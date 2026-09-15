El Grupo Dinosaurio pone en marcha su mega parque solar tras invertir u$s30 millones

En un escenario económico signado por el reordenamiento de los costos tarifarios, la necesidad de recortar el peso del gasto, el sector privado cordobés se prepara para concretar un hito en la matriz renovable del interior del país. La puesta en marcha de la mayor planta fotovoltaica desarrollada por un grupo de capitales estrictamente privados de esa provincia ingresa en su fase decisiva de ejecución, configurando una jugada empresarial que combina autosuficiencia financiera, diversificación corporativa y la mitigación del impacto de la quita de subsidios a la energía.

El proyecto, impulsado por el Grupo Dinosaurio bajo el liderazgo del empresario Euclides Bugliotti, demandó una inversión cercana a los 30 millones de dólares y se emplaza sobre un predio de 75 hectáreas en la localidad de Deán Funes. La iniciativa nace con un objetivo primario claro: abastecer la elevada demanda eléctrica del entramado de negocios del grupo -que abarca centros comerciales, hipermercados, complejos inmobiliarios y espacios de espectáculos- e inyectar los excedentes al sistema provincial, transformando un costo crítico fijo en un activo estratégico generador de ingresos.

La planta contará con una potencia instalada de 40 megavatios (MW), convirtiéndose en la infraestructura fotovoltaica de mayor escala en territorio cordobés promovida de manera particular. La envergadura operativa exigió un despliegue logístico de volumen, que incluyó la importación de más de 200 contenedores con equipamiento de última generación desde el mercado chino, incluyendo más de 50.000 paneles solares con tecnología de seguimiento, inversores y cinco estaciones transformadoras combinadas inteligentes.

Blindaje tarifario y rentabilidad a largo plazo, las claves del proyecto

Desde la perspectiva corporativa, la apuesta trasciende la mera agenda de sustentabilidad ambiental para asentarse de lleno en la lógica del flujo de caja. En un contexto de sinceramiento de las tarifas eléctricas de alta y media tensión, las compañías comerciales e industriales con un alto coeficiente de consumo energético enfrentan una presión creciente sobre sus márgenes de ganancia.

Al generar su propia electricidad a partir de fuentes renovables, el grupo empresarial logra desacoplar una porción sustancial de sus costos operativos de la volatilidad tarifaria y del tipo de cambio, garantizando previsibilidad financiera a largo plazo.

El modelo de negocios se articula dentro de los marcos regulatorios que promueven el autoconsumo y la comercialización de energía limpia entre privados. La escala de 40 MW supera ampliamente el consumo promedio continuo de las instalaciones comerciales de la compañía, lo que habilita la colocación del remanente en la red de distribución gestionada por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) o su venta directa a grandes usuarios del sector industrial a través de contratos de abastecimiento privado. Esta doble vertiente transforma la instalación en un centro de negocios autónomo con alta rentabilidad proyectada.

Impacto en la economía real

A la par de la habilitación inminente en Deán Funes, la estrategia del grupo ya contempla expansiones hacia nuevos nodos geográficos de alta demanda, proyectando desarrollos fotovoltaicos adicionales cerca de corredores turísticos como el acceso a Villa Carlos Paz. Esta continuidad en el plan de inversiones evidencia que la transición energética ha dejado de ser una acción de responsabilidad social para convertirse en una prioridad dentro de la asignación de capital de los grandes jugadores del sector retail e inmobiliario.

Durante la etapa de montaje y vinculación eléctrica, la obra traccionó demanda de empleo directo e indirecto en el departamento Ischilín, requiriendo proveedores de servicios logísticos, obras civiles e ingeniería especializada. Hacia adelante, el mantenimiento operativo y la supervisión técnica de la planta consolidan una oferta laboral técnica especializada en la región.