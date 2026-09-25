El gigante minero Glencore que opera en San Juan y Catamarca sale a cotizar en Bolsa

La multinacional busca ampliar su base de inversores institucionales en uno de los mercados de capitales más potentes del planeta

Glencore, el coloso suizo de la minería y el comercio de materias primas, confirmó la fecha exacta en la que debutará en un nuevo e influyente mercado bursátil. La operación, diseñada con precisión quirúrgica, busca conectar de manera directa a la compañía con una masa de capitales institucionales de miles de millones de dólares, en un momento donde el cobre se ha transformado en el metal crítico imprescindible para la transición energética global.

El gigante corporativo iniciará formalmente sus operaciones en la Bolsa de Valores de Australia (ASX) el próximo 14 de octubre, bajo un esquema de cotización secundaria (Chess Depositary Interests, o CDI). Si bien la transacción inicial no contempla la emisión de nuevas acciones ni una ampliación de capital inmediata, el objetivo de fondo es claro: posicionar a la multinacional en la plaza bursátil más especializada del mundo en materia de recursos naturales, facilitando el ingreso de grandes fondos soberanos, aseguradoras y administradores de pensiones del sudeste asiático y Oceanía.

La jugada trasciende lo estrictamente financiero y tiene un impacto directo en la Argentina, donde la firma opera y consolida un portafolio cuprífero de clase mundial liderado por El Pachón, en San Juan, y el megaproyecto MARA, en Catamarca.

La jugada bursátil: ¿por qué Australia y por qué ahora?

La llegada de la empresa suiza al parquet australiano responde a una estrategia de diversificación de la base accionaria en medio de una reorganización del mapa energético global. Actualmente, las acciones de la compañía cotizan en la Bolsa de Londres (LSE) y en el mercado de Johannesburgo (JSE). Sin embargo, el mercado australiano representa una vitrina incomparable: concentra a algunos de los inversores mineros más agresivos y con mayor liquidez del planeta.

Al cotizar mediante la figura de CDIs, los inversores de Oceanía y Asia podrán negociar los títulos de la empresa en su propia moneda (el dólar australiano) y bajo los estándares regulatorios locales. Esto elimina las barreras de tipo de cambio y los costos transfronterizos que solían frenar a los fondos regionales a la hora de apostar por el gigante multinacional.

Desde la conducción directiva del grupo remarcaron que este listado secundario no solo incrementará la liquidez general del activo, sino que otorgará un "acceso más ágil y directo a los mercados de capitales" en caso de que la compañía decida acelerar la estructuración de financiamiento masivo para sus desarrollos de cobre en Sudamérica durante los próximos años.

El Pachón: la joya sanjuanina en el radar del capital internacional

La decisión de desembarcar en la bolsa australiana ocurre en un momento de plena expansión de las actividades de la firma en el país. En la provincia de San Juan, la compañía opera El Pachón, ubicado en el departamento Calingasta a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Se trata de uno de los yacimientos de cobre y molibdeno no desarrollados más grandes del planeta, cuya inversión global para la etapa de construcción se estima en más de u$s5.000 millones.

Durante la reciente campaña 2025-2026, la empresa completó más de 21.000 metros de perforación técnica en los valles de Pachón y Carnicería, tras desembolsar u$s18 millones específicos para los trabajos estivales. A eso se suma una fuerte inyección económica en la cadena de valor local: solo en el último ejercicio, la minera destina más de u$s34 millones en compras y contratación de servicios a proveedores sanjuaninos, concentrando el 57% de ese gasto directamente en empresas de Calingasta.

En el frente de la infraestructura regional, la firma acaba de inaugurar dos puentes estratégicos sobre los ríos Colorado y Los Patos, obras que demandaron u$s15 millones y emplearon a más de 120 trabajadores de la zona. Estas tareas no solo garantizan la conectividad del proyecto en alta cordillera, sino que sientan las bases logísticas necesarias para el futuro montaje de la planta de procesamiento.

El megaproyecto MARA y los u$s4.500 millones en Catamarca

El brazo productivo de la empresa en Argentina no se agota en San Juan. En la provincia de Catamarca, la compañía aceleró los trámites para la puesta en marcha de MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), un proyecto integrado para el cual presentó recientemente su Informe de Impacto Ambiental (IIA) correspondiente a la etapa de explotación.

Con una inversión prevista de u$s4.500 millones, MARA contempla la extracción en el yacimiento Agua Rica y el procesamiento a través de la infraestructura industrial ya existente de Bajo la Alumbrera. Este diseño integrado permite recortar fuertemente los costos iniciales de capital (Capex) y mitigar la huella ambiental. Se proyecta que el yacimiento alcance una producción superior a las 200.000 toneladas anuales de cobre durante sus primeros diez años de vida útil, generando más de 2.000 empleos directos durante el pico de construcción.

Entre 2024 y 2026, la multinacional comprometió una partida combinada de u$s400 millones destinada exclusivamente a estudios de factibilidad, ingeniería y exploración en MARA y El Pachón, ratificando que la Argentina es una prioridad absoluta en su mapa global de suministros.

Viento de cola macro: el RIGI y la fiebre mundial por el cobre

La decisión bursátil en Australia y el avance técnico en la Cordillera de los Andes responden a una necesidad urgente de la economía mundial. La demanda de cobre atraviesa un súper ciclo alcista impulsado por la expansión de la red eléctrica global, los vehículos eléctricos, las energías renovables y la masiva construcción de centros de datos para inteligencia artificial, que requieren volúmenes gigantescos del mineral.

En el plano local, la vigencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) actúa como el catalizador decisivo para que las multinacionales aceleren sus decisiones finales de inversión. La estabilidad fiscal a 30 años, la previsibilidad cambiaria y la seguridad jurídica que otorga la normativa son piezas indispensables para destrabar los esquemas de financiamiento internacional de megaproyectos que requieren horizontes de amortización de varias décadas.