La petrolera amplió su bono internacional a 2038 para financiar planes de inversión y expandir la producción no convencional en la Cuenca Neuquina.

La emisión vence en 2038, paga una tasa fija anual de 7,875% y eleva a u$s900 millones el capital pendiente de esta serie.

La compañía energética Vista anunció la colocación exitosa de u$s400 millones en obligaciones negociables en el mercado internacional, en una operación emitida bajo legislación del estado de Nueva York que permitirá financiar sus planes para incrementar la producción de crudo en la cuenca hidrocarburífera de Vaca Muerta.

La emisión de los títulos senior se realizó a un precio de 99,473% de su valor nominal, con una tasa de interés fija anual del 7,875% y vencimiento en 2038. Con este rendimiento del 7,950%, la transacción consistió en una reapertura de los títulos emitidos anteriormente por u$s500 millones, lo que eleva el capital pendiente total de esta serie a u$s900 millones.

La operación fue realizada por la subsidiaria operativa Vista Energy Argentina S.A.U. dentro de su programa global autorizado por la CNV por hasta u$s4.000 millones. La colocación estuvo dirigida a compradores institucionales calificados fuera de la Argentina bajo las normativas internacionales Regla 144A y Regulación S de los Estados Unidos.

De acuerdo con la estructura del instrumento, el capital comenzará a amortizarse en tres cuotas anuales a partir de 2036, otorgando a la operadora una ventana de financiamiento de largo plazo a costos competitivos para el contexto financiero del país.

Los fondos obtenidos se destinarán al plan de inversiones de la petrolera en los bloques no convencionales que opera en la provincia de Neuquén. La empresa mantiene el objetivo de continuar incrementando sus niveles de producción y de exportación de crudo desde la Cuenca Neuquina hacia los mercados globales.

Por qué Wall Street prefiere las acciones de Vista

Un informe elaborado por el banco de inversión UBS BB Global Research posicionó a Vista como el activo argentino más codiciado entre los grandes fondos internacionales. Tras una serie de reuniones con inversores en Nueva York, la entidad financiera constató que la compañía presidida por Miguel Galuccio solo se ubicó por detrás de Petrobras en nivel de interés dentro de América Latina, desplazando a otras corporaciones regionales de amplia trayectoria.

Los analistas de Wall Street destacan que el atractivo de la firma radica en su modelo de negocio enfocado de forma directa en el shale oil. A diferencia de empresas integradas como YPF, que combinan producción con refinación, comercialización y proyectos a largo plazo de gas natural licuado, Vista ofrece a los fondos globales una alternativa pura y lineal para capturar el crecimiento de la Cuenca Neuquina sin asumir complejidades de gestión asociadas a otros segmentos.

Esta preferencia también se apoya en el sólido desempeño operativo y la reciente expansión de reservas tras la adquisición de activos a Equinor. De acuerdo con análisis de mercado locales, la incorporación de dichos bloques permitió elevar sus reservas probadas hasta los 66,8 millones de barriles equivalentes de petróleo, fortaleciendo la confianza de los inversores en su capacidad para sostener una trayectoria ascendente de producción y generación de caja.

Asimismo, el apetito por la petrolera responde a una menor exposición a la volatilidad derivada del riesgo político. Mientras que las acciones de YPF pueden presentar fluctuaciones vinculadas a los ciclos electorales o eventuales cambios de orientación en la gestión pública, la compañía independiente ofrece una gobernanza corporativa previsible, lo que inclina la balanza entre los fondos que buscan minimizar la incertidumbre institucional.

En materia de valuaciones, las proyecciones de las bancas de inversión reflejan esta brecha en el potencial de retorno a corto plazo. Con un precio objetivo promedio que ronda los 95 dólares por acción, el consenso de analistas le asigna a Vista un margen de valorización superior al de sus competidores locales, consolidándola como la vía predilecta del capital internacional para apostar al desarrollo exportador del no convencional en la Argentina.

Producción y balance financiero de Vista en 2026

Los datos operativos del segundo trimestre de 2026 reflejan un salto de escala en la producción total de la compañía del 32% interanual, alcanzando los 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día. Este crecimiento estuvo impulsado por el desarrollo orgánico en la Cuenca Neuquina y por la incorporación de los activos no operados adquiridos a Equinor, con participaciones estratégicas en las áreas Bandurria Sur (25,1%) y Bajo del Toro (35%).

En el segmento específico del crudo, la extracción diaria ascendió a 135.000 barriles por día, lo que representa una suba del 33% interanual. La expansión del volumen fue acompañada por una mejora en la eficiencia operativa, que permitió situar el costo de extracción en 4,5 dólares por barril equivalente, marcando una reducción del 4% en comparación con el mismo período del año anterior.

El perfil exportador de la petrolera también mostró una aceleración significativa, consolidándola como el principal exportador de petróleo independiente del país. Durante el trimestre, la empresa despachó 8,6 millones de barriles al exterior —un incremento interanual del 54%—, lo que significó que el 72% del volumen total de sus ventas de crudo se destinó a los mercados internacionaleS.

En el plano financiero, la compañía reportó ingresos totales por u$s1.150 millones, un 89% por encima de lo registrado en el mismo período del año previo. Esta dinámica fue impulsada por la mayor producción y un precio promedio realizado de 89,4 dólares por barril, lo que permitió generar un EBITDA ajustado de u$s805 millones (+99% interanual) y una utilidad neta de u$s322 millones.

Para sostener este ritmo de crecimiento, la firma ejecutó inversiones por u$s467 millones en el trimestre, focalizadas principalmente en actividades de perforación y completación que permitieron conectar 27 nuevos pozos. A la par, el flujo de caja libre alcanzó los u$s491 millones (excluyendo el pago por los activos de Equinor), manteniendo un ratio de apalancamiento neto saludable de 1,41 veces EBITDA ajustado.