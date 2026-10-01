Las facturas subirán 1,64% en electricidad y 2,24% en gas en octubre. El Gobierno mantendrá descuentos y amplió el consumo eléctrico bonificado

Desde el 1 de octubre, los usuarios residenciales afrontarán nuevos valores para los servicios de luz y gas. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las tarifas aumentarán 1,64% y 2,24%, respectivamente.

Al mismo tiempo, el Gobierno resolvió sostener parte del esquema de asistencia para los hogares alcanzados por los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La decisión fue presentada como una respuesta al escenario internacional de la energía y quedó plasmada en los nuevos cuadros tarifarios aprobados por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE).

El Ejecutivo calificó las subas como "moderado" y "en línea con la inflación". El último registro disponible del Indec mostró una variación del 1,7% en agosto.

Luz con subsidio: cuántos kWh tendrán bonificados los hogares en octubre

La modificación más relevante dentro del esquema eléctrico no está en el porcentaje de aumento, sino en el volumen de consumo que continuará alcanzado por la bonificación.

Durante octubre, los beneficiarios del SEF dispondrán de un bloque base de 200 kWh mensuales. El límite será el mismo independientemente de la zona bioambiental donde esté ubicado el domicilio.

La decisión quedó establecida en la Resolución 272/2026 de la Secretaría de Energía, del 29 de septiembre. El esquema previsto originalmente por el Decreto 943/2025, que creó el SEF, contemplaba para octubre un bloque de 150 kWh.

El Gobierno había aumentado ese umbral a 200 kWh durante el mes anterior y decidió mantenerlo para octubre. "Esta medida continúa la decisión adoptada el mes pasado, cuando se elevó el tope de 150 a 200 kWh", explicaron.

Sobre ese consumo base se aplicará además una bonificación extraordinaria del 25% para los usuarios residenciales subsidiados.

Gas: continúa un descuento que debía eliminarse

En el servicio de gas, la definición oficial también implicó mantener beneficios que, según el calendario establecido cuando se creó el régimen, estaban destinados a desaparecer.

Para octubre, el gas natural y el propano por redes tendrán una bonificación general del 50%, a la que se sumará un descuento extraordinario del 24,25%.

El cronograma original del SEF establecía que el descuento general debía llegar a cero durante este mes. Sin embargo, la nueva disposición mantiene la asistencia.

"De esta forma, los usuarios que cumplan los requisitos para recibir bonificaciones recibirán un 75% de descuento sobre la energía", señalaron.

El esquema no está limitado a los hogares. También comprende a:

Entidades de bien público

Clubes de barrio y de pueblo

Otras organizaciones sin fines de lucro asimilables

Por qué las facturas aumentan en octubre

Los nuevos cuadros tarifarios fueron aprobados por el ENReGE en un contexto que el Gobierno vincula con la evolución de los precios internacionales de la energía y con la necesidad de continuar el proceso de normalización tarifaria.

Para los usuarios residenciales del AMBA, el resultado será una actualización del 1,64% en electricidad y del 2,24% en gas.

Dentro de la estructura eléctrica también se modificaron los valores correspondientes a las distribuidoras. El Costo Propio de Distribución (CPD) de Edenor aumentará 2,41% frente a septiembre, mientras que para Edesur la actualización será de 2,34%.

Esos porcentajes combinan la actualización mensual contemplada en la revisión tarifaria quinquenal con el componente correspondiente a la evolución de los precios.

Las distribuidoras deberán publicar los nuevos cuadros en al menos dos diarios de sus respectivas áreas de concesión dentro de los cinco días. Además, las facturas deberán exhibir de forma destacada el concepto "Costo del Mercado Eléctrico Mayorista".

También se actualiza el transporte de electricidad

Otra parte de la cadena eléctrica tendrá una actualización propia. Para las empresas transportistas se estableció un incremento del 1,98%. La medida alcanza, entre otras, a Transener, Transba, Transnoa, Transnea, Distrocuyo y Transpa.

El cálculo considera la evolución de dos indicadores registrada durante agosto: 2,14% para el índice de precios mayoristas y 1,66% para el IPC.

El sector gasífero también tendrá nuevos cuadros tarifarios para las compañías de transporte y distribución. Entre las empresas alcanzadas aparece TGN, que incorporará una nueva cuota de las 31 actualizaciones mensuales contempladas en su revisión tarifaria.

La emergencia energética seguirá vigente hasta 2027

Las resoluciones incorporan como uno de sus fundamentos una nota elaborada por el Ministerio de Economía el 28 de septiembre. Allí se plantea la necesidad de continuar con la corrección de los precios relativos de la economía. La política tarifaria se desarrolla dentro de la emergencia energética, cuya vigencia fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2027.

En este marco, el Gobierno sostiene que el objetivo es continuar acercando las tarifas a los costos del sistema mientras se mantienen las bonificaciones destinadas a los usuarios alcanzados por el esquema de subsidios.

La estrategia oficial busca avanzar con esa normalización sin abandonar las metas fiscales fijadas por el Ejecutivo, entre ellas el objetivo de déficit cero.