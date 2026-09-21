YPF, Pampa y MSU encabezan las emisiones en dólares. El costo financiero cae a mínimos en el mercado local antes de las grandes colocaciones externas.

El sector energético se mantuvo firme como el principal motor de la emisión de deuda corporativa en moneda dura en el mercado de capitales argentino durante agosto, logrando tocar pisos de tasas de interés de un solo dígito para su financiamiento de mediano plazo. Durante ese mes, las compañías de hidrocarburos y generación eléctrica aprovecharon un escenario de marcada compresión de spreads para colocar Obligaciones Negociables (ON) en dólares con plazos de amortización que alcanzaron los cuatro años.

La urgencia por fondear proyectos de infraestructura clave en Vaca Muerta, el desarrollo de sistemas de transporte de petróleo y la expansión de la capacidad instalada de parques renovables traccionó la oferta en el segmento USD Hard, en el cual las empresas energéticas lograron captar divisas a rendimientos sensiblemente inferiores a los que afronta el resto de la economía real.

De acuerdo con el 61° Informe de Mercado de Capitales elaborado por el equipo de Deals de la consultora PwC Argentina, correspondiente a septiembre de 2026 (con los datos consolidados del mes de agosto), las colocaciones de deuda mostraron una dinámica de volumen muy acentuada. El documento señala que respecto de las ON, el estudio de PwC Argentina precisa que "alcanzaron los $ 1.758.665 M a través de 41 colocaciones, lo que representa el volumen más alto de los últimos doce meses aunque con una disminución en montos nominales, que se ubicó un 25% por debajo del mes anterior".

El informe detallado por PwC Argentina explica las razones de esta retracción en los montos consolidados: "Esta caída en montos se dio mayormente en el segmento USD Hard, que a pesar de haber aumentado el volumen de colocaciones, el monto total emitido mostró un descenso del 34% en comparación al mes anterior". A pesar de esa desaceleración en el volumen en moneda dura respecto de los picos registrados a mediados de año, las mediciones de la consultora ponen de relieve las condiciones financieras excepcionales que obtuvo el segmento energético durante el mes de agosto.

En ese aspecto, el informe de PwC Argentina remarca de forma explícita que "en el Régimen General, la tasa promedio de colocación en pesos se ubicó en el 29,3% TNA (+52 pbs m/m), mientras que la tasa promedio en USD Hard cayó hasta el 5,1% TNA (-30 pbs m/m)". Esa tasa promedio ponderada del 5,1% en dólares se vio impulsada fuertemente por las ofertas presentadas por las principales operadoras de petróleo y gas y las generadoras eléctricas.

Compresión de spreads: YPF, Pampa y el piso del 5% TNA

En el desglose de las operaciones corporativas concretadas a lo largo de agosto en dólares MEP y Cable, bajo ley argentina y neoyorquina, las petroleras integradas fijaron los rendimientos de referencia para la plaza financiera local.

YPF S.A. encabezó la nómina de emisiones del mes mediante la colocación de adicionales de su Clase XLIII en USD MEP por un monto total de u$s 171,4 millones. La compañía bajo control estatal obtuvo una tasa de corte del 5,50% TNA a un plazo de 44,3 meses (con una duration de 40,0 meses y un precio de emisión de 101,7). Esta jugada le permitió a la compañía asegurar liquidez inmediata destinada a ejecutar sus compromisos de inversión en el segmento upstream.

En una línea muy similar de costo financiero, Pampa Energía S.A. concretó en agosto la colocación de la Clase 28 en USD MEP por u$s 138,4 millones, obteniendo idéntica tasa de corte del 5,50% TNA. La operación concretada por la compañía conducida por Marcelo Mindlin registró un plazo de 48 meses y una duration de 43,6 meses, marcando el apetito del mercado por instrumentos defensivos en moneda dura emitidos por grupos con activos estratégicos en la cuenca neuquina.

En el segmento específico de la generación eléctrica, YPF Energía Eléctrica S.A. (YPF Luz) marcó el piso absoluto de costo financiero dentro de las corporaciones privadas al emitir durante agosto la Clase XXIV por u$s 50 millones, logrando una tasa de corte del 5,00% TNA a un plazo de 36 meses. Por su parte, la firma AES Argentina Generación S.A. colocó la Clase 3 en USD MEP por otros u$s 50 millones a un plazo de 24 meses, con una tasa de corte del 6,47% TNA y un precio de emisión del 100,0.

A la nómina de emisores del sector privado durante agosto se sumó la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), que estructuró un esquema de financiamiento combinado para atender sus planes de infraestructura regional: colocó la Clase 1 en USD MEP por u$s 21,3 millones al 5,00% TNA a 36 meses, y de manera simultánea la Clase 2 en unidades UVA por 13,5 millones de UVA a una tasa del 6,75% TNA a 24 meses de plazo.

Apuesta a las renovables y la antesala de Wall Street

El fondeo a largo plazo alcanzado en el octavo mes del año también benefició a los proyectos focalizados en la transición energética y las energías limpias. La firma MSU Green Energy S.A. colocó adicionales de su Clase 4 bajo Ley Nueva York en USD Cable por un total de u$s 130 millones.

