF o vía MODO.



Shell y beneficios vía Shell Box y Shell V-Power

La estrategia comercial de Shell concentra sus mayores beneficios en el segmento de combustibles premium (V-Power) combinando su app oficial con entidades financieras de primera línea:

Shell Box App : Los miércoles, ofrece un 10% de descuento en la carga de Shell V-Power Nafta y Diesel pagando directamente a través de la aplicación oficial de la marca (con tope de reintegro por operación).

: Los miércoles, ofrece un 10% de descuento en la carga de Shell V-Power Nafta y Diesel pagando directamente a través de la aplicación oficial de la marca (con tope de reintegro por operación). Banco Santander : Los jueves, los usuarios de tarjetas de crédito Visa Santander obtienen un 15% de descuento (cartera general) y hasta un 20% de ahorro (segmento Select) abonando con QR desde la app Shell Box o MODO.

: Los jueves, los usuarios de tarjetas de crédito Visa Santander obtienen un 15% de descuento (cartera general) y hasta un 20% de ahorro (segmento Select) abonando con QR desde la app Shell Box o MODO. Programa de Fidelización: Permite acumular puntos Shell Box por cada litro cargado para descontar dinero en compras de combustible o en las tiendas de conveniencia Shell Select.

Axion Energy diversifica con bancos regionales y la app

Axion plantea un mapa amplio de alianzas bancarias a lo largo de toda la semana, potenciadas por su plataforma ON:

ON Axion App : Los lunes y viernes aplica un 10% de descuento en la carga de combustibles Quantium (Nafta y Diesel) en estaciones adheridas.

: Los lunes y viernes aplica un 10% de descuento en la carga de combustibles Quantium (Nafta y Diesel) en estaciones adheridas. Banco Nación (BNA+): 20% de descuento los viernes (tope de $10.000/mes) pagando con MODO.

(BNA+): 20% de descuento los viernes (tope de $10.000/mes) pagando con MODO. Banco Patagonia : Jueves hasta 25% de reintegro (tope de $15.000/mes para segmento Singular).

: Jueves hasta 25% de reintegro (tope de $15.000/mes para segmento Singular). Banco Ciudad : Domingos 10% de descuento (tope de $10.000/mes) pagando vía MODO o Buepp.

: Domingos 10% de descuento (tope de $10.000/mes) pagando vía MODO o Buepp. Brubank : Martes 10% (tope $2.000/semana) y fines de semana hasta 20% en planes seleccionados.

: Martes 10% (tope $2.000/semana) y fines de semana hasta 20% en planes seleccionados. Banco Credicoop : Viernes 15% a 20% vía MODO (tope $4.500 a $6.000/semana).

: Viernes 15% a 20% vía MODO (tope $4.500 a $6.000/semana). Banco Comafi : Lunes 20% vía MODO (tope $6.000 a $10.000/semana).

: Lunes 20% vía MODO (tope $6.000 a $10.000/semana). Banco Columbia : Viernes 20% vía MODO (tope $16.000/mes).

: Viernes 20% vía MODO (tope $16.000/mes). Banco Galicia: Fechas seleccionadas/campañas de MODO.

Puma Energy apuesta al ahorro directo días clave

La red de estaciones Puma Energy articula su propuesta comercial principalmente a través de su plataforma Puma Pris, ofreciendo un beneficio sin diferimento en la acreditación.

Todos los miércoles hay 10% de descuento con la app de Puma Pris para que los clientes de Puma Energy puedan cargar el combustible que deseen, desde la Súper con Cleantec, Premium con Cleantec Pro e Ion Diesel. El beneficio, además, cuenta con el diferencial de que tiene un tope de hasta 50 litros, algo que nadie ofrece en el mercado.

A su vez, para todos los nuevos usuarios, habrá una promoción de bienvenida: quienes se descarguen y registren, cuando realicen su primera carga desde la app, recibirán 300 Puntos Pris de regalo, equivalentes a un voucher de $6.000 y acumulable con las promociones vigentes.

Los clientes de la app poseen también vouchers de descuento de hasta $30.000, que pueden canjear todos los días de la semana, tanto en su carga de combustible como en las tiendas Super 7 o Shop Express.

Todos los sábados, los clientes tendrán un reintegro del 10% en la carga de combustibles Súper, Premium e Ion Diesel en las estaciones adheridas utilizando la app Puma Pris y pagando con la tarjeta Visa Personal Pay. El beneficio cuenta con un tope de $4.000 por transacción y un máximo de dos cargas por mes

Los sábados y domingos , hay un 10% de reintegro con Mercado Pago en la primera compra con la app Puma Pris, abonando con dinero en cuenta. El tope es de $5.000 por usuario y suma 150 Puntos Pris de regalo.

Todos los días , los descuentos van del 5 al 10% pagando con la tarjeta de crédito VISA AL2 . El descuento se aplica en cargas de Diesel (5% de descuento o 200lts o 3 transacciones), Ion Diesel (10% de descuento o 200lts o 3 transacciones), Súper (5% de descuento o 50lts o 3 transacciones) o Premium (5% de descuento o 50lts o 3 transacciones). No es acumulable con otras promociones y está vigente hasta el 31 de diciembre.

Todos los jueves , los descuentos van del 20 al 25%. Con la tarjeta de débito Visa Banco Patagonia, hay un 20% de descuento con tope de $7.500 para los clientes Plus Plan Sueldo. En tanto, los clientes Singular Plan Sueldo disponen de un 25% de descuento con un tope de $15.000 con Tarjeta de Débito o Crédito Visa Banco Patagonia. Adicionalmente, los clientes Singular cuentan con un 20% de descuento con tope de $10.000 con las mismas tarjetas.

Todos los viernes, se encuentran descuentos que van del 10 al 20% . Abonando exclusivamente con MODO y con las Tarjetas de Crédito Visa o Mastercard Comafi, o Tarjeta Visa Débito Comafi, hay un 10% de descuento con tope de $5.000 semanal para clientes de la Cartera General, un 20% de descuento con tope de $8.000 semanal para clientes de Cartera Premium, o un 20% de descuento con tope de $10.000 semanal para los de Cartera ÚNICO BLACK (el ahorro se verá reflejado como reintegro en la cuenta).

Claves para maximizar el rendimiento del reintegro