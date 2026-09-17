TGN invertirá u$s2.200 millones para un mega gasoducto clave para exportar a la región

Fortalece el sistema de TGN para resolver el abastecimiento de gas en el centro, norte y litoral del país. Con 753 kilómetros atravesará cinco provincias

GN impulsa la construcción del Gasoducto Manuel Belgrano, infraestructura energética clave que, junto a obras complementarias, contempla una inversión total del orden de u$s2.200 millones, con el objetivo de potenciar la creación de valor del gas de Vaca Muerta y así resolver el déficit de abastecimiento en el centro, norte y litoral de Argentina y desarrollar mercados de exportación a países vecinos.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo gasoducto de 753 kilómetros de extensión en dos tramos de 36 y 30 pulgadas de diámetro, entre Tratayén, en la cuenca Neuquina, y La Carlota, en Córdoba, que atravesará cinco provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis y Córdoba, con una inversión de u$s1.500 millones que, sumada a obras complementarias en el Sistema TGN, se incrementará a u$s2.200 millones.

En función de la demanda existente por parte de industrias y centrales eléctricas en la zona de influencia y demanda de exportación, se ha proyectado la obra para generar una capacidad inicial de abastecimiento del orden de 13 millones de metros cúbicos diarios, previéndose la puesta en funcionamiento para abril de 2029.

TGN es la operadora regional de ductos y proveedora de soluciones confiables para el desarrollo de proyectos energéticos. Opera y mantiene más de 11.300 kilómetros de gasoductos de alta presión y 22 plantas compresoras y es la responsable de transportar el gas inyectado en gasoductos troncales argentinos a través de los Gasoductos Norte y Centro Oeste.

Una nueva infraestructura troncal para mercado local y de exportación

"Argentina tiene una oportunidad extraordinaria para transformar, con una infraestructura troncal, el gas de Vaca Muerta en energía competitiva, con producción local, sustitución de importaciones y la generación de saldo exportable", señaló Horacio Pizarro, CEO de TGN.

Para el directivo, el Gasoducto Manuel Belgrano es el resultado de un objetivo estratégico que apunta a dar "una solución concreta al déficit que viene padeciendo un amplio sector de la geografía, construyendo un puente para brindar más oportunidades de desarrollo económico y social". Una inversión privada que se materializa en un contexto de reglas claras y visión de largo plazo para una Argentina que proyecta un futuro de crecimiento.

En su pico de actividad, el conjunto de obras a ejecutar demandará un total de 2.000 empleos. La nueva infraestructura permitirá conectar la mayor producción de Vaca Muerta con industrias y centrales eléctricas, contribuyendo a reducir en u$s700 millones anuales la utilización de combustibles líquidos como el GNL y gasoil importados, fortalecer la competitividad regional y generar nuevas posibilidades para las exportaciones de gas hacia países vecinos del orden de u$s450 millones por año.

Este nuevo ducto troncal será vital para disponer mayor abastecimiento de gas natural a la reversión del Gasoducto Norte, que permitirá completar el abastecimiento de siete provincias del norte argentino y sumar excedentes de exportación para llegar al norte de Chile, y dar sostenibilidad durante todo el año a los envíos al sur del Brasil a través de la infraestructura ociosa de Bolivia.

Pero existen otros proyectos exportadores que podrán alimentarse con esta ampliación troncal, vinculada a un proyecto de un nuevo gasoducto vía Paraguay, o a través de la localidad brasileña de Uruguaiana que con una extensión en territorio brasileño permitirá llegar a los centros industriales de las ciudades de San Pablo y Belo Horizonte.

Menos importaciones y la ventana al mercado regional

La reducción de la importación y las opciones de exportación que se abren, mejorarán el balance de divisas, indispensables para robustecer la macroeconomía. Asimismo, desde el punto de vista operativo la ampliación de la capacidad de transporte contribuirá a evacuar volúmenes crecientes de gas, incluido el gas asociado a la expansión de la producción de petróleo en la cuenca neuquina.

En términos técnicos, el detalle de la obra consigna que los primeros 278 kilómetros del gasoducto serán de 36 pulgadas y los siguientes 475 kilómetros de la traza contarán con un diámetro de 30 pulgadas.

Las obras asociadas implican un aumento de capacidad sobre el Sistema TGN de hasta 14 millones de metros cúbicos diarios. Las mismas consideran adicionalmente:

La construcción de 147 kilómetros de loops de 30 pulgadas en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán

en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán La incorporación de hasta 71.000 HP de potencia en 5 plantas compresoras

La dinámica del proceso prevé la convocatoria a un concurso de capacidad para el nuevo gasoducto a fines de septiembre y una manifestación de interés y posterior concurso abierto de capacidad en el Sistema TGN. La presentación y adjudicación de ofertas para ambas instancias tendrá lugar a fines de noviembre.

Por las características del proyecto y el encuadre del mismo, está contemplado que sea presentado ante el Ministerio de Economía a fin de solicitar su adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

La nueva obra ha sido identificada con el nombre Manuel Belgrano con el ánimo de empoderarlo con su visión en el desarrollo integral -económico y social- de Argentina, considerando el impacto positivo que tendrá el proyecto a nivel federal por la articulación territorial entre las diferentes regiones del país.