La Pampa aprueba inversión privada por u$s12,3 millones para nuevo parque solar

El Gobierno de La Pampa y Pampetrol adjudicaron a consorcio privado la segunda etapa del proyecto en General Pico. Detalles del modelo de inversión

Con una inversión privada directa que alcanzará los u$s12.373.594, el Directorio de la petrolera estatal pampeana Pampetrol SAPEM adjudicó la construcción y puesta en marcha de la segunda etapa del Parque Solar Fotovoltaico de General Pico.

La iniciativa, seleccionada en el marco de la Licitación Pública Nº 1/26, quedará a cargo del consorcio conformado por las firmas Vial A S.A. y TPS Constructora S.A., las cuales ejecutarán la obra en un plazo estimado de 12 meses. Esta nueva infraestructura sumará 15 Megavatios (MW) de potencia nominal al sistema eléctrico, consolidando el hub industrial y productivo del norte de La Pampa.

El proyecto marca un precedente clave en el mapa de financiamiento del sector energético nacional, al estructurarse bajo un esquema de inversión pública-privada con riesgos compartidos. Según las condiciones del pliego, Pampetrol mantendrá una participación del 16,8% en los resultados económicos de la explotación, mientras que el 83,2% restante estará en manos de las compañías privadas adjudicatarias, encargadas de aportar el capital total requerido.

Un mecanismo contractual que puede duplicar la potencia del parque

Más allá de los 15 MW recién adjudicados, la resolución oficial activó una herramienta financiera y contractual de alto impacto: el Procedimiento de Igualación de Condiciones Económicas.

Esta cláusula normativa habilita a la segunda oferta mejor posicionada en el proceso de evaluación integral —presentada por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) compuesta por Cimepro S.A., Martínez y De la Fuente S.A. y Megatrans S.A.— a equiparar las condiciones comerciales de la propuesta ganadora.

El esquema contempla un plazo estricto: tras la notificación formal, el consorcio precalificado dispone de dos días hábiles para comunicar si acepta igualar la oferta en materia de precio por megavatio/hora, tasa de retorno y participación de la estatal. En caso afirmativo, contará con ocho días hábiles adicionales para presentar los avales de respaldo. De concretarse este paso, el proyecto escalará inmediatamente con la construcción de un parque espejo de otros 15 MW, elevando la inyección privada y la capacidad instalada a 30 MW adicionales en la misma ubicación.

El nuevo desarrollo se acoplará a la primera fase de 15 MW del complejo de General Pico, la cual ya registra un avance de obra superior al 55%. En su fase máxima proyectada de tres etapas, el nodo alcanzará una potencia de 50 MW, convirtiéndose en uno de los desarrollos fotovoltaicos más importantes del centro del país.

Impacto productivo, empleo local y la carrera por la soberanía energética

Desde la perspectiva macroeconómica local, la ampliación fotovoltaica responde a los ejes trazados en el Plan Estratégico de Energía que impulsa la provincia. La electricidad generada se volcará al Sistema Interconectado a través de su vinculación directa con la nueva Estación Transformadora de General Pico, infraestructura clave concebida para abastecer la demanda creciente del Polo de Desarrollo Energético y Productivo y el Parque de Actividades Económicas.

Además del atractivo económico por la sustitución de energía importada desde otras regiones del país, el proyecto impone un requisito de impacto social inmediato: el contrato exige que al menos el 70% de la mano de obra contratada sea local, dinamizando la cadena de valor de la construcción, metalmecánica y servicios técnicos de la región.

La meta oficial trazada por Pampetrol busca elevar la cobertura de generación limpia propia hasta alcanzar un 35% de la demanda eléctrica provincial para 2030. Con este objetivo, la provincia viene desplegando un ambicioso programa de convocatorias públicas que incluye la instalación de hasta 13 parques solares distribuidos en nodos estratégicos (como los ya operativos en Victorica), combinando financiamiento privado, previsibilidad tarifaria a través del Mercado Eléctrico Mayorista y participación estratégica del Estado provincial.