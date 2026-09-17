Vista Energy, la firma argentina que más apetito despierta entre inversores de Wall Street

Fondos del exterior muestran una demanda inusual por acciones petroleras ligadas al boom de Vaca Muerta. Qué pasa con las acciones de YPF

El interés en Vista destaca ante la incertidumbre política y operativa que aún rodea a la estatal YPF.

Wall Street prioriza a Vista como la mejor forma de invertir en Vaca Muerta por su enfoque directo y eficiente.

Wall Street volvió a mirar hacia la Argentina, pero el interés no se repartió de manera uniforme. Tras una semana de reuniones con inversores institucionales en Nueva York, UBS identificó a Vista Energy como una de las petroleras latinoamericanas que más consultas despertó entre los grandes fondos.

Petrobras fue, como esperaba el banco, la compañía más discutida. La sorpresa apareció en el segundo lugar: Vista superó a otras empresas de la región y quedó posicionada como la acción argentina preferida para apostar por el crecimiento de Vaca Muerta.

"Una sorpresa positiva fue el interés general por la Argentina, donde Vista parece ser el nombre más atractivo", señalaron los analistas Tasso Vasconcellos y Joao Barichello en un informe de UBS BB Global Research.

El dato adquiere relevancia porque los fondos mantienen una postura selectiva sobre América Latina. Mientras compañías brasileñas como PRIO, Vibra y Ultrapar despertaron menos interés del esperado, Vista logró instalarse en el centro de las conversaciones por su potencial de crecimiento, su historial de ejecución y su modelo concentrado en el petróleo no convencional.

Por qué Wall Street prefiere la acción de Vista

Según UBS, los inversores valoran que Vista ofrezca una exposición directa y relativamente sencilla al desarrollo de Vaca Muerta. A diferencia de una petrolera integrada, la compañía concentra su estrategia en aumentar la producción de shale oil, mejorar su eficiencia y transformar ese crecimiento en flujo de caja.

Sofía Alejos, asesora financiera y analista de mercado de Clave Bursátil, coincide con esa lectura. "Entre las dos, hoy mi análisis se inclina por Vista, principalmente por el potencial de crecimiento que todavía tiene por delante. No solamente por la evolución de Vaca Muerta, sino también por la incorporación de nuevos activos y el crecimiento de sus reservas", explica a iProfesional.

La analista destaca que, después de adquirir activos de Equinor, Vista elevó las reservas probadas correspondientes a esos bloques hasta 66,8 millones de barriles equivalentes de petróleo, un 23,7% por encima de lo informado inicialmente.

Ese crecimiento refuerza la tesis que UBS recogió entre sus clientes: Vista representa una apuesta más concentrada en la expansión productiva de Vaca Muerta, con menos variables operativas que una compañía integrada.

Los fondos también destacaron que la empresa tiene activos alejados de los principales focos de conflicto internacional. Eso no elimina su exposición al precio del petróleo, pero puede darle cierto atractivo como alternativa de diversificación ante las tensiones geopolíticas.

Vista frente a YPF

La preferencia por Vista no implica una visión negativa sobre los activos de YPF. La diferencia está en la previsibilidad de cada historia de inversión.

YPF vendió campos maduros, aumentó su producción no convencional y avanza con proyectos de infraestructura y exportación de gas natural licuado. Sin embargo, esa transformación requiere inversiones elevadas y genera dudas sobre cómo distribuirá su capital durante los próximos años.

Vista presenta una estrategia más lineal. Su objetivo central es producir más petróleo no convencional. YPF, en cambio, debe combinar Vaca Muerta con refinación, combustibles, transporte e iniciativas exportadoras de gran escala.

A esto se suma el riesgo político derivado del control estatal de YPF. Para Nahuel Bernúes, asesor financiero y CEO de Quaestus Advisory, esa variable puede generar una mayor volatilidad.

"Depende del perfil del inversor. YPF es una opción más agresiva que Vista. Vista tiene un negocio muy consolidado y focalizado, que viene rindiendo muy bien. YPF es una de las empresas con mayor potencial de la Argentina, pero ese potencial no está exento de riesgo", señala en declaraciones a este medio.

Bernúes identifica al riesgo político como uno de los principales factores a considerar. Aunque considera difícil que un próximo gobierno desarme por completo las inversiones en marcha, advirtió que podría modificar su orientación. Por eso, las elecciones pueden transformarse en una fuente adicional de volatilidad para la acción de YPF.

Alejos también reconoce el potencial estructural de la petrolera estatal. Destaca su escala, su posición dentro de Vaca Muerta y su rol como operadora de Bajo del Toro, un activo cuya eventual incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) podría mejorar la rentabilidad de los proyectos.

Sin embargo, a las valuaciones actuales, considera a YPF como una posición para mantener y monitorear, mientras que Vista resulta más atractiva para incorporar de forma selectiva.

Cuánto podrían subir las acciones de Vista y de YPF

La diferencia también aparece en las valuaciones. Según los datos aportados por Alejos, el precio objetivo promedio de los bancos de inversión a 12 meses ronda los u$s95 para Vista y los u$s63 para YPF.

Frente a los valores de mercado considerados, esos objetivos implican un potencial aproximado del 25% para Vista y del 11% para YPF. Se trata de promedios de mercado y no de las estimaciones particulares de UBS.

El banco suizo mantiene una recomendación de "compra" para Vista, con un precio objetivo de u$s80. Para YPF conserva una postura "neutral" y una meta de u$s55. La diferencia entre ambas calificaciones refuerza la preferencia cualitativa detectada durante las reuniones de Nueva York.

De todos modos, Alejos advierte que la tesis no debería reducirse al recorrido que marcan los precios objetivo para los próximos 12 meses.

"Son empresas con fundamentos para una mirada de mediano y largo plazo, vinculadas con una transformación estructural de Vaca Muerta y con una mayor capacidad de generación de dólares para el país", sostiene la estratega.

Los riesgos que mira UBS

El principal interrogante operativo sobre Vista es si podrá alcanzar y sostener su objetivo de producir 250.000 barriles equivalentes de petróleo por día. La meta concentra buena parte de las expectativas de crecimiento, pero también exige inversiones, infraestructura y capacidad de ejecución.

Un retraso en los proyectos, mayores costos o limitaciones para transportar y exportar el crudo podrían afectar las proyecciones de producción y generación de caja. UBS también identifica como riesgos una caída del precio internacional del petróleo, movimientos cambiarios y cambios en el régimen tributario o energético argentino.

La comparación entre las compañías, por lo tanto, no se limita a cuál tiene mejores activos. También refleja dos formas diferentes de invertir en el desarrollo energético argentino.

YPF ofrece una exposición más amplia a la transformación del sector, pero incorpora una mayor complejidad operativa y política. Vista constituye una apuesta más concentrada en el aumento de la producción y las reservas de Vaca Muerta.

Allí coinciden UBS y Alejos: en un escenario de producción creciente y mayores exportaciones, la capacidad de Vista para ampliar sus operaciones explica por qué hoy despierta más interés. Bernúes introduce el matiz central: YPF podría ofrecer un potencial considerable, pero exige aceptar un nivel superior de incertidumbre política.

La señal que UBS recogió en Nueva York no es que Wall Street haya dejado de mirar a YPF. Es que, cuando los grandes fondos deben elegir una alternativa más directa para capturar el crecimiento de Vaca Muerta, Vista aparece hoy como la favorita.