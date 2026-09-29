BHP, la minera más grande del mundo, se quedó con un área de gran potencial en Mendoza

BHP, ponderada como la corporación minera más grande del mundo y el principal actor cuprífero global, resultó adjudicataria del concurso público internacional impulsado por la empresa estatal Impulsa Mendoza para explorar "El Seguro", el proyecto minero insignia del gobierno provincial ubicado en el departamento de Malargüe. La operación se instrumentó a través de su subsidiaria Cerro Quebrado S.A., la cual se presentó como única oferente y obtuvo el contrato de exploración con opción de compra, marcando un aval de máxima jerarquía para la atracción de inversiones internacionales en la región Cuyo.

La adjudicación de "El Seguro" representa una decisión de alto impacto estratégico que consolida la presencia del coloso australiano en el sur mendocino. A diferencia de un traspaso inmediato de activos, la figura legal elegida por la provincia contempla un contrato de exploración con opción de compra, lo que abre una fase intensiva orientada a profundizar el conocimiento geológico de la zona, evaluar el volumen real de las reservas de cobre y definir las condiciones técnicas y financieras bajo las cuales podría ejecutarse la adquisición definitiva. Actualmente, los equipos directivos de la compañía y los funcionarios provinciales ultiman los detalles finos y las cláusulas concretas que regirán el convenio final.

De forma paralela a esta licitación estatal, la corporación internacional continúa acelerando el despliegue de sus inversiones en el ámbito privado dentro del mismo distrito. Durante la misma semana, la firma canadiense Kobrea Exploration -donde BHP actúa como socio estratégico de escala global- concretó un pago por u$s500.000 y transfirió un paquete de 300.000 acciones operativas con el propósito de avanzar de manera decisiva sobre un conjunto de siete proyectos de cobre distribuidos en el Distrito Minero Occidental de Malargüe. La combinación de ambos movimientos expone con claridad que el grupo transnacional apunta a conformar un verdadero hub de exploración cuprífera en el territorio provincial.

La estrategia global del mineral rojo y el doble frente de BHP en el país

El marcado interés de la multinacional australiana por los yacimientos locales responde de forma directa a su estrategia corporativa de largo plazo frente al mapa de los minerales críticos. El cobre se ha consolidado como el insumo insustituible para la transición energética, la expansión de la electromovilidad, la infraestructura de redes eléctricas y la fabricación de tecnología de alta precisión. En ese contexto global, BHP busca posicionarse tempranamente en distritos con escasa exploración previa pero con un potencial geológico compatible con depósitos de escala mundial, combinando liquidez financiera con capacidad técnica de prospección.

El desembarco en suelo mendocino constituye además la segunda gran fase del retorno de la compañía a la Argentina. Luego de haberse retirado del país en 2003, BHP reingresó dos décadas más tarde al tomar participación en el proyecto Filo del Sol. Posteriormente, en 2024, la firma dio un salto cuantitativo al asociarse con Lundin Mining mediante la creación de la joint venture Vicuña Corp en San Juan, controlando el 50% de un megaproyecto de cobre, oro y plata de categoría planetaria. Ahora, al sumar bloques en exploración inicial como "El Seguro" y las áreas de Kobrea en Malargüe, la minera demuestra una apuesta integral que abarca desde activos en etapas muy avanzadas hasta proyectos en prospección básica.

Para el Gobierno de Mendoza y la empresa estatal Impulsa Mendoza, la llegada de Cerro Quebrado S.A. valida el esquema de licitaciones públicas estructurado para canalizar el capital privado hacia la prospección de la cordillera. El sur provincial, que cuenta con una valiosa riqueza mineral asociada a sistemas de pórfidos de cobre, pasa a ubicarse en el radar activo de los principales fondos de inversión internacionales, en un momento donde la minería argentina busca reactivar la producción de cobre tras años de inactividad extractiva.

Tiempos de prospección y los desafíos de la alta cordillera

A partir de la formalización del contrato, la subsidiaria de BHP iniciará los estudios técnicos sobre el terreno con el objetivo de delimitar los blancos geológicos con mayor prospección dentro del área de "El Seguro". Una de las particularidades centrales que condicionan la exploración en el tramo andino de Malargüe es la marcada estacionalidad climática. A diferencia de otros distritos mineros, las campañas intensivas de perforación diamantina y toma de muestras deben ejecutarse dentro de una estrecha ventana operativa que abarca la primavera y el verano, antes de que las severas condiciones invernales de la alta montaña obliguen a pausar las actividades de campo.

Esta exigencia de planificación logística requiere un respaldo financiero continuo que evite suspensiones innecesarias en el cronograma de trabajo. Las empresas exploradoras de menor tamaño suelen enfrentar serias complicaciones para mantener presupuestos operativos en temporadas cortas; por el contrario, la solidez financiera de un operador multinacional como BHP permite montar infraestructura pesada, garantizar transporte de alta complejidad y agilizar el cumplimiento de las normativas ambientales y los procesos de remediación que exige la legislación provincial.

El desarrollo de "El Seguro" se encamina así a convertirse en el termómetro de la nueva etapa minera de Mendoza. Si las perforaciones de prueba confirman la presencia de depósitos comerciales de cobre con ley adecuada, la opción de compra permitirá a Cerro Quebrado transformar una iniciativa pública de prospección en un desarrollo productivo a gran escala.