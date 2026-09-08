Pasar de categoría residencial por solo 2 kWh puede encarecer la boleta de luz hasta un 24%. Conocé los topes de Edenor y Edesur

En un contexto marcado por la modernización del equipamiento domiciliario y la proliferación de desarrollos inmobiliarios "100% eléctricos" —donde las cocinas, los sistemas de agua caliente y la climatización dependen exclusivamente de la red de energía—, la demanda eléctrica de los hogares ha experimentado una expansión acelerada. Sin embargo, este cambio tecnológico y de confort tiene un impacto directo sobre la factura mensual: el diseño del esquema tarifario no es lineal y premia la eficiencia, al tiempo que castiga con dureza los consumos intensivos, si bien volvieron a subir los subsidios a la electricidad.

La estructura de cobro para la categoría residencial (T1-R) aplica una penalización progresiva en dos frentes simultáneos: a medida que el hogar sube de escalón o categoría por la cantidad de kilovatios-hora (kWh) consumidos al mes, se incrementa tanto el precio del kWh individual como la cuota fija mensual, provocando un fuerte impacto en el importe final.

Estructura tarifaria según el nivel de consumo

Tarifas de Edenor y Edesur - Septiembre 2026

El doble encarecimiento al cambiar de categoría

En la medida que se va incrementando el consumo, crecen tanto el cargo fijo como el del kWh consumido.

En el primer caso, el abono mensual parte de $1.730,55 en el tramo inicial (R1) y trepa exponencialmente hasta alcanzar los $63.617,47 en el renglón más alto (R6), representando un incremento superior al 3.500%.

Por su parte, el encarecimiento del kWh consumido, es el siguiente: cada unidad de energía cuesta más cara a medida que el uso se intensifica, subiendo desde $156,576 (R1) hasta los $202,001 por kWh (R6).

Ejemplos prácticos: el costo real de consumos "frontera"

Para entender el impacto económico de pasar de un tramo a otro, basta con analizar lo que sucede al consumir apenas 2 kWh adicionales en los límites tarifarios clave:

Caso 1: el salto de R2 a R3 (de 399 kWh a 401 kWh)

Con 399 kWh/mes (Categoría R2), el cargo Fijo es de $3.632,46 y el variable para 399 kWh es de $157,139 ($62.698,46), por lo que el total sin impuestos es de $66.330,92

Con 401 kWh/mes (Categoría R3), el cargo Fijo es de $11.890,21 (+$8.257,75 por cambio de categoría) y el variable para 401 kWh es de $169,089, por lo que el monto es de $67.804,69, con un incremento del costo por kWh del 7,6% y el total sin impuestos: $79.694,90

Resultado: por solo 2 kWh de diferencia, la factura aumenta $13.363,98 (+20,1%).

Caso 2: el salto de R4 a R5 (de 599 kWh a 601 kWh), implica que el costo fijo pase de $19.389.87 a $41.924.30 (+$22.534.43 por cambio de categoría y el cargo variable de $173.129 a $185.379 por kWh. Haciendo las cuentas se pasa de un total de $123.094.14 a $153.337.08 sin impuestos.

Resultado: consumir tan solo 2 kWh extra al cruzar la barrera de los 600 kWh implica un sobrecosto automático de $30.242,94 (+24,6%).

Caso 3: el salto al tramo máximo R6 (de 699 kWh a 701 kWh). Con 699 kWh/mes (Categoría R5) el costo fijo es de $41.924,30 y el cargo Variable de $185,379 suma $129.579,92, por lo que el total sin impuestos suma $171.504,22. Pasando a 701 kWh/mes (Categoría R6), el cargo Fijo salta a $63.617,47 (+$21.693,17 por entrar al escalón máximo) y el cargo Variable $202,001, lo que da un total de $141.602,70 (el costo por kWh sube un 9,0%).

En definitiva el total sin impuestos suma $205.220,17, por lo que el cruce a la categoría R6 por apenas 2 kWh adicionales gatilla un aumento de $33.715,95 (+19,7%) en la boleta final.

