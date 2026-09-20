El gobernador Cornejo confirmó nuevas perforaciones en Vaca Muerta, un plan de inversiones sectorial y el envío de un proyecto normativo a la Legislatura

La provincia de Mendoza ratificó de manera formal un cambio de escala en su política energética con la confirmación de nuevos proyectos de exploración en el segmento no convencional, la proyección de desembolsos privados y públicos por más de u$s1.000 millones y la elaboración de una nueva Ley de Hidrocarburos.

Los anuncios realizados en el Mendoza Energy Summit apuntan a revertir el declino estructural de los campos maduros convencionales -de la cuenca cuyana y la cuenca neuquina mendocina que hoy registran una producción promedio de 9.000 m³/día de petróleo- y posicionar a la jurisdicción dentro del mapa de desarrollo de Vaca Muerta, en unan estrategia más amplia que también incluye a la minería y al desarrollo industrial de sercicios.

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó la presentación del esquema con el que la administración provincial busca captar capitales intensivos. El eje de la estrategia combina la extensión de la ventana exploratoria no convencional en el departamento de Malargüe, la relicitación de áreas maduras devueltas o en proceso de transferencia y la adecuación de los términos contractuales a través de una reforma legislativa.

El plan técnico contempla que a partir de octubre YPF inicie la perforación de tres pozos horizontales en el bloque Paso de las Bardas Norte, ubicado en el departamento de Malargüe. La inversión asociada a esta campaña exploratoria supera los u$s 30 millones y busca validar el potencial del petróleo pesado y mediano presente en la lengua norte de la formación, fuera del epicentro tradicional del desarrollo no convencional en Neuquén.

De obtener resultados positivos en las ramas laterales de hasta 2.500 metros, la operadora estatal proyecta habilitar un plan de desarrollo masivo que requerirá la instalación de baterías de tratamiento e infraestructura de evacuación dedicada.

La estrategia provincial combina la exploración del no convencional con un esquema agresivo para sostener la producción convencional. Mendoza acumula un declino productivo del 4% anual en sus yacimientos tradicionales, una tendencia que el Ejecutivo busca frenar renegociando plazos contractuales y ofreciendo incentivos fiscales para proyectos de recuperación secundaria y terciaria mediante la inyección de polímeros en bloques maduros de la Cuenca Cuyana.

El esquema de reactivación se da en el marco de la reestructuración del portfolio de YPF bajo el denominado "Plan Andes". La petrolera concretó la salida de 14 áreas maduras en territorio mendocino, las cuales fueron transferidas a compañías independientes o devueltas a la provincia para su relicitación. Este traspaso de activos busca que pequeñas y medianas operadoras reduzcan los costos operativos fijos e incrementen la productividad de campos que operaban con márgenes ajustados.

Inversiones proyectadas y esquema para áreas maduras

El compromiso total de inversión sectorial estimado en u$s1.000 millones abarca el período 2026-2028 e integra los desembolsos de las nuevas adjudicatarias en el modelo de licitación continua. Hasta el momento, la provincia adjudicó 12 áreas bajo este sistema flexible, permitiendo que empresas como Petróleos de Cuyo, Aconcagua Energy y Quintana E&P asuman compromisos de inversión firme en tareas de *workover*, reentradas de pozos e infraestructura de superficie.

Para garantizar el flujo de producción, la infraestructura de evacuación resulta un cuello de botella a superar. La administración provincial gestiona la ampliación de la capacidad del oleoducto trasandino (Otasa) y la adecuación de la refinería Luján de Cuyo —que procesa actualmente más de 16.000 m³/día de crudo— para adaptar sus torres de destilación a las especificaciones técnicas del petróleo proveniente de los pozos de prueba en Vaca Muerta mendocina.

En el segmento del gas natural, el plan contempla la puesta en valor de los recursos asociados en el sur provincial. Los proyectos en Malargüe contemplan la captura de gas para la generación de energía eléctrica distribuida en boca de pozo, un modelo operativo con el que se busca reducir las emisiones de carbono y abastecer la demanda industrial de la zona sur.

A este panorama se suma el esquema de control ambiental y remediación de pasivos petroleros. El nuevo pliego licitatorio exige la constitución de garantías ambientales por el 100% de las obligaciones de abandono de pozos, un mecanismo financiero con el que la autoridad de aplicación busca evitar la acumulación de pozos inactivos sin sellar en las áreas devueltas por los anteriores concesionarios.

Un nuevo marco legal para la actividad hidrocarburífera

El pilar regulatorio de la estrategia provincial es el proyecto de Ley de Hidrocarburos que el Ejecutivo enviará a la Legislatura. La iniciativa propone la introducción de un esquema de regalías variables que podrán bajar hasta un 5% o 6% para aquellos proyectos de alta incertidumbre geológica, pozos no convencionales exploratorios o desarrollos de recuperación terciaria de alta exigencia de capital.

La norma reemplazará el marco regulatorio actual fijado por la Ley provincial 7.526 y se alineará con los principios de la Ley Nacional 17.319. El proyecto otorga la facultad de extender concesiones de explotación hasta por 35 años en desarrollos no convencionales y establece un plazo de gracia fiscal durante la etapa de evaluación técnica de los bloques, otorgando previsibilidad normativa a los inversores.

Asimismo, el texto legislativo establece pautas claras para resolver los conflictos de superposición territorial entre los yacimientos hidrocarburíferos y los proyectos mineros en desarrollo en Malargüe. La ley fijará protocolos de convivencia operativa en áreas con potencial minero-petrolero simultáneo, asegurando que las servidumbres de paso y el uso del recurso hídrico no generen litigios entre ambos sectores industriales.

Con la aprobación del nuevo marco legal y la ejecución de la campaña de perforación en Paso de las Bardas Norte, Mendoza busca detener la pérdida de ingresos por regalías —que hoy representan cerca del 18% de la recaudación provincial— y reinsertarse de forma competitiva en el mercado de hidrocarburos nacional antes del cierre del ciclo operativo del año.