Techint finalizó la soldadura de oleoducto que permitirá exportar más crudo de Vaca Muerta

La obra de 207 kilómetros en la Cuenca Neuquina escalará la evacuación de petróleo desde Vaca Muerta a más de 500.000 barriles diarios en fase final

La empresa Techint Ingeniería & Construcción concretó la última soldadura en línea regular del proyecto Duplicar Norte, un ducto troncal de 207 kilómetros de extensión ejecutado para la operadora Oleoductos del Valle (Oldelval) en el ámbito de la Cuenca Neuquina.

El alcance de este logro permite consolidar el cronograma técnico previo a las fases de pruebas operativas e integración de sistemas, cuyo objetivo central radica en responder al acelerado incremento de producción que registran los bloques no convencionales fijados sobre la formación Vaca Muerta.

El despliegue industrial de esta obra requirió una planificación logística de alta densidad y recursos humanos especializados, alcanzando un pico de trabajo simultáneo de aproximadamente 850 profesionales y operarios sobre la traza.

La relevancia de este desarrollo radica en su impacto directo sobre el cuello de botella del transporte de crudo, dado que en su etapa final de integración al sistema troncal de Oldelval, la obra contribuirá a llevar la capacidad global de evacuación de la cuenca por encima de los 500.000 barriles de petróleo por día.

Esta mayor escala operativa resulta imprescindible tanto para el abastecimiento continuo de las refinerías ubicadas en el centro del país como para el escalamiento de los volúmenes salientes orientados a la exportación a través de las terminales marítimas.

La obra pudo encararse a mediados de 2025 cuando Oldelval ya contó con la firma de contratos con las principales operadoras del Hub Norte de la Cuenca: Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén.

El acuerdo representó el paso necesario para ampliar significativamente el transporte de petróleo desde el norte de la Cuenca Neuquina hasta la estación de bombeo principal de Oldelval en Allen, Río Negro, y a partir de ahí abastecer la capacidad del ducto hacia Puerto Rosales en la terminal de Bahía Blanca, de reciente ampliación mediante el denominado Proyecto Plus.

Despliegue operativo y especificaciones de soldadura en traza

En términos de ingeniería de construcción y ensamblado mecánico, la traza exigió la ejecución integral de cerca de 17.250 juntas soldadas. Esta cifra engloba las uniones efectuadas sobre la línea regular del ducto, así como aquellas requeridas en cierres metálicos, empalmes específicos e instalaciones complementarias que continúan completándose en el terreno.

Para optimizar los tiempos de ejecución y garantizar elevados estándares de calidad técnica, la constructora implementó un esquema metodológico dual que combinó centros de prefabricado con sistemas de avance continuo en campo.

De este modo, los equipos técnicos procesaron aproximadamente 7.410 juntas dentro de la Planta de Doble Junta instalada para el proyecto, una modalidad que permite unir tramos individuales en un entorno controlado para reducir las maniobras sobre la pista.

Por su parte, el tendido en línea regular sumó cerca de 9.840 uniones concretadas mediante el empleo de equipos de soldadura semiautomática, una tecnología que aporta mayor uniformidad metalúrgica, velocidad de avance y confiabilidad en la integridad del material.

A esto se sumó la resolución técnica de más de 150 cruces especiales, que incluyeron interferencias con infraestructura preexistente, cruces de rutas, cursos de agua y variaciones topográficas complejas de la geografía patagónica, requiriendo procedimientos específicos de perforación dirigida y rigurosamente auditados mediante inspecciones no destructivas.

Continuidad en proyectos clave de infraestructura para el midstream

Al concretar la última soldadura de la línea regular dentro de los plazos estipulados en el plan de trabajo, el proyecto supera su fase de mayor demanda logística y de equipamiento pesado, dando paso a los frentes dedicados a la bajada de cañería, tapada, pruebas de presión hidráulica, limpieza e inspección interna mediante instrumental inteligente.

El supervisor de soldadura del proyecto por parte de Techint E&C, Luciano Jara, destacó que la culminación de este hito concentra una porción estructural del esfuerzo operativo y refleja la capacidad técnica y la coordinación entre las distintas áreas involucradas en la obra.

El proyecto Duplicar Norte adquiere además una relevancia estratégica adicional al constituirse como la tercera iniciativa de infraestructura energética consecutiva que Techint E&C concreta para la compañía Oldelval. Esta secuencia de obras dio inicio con el proyecto Duplicar, consistente en un tramo inicial de 18 kilómetros, y continuó de manera posterior con la ejecución de Duplicar II, que demandó el tendido de 254 kilómetros de cañería.

Con esta nueva extensión de 207 kilómetros, ambas empresas consolidan un esquema de trabajo conjunto abocado a robustecer la red de transporte de crudo de la Cuenca Neuquina, dotando al sistema energético de la elasticidad necesaria para acompañar los planes de inversión y desarrollo no convencional en la Argentina.