Los electrodomésticos que empujan el consumo hacia las "zonas de riesgo"

Para evitar caer en las penalizaciones de los tramos R3, R5 o R6, es fundamental vigilar los artefactos eléctricos de alta potencia o de uso continuo, sobre todo en departamentos totalmente electrificados. Un pequeño descuido en estos aparatos equivale a sumar fácilmente los kWh que provocan el salto tarifario. En tal sentido, los que más hay que cuidar son los siguientes:

Aire acondicionado (3000 frigorías)

Termotanque eléctrico: encendido continuo o mal regulado es el principal causante del salto a R5 o R6.

Anfe / Horno eléctrico: cocinar a diario en unidades 100% eléctricas empuja rápidamente el piso de consumo mensual.

Estufa eléctrica / Calefactor halógeno: en invierno, 1 hora diaria durante el mes aporta hasta 60 kWh extra.

Pava eléctrica 2.000 W ~0,10 kWh: calentar agua varias veces al día equivale a unos 6 a 9 kWh al mes.

Lavarropas (con agua caliente): el uso de la resistencia para calentar agua multiplica por 5 el consumo frente al lavado en frío (~0,25 kWh).

Plancha de ropa: planchar dos veces por semana genera cerca de 6 kWh mensuales.

La mirada de los especialistas: señales de precios y conducta de consumo

El impacto de este diseño de cuadros tarifarios no es casual, sino que responde a una estrategia deliberada de señalización tarifaria para fomentar la eficiencia en el uso del sistema eléctrico.

El exsecretario de Energía Daniel Montamat analiza la lógica detrás de esta estructura progresiva: "Durante años el usuario estuvo desvinculado de las señales reales del costo de la energía debido a subsidios indiscriminados. Cuando las tarifas no reflejan los costos marginales o cuando los escalones no penalizan el exceso de demanda, el consumidor carece de incentivos para hacer inversiones en eficiencia o para moderar el uso en momentos críticos del sistema".

"Este tipo de cuadros progresivos busca justamente recomponer esa señal: quien consume por encima de un promedio residencial representativo debe pagar un costo variable superior que refleje el mayor costo de generación que impone a la red".

Por su parte, el economista Alejandro Einstoss, especialista del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, destaca el desafío comunicacional y distributivo de este formato: "El gran problema de la tarifa con escalones tan marcados en el cargo fijo es que genera saltos discontinuos muy bruscos para el usuario. Un pequeño incremento de consumo puede representar un salto proporcionalmente enorme en el valor final de la factura".

"Desde el punto de vista macro, la tarifa progresiva es una herramienta de regulación de la demanda; pero desde la microeconomía del hogar, si el usuario no comprende cómo operan estas 'zonas de riesgo' tarifarias, el resultado es una sorpresiva pérdida de poder adquisitivo frente al vencimiento del servicio básico", agregó.

Asimismo, analistas del sector coinciden en que esta penalización al consumo intensivo busca reducir los picos de demanda estacionales, particularmente durante las olas de calor estivales o las olas de frío invernales, donde los transformadores y cables de media y baja tensión operan al límite de su capacidad.

Estrategias de eficiencia: cómo mantenerse por debajo de las zonas críticas

Monitorear el uso de los electrodomésticos no implica renunciar al confort, sino adoptar hábitos de consumo inteligente que eviten los sobrecostos por salto de categoría:

Sostener el aire acondicionado en 24 °C: cada grado de temperatura que se baja en el control remoto durante el verano incrementa el consumo del equipo entre un 7% y un 10%.

Optimizar el agua caliente: en hogares con termotanque eléctrico, la colocación de un temporizador (timer) programable para evitar que el equipo mantenga la temperatura en horas donde no se utiliza reduce sustancialmente los kWh mensuales consumidos.

Lavados en frío: ajustar el lavarropas en programas de agua fría elimina el uso de la resistencia interna, ahorrando hasta un 80% de la energía empleada en cada ciclo de lavado.

Eliminación del consumo "fantasma": los electrodomésticos en modo standby (televisores, microondas, cargadores conectados sin uso) representan entre el 5% y el 10% del consumo residencial total acumulado a lo largo del mes.

Entender la dinámica del cuadro tarifario vigente permite tomar decisiones informadas para cuidar el presupuesto familiar y prevenir que un puñado de kilovatios adicionales duplique o triplique el costo del servicio eléctrico.