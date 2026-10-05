Minera canadiense halló más cobre y oro para ampliar el proyecto Altar en San Juan

En Calingasta, la empresa interceptó un tramo mineralizado sin precedentes que confirma un depósito de escala mundial en la provincia cordillerana

La minera canadiense Aldebaran Resources presentó este lunes los resultados finales de su campaña de perforación en el proyecto Altar, localizado en la provincia de San Juan, reportando la interceptación de una columna continua de mineralización de más de 1,7 kilómetros de extensión.

El hallazgo fue registrado a través del pozo denominado ALD-26-260, el cual alcanzó los 1.728,9 metros con una ley promedio equivalente de 0,45% de cobre. Esta cifra se compone de un 0,41% de cobre puro, acompañado por 0,03 gramos por tonelada de oro y 1,34 gramos por tonelada de plata. De acuerdo con las especificaciones técnicas publicadas por la compañía, el pozo finalizó dentro del tramo mineralizado a una profundidad total de 1.802 metros, lo que indica que el depósito permanece abierto en la parte inferior y mantiene su potencial de expansión geológica.

Dentro de ese tramo continuo récord, la empresa identificó además un segmento de alta ley de 756 metros con una concentración equivalente de 0,68% de cobre, integrado por 0,61% de cobre, 0,03 g/t de oro y 2,12 g/t de plata. Este resultado constituye una de las intersecciones mineralizadas ininterrumpidas más extensas y ricas reportadas en la región andina durante las últimas temporadas de exploración.

Un depósito de pórfido que amplía sus fronteras geológicas

Los trabajos de perforación formaron parte de la campaña orientada a verificar la continuidad lateral y la profundidad del recurso en Altar, un yacimiento de pórfido de cobre y oro situado en el departamento Calingasta, a pocos kilómetros del límite internacional con Chile. La información aportada por la operadora demostró no solo la presencia de mineralización en profundidad, sino también el descubrimiento de sectores mineralizados que permanecían desconocidos en las campañas previas.

Junto al pozo principal, la minera canadiense detalló otros valores significativos obtenidos en la misma fase de trabajos.

Asimismo, en otras de las perforaciones arrojaron resultados positivos para el modelo geológico del proyecto. La consistencia de estos datos permite confirmar la continuidad del sistema mineral en varias direcciones y consolida la conexión entre los sectores Altar Central y Altar Este.

Avances técnicos e impacto económico para el desarrollo provincial

El proyecto Altar integra el grupo de grandes emprendimientos de cobre ubicados en la cordillera sanjuanina que buscan posicionar a la Argentina como un proveedor de relevancia en el mercado internacional de metales básicos. La reducción de la incertidumbre geológica que aportan estos pozos continuos de más de mil metros resulta clave para acelerar las fases de factibilidad técnica y económica exigidas por los inversores internacionales.

Desde el punto de vista operativo, Aldebaran posee la opción de incrementar su participación hasta el 80% en la propiedad del yacimiento mediante la ejecución de acuerdos de exploración y gasto comprometido con la firma Sibanye-Stillwater. La dirección ejecutiva de la compañía destacó que los valores recabados durante la última temporada servirán como base fundamental para actualizar la estimación oficial de recursos minerales del yacimiento, paso previo indispensable para definir el diseño conceptual de la futura operación minera.

La presencia de leyes atractivas iniciadas a escasa profundidad resulta un factor decisivo para el planteamiento del negocio. Este tipo de configuración geométrica favorece la proyección de esquemas de minado iniciales de menor costo relativo, optimizando el retorno financiero en las primeras etapas de producción cuando el proyecto logre completar las instancias de evaluación ambiental y financiamiento.

El rol de los megaproyectos sanjuaninos

La confirmación de grandes volúmenes mineralizados en San Juan coincide con un ciclo de alta demanda de cobre motivado por la electrificación del transporte, el desarrollo de energías renovables y la expansión de la infraestructura tecnológica a nivel mundial.

Frente a esa oportunidad del mercado, la provincia de San Juan se consolida como la jurisdicción argentina con mayor proyección para la atracción de capitales mineros de exploración y desarrollo. La acumulación de metros perforados en depósitos como Altar refuerza el perfil de la región como uno de los distritos cupríferos más prominentes de América del Sur.

Con los datos recabados en la campaña finalizada, el equipo técnico de Aldebaran continuará con el procesamiento de datos y la integración de modelos tridimensionales. La meta de la compañía apunta a consolidar un recurso de escala mundial que garantice varias décadas de vida útil, en consonancia con las exigencias operativas de las grandes corporaciones del sector de los recursos naturales.