Chevron pone la mira en Vaca Muerta para impulsar su negocio global de GNL

La petrolera estadounidense busca diversificar su oferta global de gas natural licuado y destaca las perspectivas productivas de la cuenca neuquina

La petrolera estadounidense Chevron incluyó a la Argentina entre sus áreas prioritarias para expandir su cartera de suministro de gas natural licuado (GNL), en un contexto internacional marcado por la necesidad de diversificar fuentes de abastecimiento ante los riesgos geopolíticos que perturban el comercio de hidrocarburos.

Así, la búsqueda global de una de las mayores empresas petroleras internacionales refleja al preocupación por garantizar la seguridad energética y abre una nueva ventana de oportunidad para el desarrollo gasífero sudamericano, en particular de Vaca Muerta que es el mayor reservorio comercialmente activo del cono sur.

Así lo confirmó Freeman Shaheen, presidente de Global Gas de Chevron, durante una participación realizada en el marco de la conferencia internacional Gastech, celebrada en Bangkok.

El ejecutivo explicó que las recientes disrupciones en las cadenas globales de suministros -agravadas por la reorganización de los flujos europeos tras el conflicto en Ucrania y las tensiones recurrentes en Medio Oriente- reforzaron la exigencia de contar con mayor diversidad geográfica y contractual para abastecer a los principales centros de consumo de Europa y Asia.

El salto de Vaca Muerta al portafolio global

"La Argentina ofrece grandes perspectivas con el desarrollo del petróleo crudo y el gas en ese mercado. El Mediterráneo oriental también es una zona muy interesante para nosotros", puntualizó Shaheen al ser consultado sobre las geografías con potencial de crecimiento dentro del negocio de GNL de la compañía.

El interés corporativo en los recursos no convencionales de la cuenca neuquina se inscribe en la meta de Chevron de consolidar una cartera de suministro de aproximadamente 20 millones de toneladas anuales de GNL. Esa capacidad se integrará por 16 millones de toneladas provenientes de producción neta propia y otros 4 millones de toneladas contratadas en la costa del Golfo de los Estados Unidos, cuyo volumen comenzó a escalar de forma paulatina para cumplir con compromisos de largo plazo.

Desde la perspectiva de la compañía, los compradores internacionales buscan reducir la exposición a la extrema volatilidad del mercado spot. Frente a ese escenario, los proyectos integrados de licuefacción que permitan exportar la producción no convencional de Vaca Muerta ganan atractivo frente a otras regiones en evaluación, como Australia y bloques offshore en África o Grecia.

La competencia interna por el capital corporativo

A pesar del posicionamiento favorable que muestra la Argentina, las futuras inversiones deberán competir de forma estricta por los recursos de capital globales de la firma. Shaheen remarcó que cualquier desembolso quedará sujeto a criterios de rentabilidad, estabilidad regulatoria y marcos fiscales competitivos, en un tablero internacional donde cada activo rinde examen de competitividad frente a sus pares.

En la disputa interna por la asignación de fondos pesa de manera decisiva el despliegue de la compañía en Venezuela. En ese país, Chevron y sus socios contemplan un plan de inversiones superior a los 7.000 millones de dólares hacia 2031 para duplicar la producción de petróleo en sus empresas mixtas mediante la incorporación de nuevos equipos de perforación y la aplicación de cláusulas contractuales específicas.

"Todo será analizado dentro de nuestra cartera de proyectos y será clasificado según su retorno y nivel de riesgo", señaló al respecto el titular de la división gasífera.

Por su parte, la plaza local cuenta con antecedentes concretos de inversión de gran escala que respaldan el compromiso del grupo en el país. Chevron oficializó su solicitud de ingreso al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo de la ventana no convencional en el bloque El Trapial.

Dicha iniciativa contempla desembolsos proyectados en torno a los u$s10.300 millones para potenciar la producción primaria, la infraestructura de evacuación de crudo y el procesamiento de gas asociado en la cuenca neuquina.

Reconfiguración del mercado de exportación

El interés por volúmenes sudamericanos coincide con transformaciones estructurales en los hábitos de compra global. Si bien Asia —con Japón como base histórica de entregas desde Australia y acuerdos emergentes en Singapur— se mantiene como el núcleo comprador de la empresa, los importadores estatales muestran mayor flexibilidad para suscribir acuerdos a largo plazo con empresas poseedoras de portafolios diversificados.

Chevron observa asimismo oportunidades de expansión en mercados con fuerte proyección de demanda como India, aunque el ritmo de concreción depende de las negociaciones sobre los precios de referencia.

En ese esquema, el avance del gas no convencional de la Argentina hacia estadios de licuefacción representa una alternativa estratégica para posicionar volumen propio en el mapa energético internacional, asegurando escala y flexibilidad operativa para las próximas décadas.