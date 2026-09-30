Minera halló oro en concentración récord y consolida proyecto de y$s665 millones

Gualcamayo marcó un hito técnico y económico: confirmó el hallazgo de una intersección mineral con la mayor ley de oro registrada en la historia de la mina

El yacimiento sanjuanino Gualcamayo acaba de marcar un hito técnico y económico. La operadora Minas Argentinas, integrada al holding AISA Group, confirmó el hallazgo de una intersección mineral con la mayor ley de oro registrada en la historia de la mina: 1,80 metros con 1.510 gramos por tonelada (g/t) de oro y 1.250 g/t de plata.

El resultado, obtenido en el sondaje subterráneo 26QD-1649 dentro del cuerpo Santiago -perteneciente al proyecto Carbonatos Profundos (DCP)-, supera en más de diez veces los máximos históricos de exploración del depósito. Para dimensionar la magnitud del dato en términos industriales, los 1,51 kilogramos de oro por tonelada de roca extraída colocan al descubrimiento en la escala de las llamadas "zonas de bonanza" que se documentan en distritos de clase mundial como Windfall (Canadá) o Fosterville (Australia).

La relevancia del dato no radica únicamente en la espectacularidad de la muestra, sino en el entorno operativo en el que se produce. A diferencia de un descubrimiento en campo virgen, la mineralización de alta ley se identificó en un distrito industrializado que ya cuenta con infraestructura consolidada, accesos, conexión a la red eléctrica de alta tensión (132 kV), campamentos e instalaciones operativas.

Actualmente, el complejo cuenta con un respaldo técnico auditado bajo la norma internacional NI 43-101, que certifica 7,14 millones de onzas de oro en recursos (medidos, indicados e inferidos) y más de 3,1 millones de onzas en reservas probadas y probables. En ese esquema, el proyecto Carbonatos Profundos concentra el núcleo del valor futuro, reuniendo 4,86 millones de onzas en recursos y 2,43 millones de onzas en reservas.

La imagen del hallazgo que marcó un hito histórico

Según explicaron desde la compañía, la estrategia no busca basarse de manera aislada en un resultado puntual, sino utilizar la información geológica para determinar la continuidad del cuerpo mineralizado. Hasta el momento, las tareas de exploración histórica han cubierto apenas el 4% de la propiedad minera del grupo, lo que abre un margen significativo para la identificación de nuevos recursos mediante campañas sistemáticas de perforación.

La apuesta por Carbonatos Profundos y la venia del RIGI

El hallazgo geológico inyecta dinamismo al plan de transformación productiva de Gualcamayo, cuyo eje central es el desarrollo de Carbonatos Profundos. Este proyecto contempla el paso estratégico de la operación actual a una nueva mina subterránea, combinada con la construcción de una planta de oxidación a presión (POX) para el tratamiento metalúrgico del mineral refractario.

El plan de negocios diseñado por AISA Group involucra un desembolso de u$s665 millones y establece la puesta en marcha de la producción comercial entre 2030 y 2031. El proyecto ya cuenta con el encuadre regulatorio y fiscal necesario: la iniciativa fue formalmente adherida al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a través de la Resolución 6/2026 del Ministerio de Economía.

En el plano económico y distributivo, el impacto previsto para la provincia de San Juan y el balance cambiario nacional abarca indicadores clave:

Empleo en infraestructura: Se estima la creación de más de 1.500 puestos de trabajo directos durante la etapa de construcción de las instalaciones subterráneas y la planta industrial.

Horizonte productivo: El proyecto prevé una vida útil operativa proyectada en tres décadas (30 años).

Volumen de extracción: La meta de producción promedio se ubica en torno a las 166.000 onzas anuales de oro.

Generación de divisas: Las proyecciones comerciales de la empresa contemplan exportaciones acumuladas por más de u$s26.000 millones a lo largo de su ciclo operativo.

Las proyecciones de la empresa minera

Desde la conducción corporativa señalan que la meta final apunta a dar previsibilidad operativa al activo. "Gualcamayo tiene presente, escala y futuro. Contamos con una operación en marcha, recursos y reservas respaldados por informes técnicos independientes, infraestructura y equipos. Nuestra ambición es desarrollar el distrito en toda su dimensión", afirmó Juan José Retamero, fundador y presidente de AISA Group.

El ejecutivo remarcó que el objetivo central de la firma es transformar el conocimiento geológico en un esquema de inversión sostenible que genere empleo, desarrollo tecnológico e impacto regional de largo plazo.

Por su parte, el equipo técnico analiza las similitudes del hallazgo con modelos geológicos de alta rentabilidad. Ignacio Cuadra, gerente de Exploración de Minas Argentinas, detalló que la estructura identificada en el contacto entre rocas calizas y lutitas guarda consistencia con los depósitos tipo Carlin, característicos de Nevadas (Estados Unidos). La campaña de perforación 2026 de la empresa ya superó los 19.000 metros acumulados —sobre un plan anual de 26.000 metros— con cuatro equipos operando en simultáneo para definir la geometría definitiva del yacimiento y recalcular los parámetros económicos de la futura mina.