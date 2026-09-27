La provincia prepara un paquete de incentivos fiscales, financieros y suelo industrial para captar proveedores del shale y competir en la cuenca.

El mapa que abastece a Vaca Muerta empezó a ampliarse más allá de las fronteras donde se extrae el petróleo y el gas. Aunque la geología no bendijo a su territorio con recursos no convencionales, la provincia de de La Pampa decidió no quedarse al margen y puso en marcha un plan de transición pensado a la medida de las PyMEs y prestadoras de servicios que busca que La Pampa transforme la renta petrolera en renovables para garantizar su abastecimiento energético.

La propuesta pampeana busca estructurar un hub operativo de bajo costo para aliviar la saturación de infraestructura y la presión de precios que hoy registra el epicentro petrolero de Añelo y sus alrededores.

Para concretar esta aspiración, el gobierno provincial prepara la presentación de un andamiaje de incentivos que busca funcionar como una suerte de "RIGI subnacional". La cita con el sector privado está agendada para el 5 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, donde la administración pampeana desplegará ante un centenar de ejecutivos y cámaras del rubro un menú de medidas pensadas para reducir el costo argentino en los anillos de servicios.

El atractivo se centra en un esquema de exenciones tributarias en Ingresos Brutos, Impuesto a los Sellos e Inmobiliario, complementado con bonificaciones en líneas de financiamiento a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI). A esto se le suma un mecanismo de créditos fiscales directos atados a la creación de empleo registrado y la disponibilidad de parcelas en la Zona Franca de General Pico y parques industriales acondicionados para operaciones de logística pesada.

Ventaja geográfica y diferencial de costos

A pesar de que las exploraciones no dieron hasta hoy que Vaca Muerta se extienda hacia suelo pampeano, la provincia no es ajena a la actividad hidrocarburífera. Áreas tradicionales como El Medanito sostienen desde hace décadas una producción convencional que, si bien madura, mantiene su peso operativo y comercial dentro de la cuenca, aportando un flujo constante de recursos y sosteniendo la actividad regional.

Esta trayectoria convencional le otorgó a la provincia un know-how acumulado y una red de proveedores locales habituados a la dinámica del sector. La Pampa cuenta con parques industriales consolidados, bases logísticas operativas y PYMES de servicios que conocen las exigencias técnicas y normativas de la industria de los hidrocarburos, lo que le permite ofrecer una plataforma lista para acoplarse de inmediato a la demanda no convencional.

El diagnóstico pampeano también parte de su ubicación estratégica, ya que la red vial de la provincia recibe a diario la casi totalidad de los insumos esenciales requeridos en las etapas de fractura y perforación. Arenas, tuberías, componentes químicos y maquinaria pesada provenientes de los polos industriales de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba atraviesan el territorio pampeano antes de arribar al área de desarrollo no convencional.

Esa privileged posición de paso, ubicada prácticamente a mitad de camino entre la industria pesada del centro del país y la cuenca, abre la puerta para transformar a la provincia en un nodo intermedio de almacenamiento, ensamblado y mantenimiento técnico.

A la variable logística se suma la asimetría de costos. La sobreexpansión económica que experimenta Neuquén encareció el valor del suelo industrial, los inmuebles comerciales y los costos fijos de soporte técnico. En contraste, La Pampa ofrece una estructura operativa sensiblemente más accesible, ideal para labores que demandan gran extensión territorial o un alto uso de mano de obra en talleres y depósitos.

Desde la implementación de la normativa marco local en 2021, las firmas que se instalan pueden descontar de Ingresos Brutos los montos destinados al pago de nóminas salariales, llevando la presión impositiva neta sobre la actividad manufacturera y de servicios a niveles sumamente reducidos.

Desafíos viales y transición local

El acelerado incremento en el tránsito de vehículos pesados profundizó el deterioro de corredores nacionales clave como las rutas 5, 35 y 151. Este último tramo resulta vital para la llegada de insumos a los bloques productivos, por lo que la gestión provincial insiste ante la administración central por la transferencia de unos 1.200 kilómetros de calzadas para intervenir de forma directa y garantizar el tránsito fluido de las flotas petroleras.

De forma paralela, la provincia complementa esta faceta logística con una agenda propia de desarrollo energético integral. Con una hoja de ruta orientada al horizonte 2047, busca migrar de su estatus histórico de importadora de electricidad a exportadora de recursos limpios. A través de la transformación de la firma estatal Pampetrol y la radicación de proyectos fotovoltaicos y de generación distribuida, proyecta abastecer más del 60% de su demanda interna mediante fuentes renovables hacia 2027.

Con la mira puesta en el encuentro de noviembre, la provincia busca consolidar un modelo de articulación interprovincial donde la falta de hidrocarburos en el subsuelo no sea un impedimento para captar el derrame económico y convertirse en un eslabón indispensable en la cadena de valor del gas y el petróleo no convencional en la Argentina.