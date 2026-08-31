El Gobierno volvió a postergar el aumento de combustibles para septiembre y YPF mantendrá su mecanismo para amortiguar las subas en los surtidores

El precio de los combustibles volverá a quedar bajo presión en septiembre, aunque el Gobierno decidió postergar parte del aumento que estaba previsto para los surtidores. A través del Decreto 829/2026, el Poder Ejecutivo resolvió trasladar a octubre la aplicación de varias actualizaciones impositivas que permanecían pendientes.

La decisión alcanza al Impuesto a los Combustibles Líquidos y comprende ajustes correspondientes a períodos anteriores. Entre ellos se encuentran remanentes de los años calendario 2024 y 2025, además de los correspondientes al primer y segundo trimestre de 2026.

La actualización acumulada había sido postergada en distintas oportunidades y, según el esquema vigente hasta ahora, debía comenzar a reflejarse desde el 1 de septiembre. Finalmente, el Gobierno volvió a modificar el calendario y decidió diferir esos incrementos.

El argumento oficial apunta a evitar que la totalidad de esos ajustes impacte de manera inmediata sobre el precio de los combustibles. El decreto sostiene que la medida busca contribuir al crecimiento económico dentro de un esquema fiscal sostenible.

Qué pasa con el precio de la nafta durante el Gobierno de Milei

Los impuestos no son el único factor que explica la evolución de los precios en las estaciones de servicio. Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, el mercado de combustibles avanzó hacia un esquema de mayor libertad para que las petroleras definan sus valores.

En ese escenario, YPF continúa teniendo un papel central en la dinámica del mercado y sus movimientos funcionan como referencia para el resto de las compañías.

El resultado fue una fuerte actualización acumulada de los combustibles. Entre enero y mayo de 2026, la nafta registró un incremento del 28,89% y el precio de la Súper llegó a superar el equivalente a un dólar por litro, hasta alcanzar los u$s1,43.

La evolución de los combustibles también repercute sobre otros sectores de la economía. El transporte y las actividades que dependen de la logística incorporan el costo del combustible dentro de su estructura, por lo que sus variaciones pueden trasladarse a otros precios.

El mecanismo que utiliza YPF para amortiguar las subas

A este escenario se sumó la volatilidad del mercado internacional del petróleo. Las tensiones bélicas en Medio Oriente provocaron movimientos en el precio del crudo y generaron un desafío adicional para las petroleras.

Para Argentina, el escenario tuvo un efecto contrapuesto. Por un lado, una cotización internacional más elevada beneficia a la producción de petróleo de Vaca Muerta, donde participan proyectos de YPF. Por otro, un barril más caro genera presión sobre los valores internos de los combustibles.

Ante esa situación, YPF implementó un mecanismo de amortiguación de precios conocido como "buffer". La herramienta permite absorber parte de los movimientos internacionales cuando el petróleo atraviesa períodos de fuerte suba y recuperar posteriormente esos valores cuando las condiciones del mercado resulten más favorables.

El objetivo es evitar que los saltos internacionales del crudo se trasladen de manera inmediata a los consumidores, aunque también implica que una eventual baja del petróleo no necesariamente se refleje en forma automática en los surtidores.

El esquema continuará durante septiembre. Así lo confirmó el CEO de YPF, Horacio Marín, quien señaló que la denominada etapa "vos me ayudas" seguirá vigente hacia fines de este mes.

De esta manera, el precio de los combustibles enfrentará septiembre con dos elementos que condicionan su evolución: por un lado, las actualizaciones impositivas que el Gobierno decidió volver a postergar y, por otro, el mecanismo de amortiguación que mantiene YPF frente a las variaciones del petróleo internacional.