La operación cerró a un cupón del 9,95% TNA, con un precio de emisión del 98,8 y una duration de 80,4 meses (plazo final de 118,1 meses). Al respecto, el relevamiento de PwC Argentina ubica a esta estructuración de MSU Green Energy como la emisión corporativa de mayor vida promedio dentro de las registradas en el mes de agosto para el rubro energético.

En el segmento PyME CNV Garantizado, las estructuras dedicadas a proyectos limpios mostraron operaciones puntuales en dólares para el desarrollo de parques fotovoltaicos en el Noroeste Argentino. Los vehículos ChamicalSolar I y II sumaron colocaciones por u$s 8,6 millones en total durante agosto, estructurados a 36 meses de plazo con una tasa de corte del 12,00% TNA.

El testeo de liquidez realizado en la plaza doméstica en agosto funcionó como el puente directo hacia los mercados internacionales de crédito en los primeros días del mes siguiente. La compresión de tasas en el ámbito local sirvió de antesala para que, en las primeras semanas de septiembre, las grandes empresas del sector salieran a buscar volumen a Wall Street.

En el apartado prospectivo de su trabajo, el equipo de PwC Argentina resalta textualmente que "durante el inicio de septiembre se concretaron dos colocadas internacionales relevantes por un total de u$s 1.650 millones lideradas por YPF y Tecpetrol". Esta cifra consolidada comprende la colocación internacional de YPF por u$s 1.200 millones (a 9 años de plazo con una tasa del 7,85% TNA) y la emisión de Tecpetrol por u$s 450 millones en los mercados del exterior.

La fuerte demanda convalida el perfil crediticio diferenciado que ostenta la energía argentina frente a la curva soberana, apalancado en la necesidad imperiosa de ejecutar obras de evacuación de hidrocarburos y proyectos de licuación que garanticen la generación masiva de divisas por exportaciones.

Consumo masivo, PyMEs y dinámica en pesos

Fuera del radar de los grandes jugadores de la energía, el 61° Informe de Mercado de Capitales de PwC Argentina muestra un marcado contraste entre el financiamiento a la producción y la expansión del crédito al consumo masivo. Durante agosto, la colocación de Fideicomisos Financieros (FF) alcanzó los $ 222.784 millones a través de 10 emisiones, con una tasa promedio (TNA) del 29,5% y una duration reducida de apenas 5,0 meses.

En este segmento, las estructuras vinculadas al consumo de tecnología, retail y plataformas digitales explicaron el mayor volumen del período, destacándose operaciones de envergadura como Mercado Crédito LIII por $ 115.955 millones, seguida por los vehículos securitizados de Payway ($ 24.821 M), Cencosud ($ 16.026 M), Frávega ($ 13.459 M) y Megatone ($ 12.315 M).

En el mercado de Obligaciones Negociables en moneda nacional, la preferencia de los inversores se mantuvo concentrada en el tramo ultracorto del Régimen General. Las emisiones en pesos totalizaron $ 135.411 millones distribuidas en 7 colocaciones, a una tasa promedio del 29,3% TNA y con una duration promedio que apenas alcanzó los 10,0 meses.

Las entidades financieras y procesadoras de pago aprovecharon esta liquidez de corto plazo para fondearse: Mercado Pago lideró la plaza local con la Clase 8 por $ 53.790 millones y la Clase 7 por $ 33.014 millones, acompañadas por las colocadas del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) por $ 21.873 millones y del Banco de la Provincia de Córdoba por $ 4.028 millones.

Por su parte, el universo PyME mostró un comportamiento dual caracterizado por tasas negativas en pesos y colocaciones puntuales en moneda dura. De acuerdo con el relevamiento de PwC Argentina, las emisiones bajo el Régimen PyME CNV Garantizado en pesos registraron una tasa promedio del 23,5% TNA, destacándose un margen promedio negativo del -1,2% TNA y una duration promedio que volvió a tocar niveles máximos de 17,4 meses.

A su vez, el tramo PyME en dólares sumó u$s 19 millones mediante 4 colocaciones a una tasa promedio del 10,3% TNA, con plazos de amortización extendidos que promediaron los 32,1 meses, ofreciendo una alternativa de fondeo de mediano plazo para pequeñas y medianas empresas industriales.

En términos generales, el análisis consolidado de la consultora evidencia un mercado de capitales segmentado de manera coordinada: mientras que la liquidez en pesos se canaliza a plazos breves para consumo y capital de trabajo financiero, los instrumentos ajustados por UVA y las emisiones Hard Dollar quedaron reservados de forma exclusiva para aquellos emisores con capacidad crediticia comprobada de mediano plazo.

Las emisiones en UVA apenas sumaron 46 millones de UVA a una tasa del 6,8% TNA a 20 meses, confirmando que la compresión general de spreads responde a una búsqueda selectiva de calidad crediticia por parte de los inversores institucionales.