Malvinas y Vaca Muerta: las empresas que quedaron en el medio de la pelea

Seis compañías con negocios en Argentina se despegaron de Sea Lion tras el endurecimiento de las sanciones del Gobierno. Qué vínculo tienen con Vaca Muerta

El conflicto por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas abrió un nuevo frente para las emrpesas internacionales que tienen operaciones en la Argentina. SLB, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford, DLS Archer y Tenaris se despegaron del proyecto Sea Lion y comunicaron que no participan de actividades de exploración o producción de petróleo y gas en el archipiélago.

Las definiciones se conocieron después de que el Gobierno de Javier Milei avanzara con un nuevo esquema de sanciones para empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en áreas que Argentina considera parte de su plataforma continental.

El Decreto 868/2026 aceleró el procedimiento previsto por la Ley 26.659, mientras el Ejecutivo anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El punto económico de la discusión es que varias de las empresas involucradas son proveedoras de servicios o productos para la industria petrolera argentina y tienen actividad en Vaca Muerta.

Por eso, las nuevas restricciones pueden tener una importancia concreta para firmas que desarrollan negocios en el país y que, al mismo tiempo, fueron mencionadas en relación con proyectos hidrocarburíferos en las islas.

Las seis empresas que se despegaron del proyecto Sea Lion

El proyecto Sea Lion es impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte. Las compañías anunciaron una decisión final de inversión para avanzar con el desarrollo del proyecto, que contempla producción offshore de petróleo en las islas.

Frente a ese escenario, distintas empresas proveedoras de la industria petrolera comenzaron a hacer públicas sus posiciones. SLB, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford y DLS Archer aclararon que no participan del proyecto, mientras que Tenaris sostuvo que nunca suministró productos ni servicios para proyectos de petróleo y gas en las islas.

La relación con la Argentina es especialmente relevante en el caso de las empresas de servicios petroleros. Halliburton, SLB, Baker Hughes, Weatherford y DLS Archer participan de distintas etapas de la actividad hidrocarburífera y forman parte del entramado de compañías que trabajan alrededor del desarrollo de Vaca Muerta.

Tenaris tiene un perfil diferente dentro del grupo. La compañía del Grupo Techint fabrica tubos y productos vinculados con la industria energética y tiene una fuerte presencia industrial en la Argentina.

Su presidenta, Andrea Previtali, afirmó que la empresa no suministró productos ni servicios para proyectos de petróleo y gas en las Islas Malvinas.

Qué cambió con las nuevas sanciones del Gobierno

La Ley 26.659 establece restricciones para las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales. El régimen también alcanza determinadas actividades de quienes presten servicios relacionados con esas operaciones.

El Gobierno modificó el procedimiento mediante el Decreto 868/2026, que estableció un mecanismo más rápido para tramitar las sanciones. Las empresas notificadas tienen diez días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas, mientras que la autoridad cuenta luego con un plazo para resolver.

Las consecuencias previstas por la normativa pueden ser relevantes para compañías con operaciones locales. La legislación contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años, además de otras sanciones, para quienes incumplan las prohibiciones establecidas.

El Gobierno ya comenzó a utilizar el nuevo esquema. En septiembre informó la apertura de procedimientos contra distintas personas físicas y jurídicas vinculadas, según la Casa Rosada, con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.

Halliburton y Tenaris tienen además conflictos abiertos en Argentina

El caso de Halliburton suma otra dimensión. Durante agosto, la compañía quedó en el centro de una disputa con proveedores de la Cuenca Neuquina después de plantear una reducción de hasta 23% en los valores de determinados contratos.

El planteo generó rechazo entre cámaras empresarias y organizaciones sindicales por el posible impacto sobre las compañías locales que forman parte de la cadena de servicios petroleros de Vaca Muerta.

La situación luego pasó a una instancia de negociación. A fines de agosto, FECENE informó que Halliburton y las cámaras empresarias acordaron evitar medidas unilaterales y analizar individualmente la situación de los proveedores.

Tenaris, en tanto, atravesó un conflicto laboral en su planta SIAT de Valentín Alsina. En junio, la compañía anunció 150 desvinculaciones, lo que derivó en un reclamo de la UOM y en la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, que dictó la conciliación obligatoria.

En julio, la UOM denunció además nuevos despidos en la planta y sostuvo que 14 trabajadores de planta permanente habían recibido telegramas de despido mientras se encontraba vigente la conciliación obligatoria. La denuncia fue presentada ante las autoridades laborales.