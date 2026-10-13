Energía publicó nuevos tableros diarios de exportación en medio de un superávit récord e impulsado por récords de envíos de crudo en Vaca Muerta

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, puso a disposición los Tableros del Sistema de Mediciones de Petróleo y Gas. Allí se publican en forma diaria los principales datos de exportación de petróleo y de importación y exportación de gas natural del país.

La información es suministrada por las empresas del sector en el marco de la Resolución SE N° 557/2022 (ex Res. N° 318/2010). Proviene de los cierres de los medidores en línea ubicados en los puntos de comercialización internacional y de los registros de carga de buques. Los datos se publican con un desfase de 48 horas, que corresponde a los tiempos de procesamiento.

Los tableros permiten consultar el volumen diario, el acumulado y el promedio de los últimos 30 días, y la comparación con el mes anterior. También muestran la evolución mensual y diaria por instalación y punto de salida, en pleno salto productivo de Vaca Muerta.

Con esta herramienta es posible conocer en forma anticipada la evolución de las principales exportaciones de hidrocarburos en curso, sin esperar los cierres mensuales. En septiembre, las exportaciones de crudo alcanzaron 2,01 millones de m³, el mayor volumen mensual desde el inicio de la serie publicada. Esto equivale a un promedio de 67.000 m³ diarios, unos 421.000 barriles por día.

Se trata de información preliminar y de carácter operativo, que luego se consolida en los cierres mensuales de la Secretaría de Energía. Los datos publicados no constituyen certificación fiscal, documentación aduanera, liquidación comercial, balance contable oficial ni validación regulatoria definitiva. Su uso se rige por la Política de Publicación y Utilización de Datos Operacionales de Petróleo y Gas.

La medida se enmarca en la política de transparencia y acceso a la información pública que impulsa el Gobierno Nacional. Los tableros pueden consultarse en el enlace oficial.

El superávit energético es récord

El fin del invierno aceleró la dinámica que venía mostrando el comercio exterior argentino y terminó de ratificar la consolidación del sector energético como el principal sostén de la macroeconomía en 2026, con un flujo de dólares más que apreciado por el Ministerio de Economía y el Banco Central para asegurar la pax cambiaria.

Tras atravesar el pico de consumo estacional sin sobresaltos financieros, la balanza de combustibles arrojó en agosto un superávit neto de u$s977 millones, una cifra que no solo superó los u$s892 millones de julio, sino que mostró un salto interanual del 30,1% frente a los u$s751 millones anotados en el mismo mes de 2025.

Los números oficiales del informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA), difundidos por el INDEC, confirman que de los u$s2.187 millones que totalizó el superávit comercial positivo de la Argentina durante el octavo mes del año, el complejo energético explicó de manera directa el 44,7% del resultado final.

La tendencia cobra aún mayor peso al analizar los primeros ocho meses del año. Entre enero y agosto, la balanza de combustibles acumuló un saldo favorable neto de u$s7.834 millones, representando el 42,9% del superávit comercial global del país, que en el año ya suma u$s18.249 millones. Dicho de otro modo, más de u$s4 de cada u$s10 de saldo comercial neto provienen del desarrollo hidrocarburífero.

Vaca Muerta en el mapa exportador nacional

El mapa del comercio exterior en la Argentina se encamina a una reconfiguración estructural durante la próxima década. Según un reciente relevamiento del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), Neuquén podría transformarse en 2031 en la principal provincia exportadora del país, superando el histórico liderazgo de Buenos Aires y relegando a otros distritos agroindustriales.

El estudio de la entidad fundamenta este salto cuantitativo en el vertiginoso despliegue de Vaca Muerta, cuyo proceso expansivo ya mostró antecedentes sobresalientes. Entre 2021 y 2025, el distrito patagónico multiplicó por siete sus envíos al exterior en términos reales, consolidando un patrón de crecimiento sustentado en la mayor producción No Convencional y en el incremento progresivo de la capacidad de despacho.

Para trazar estas proyecciones, el IERAL utilizó la metodología de Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) que emplea el INDEC, la cual asigna el valor exportado a la jurisdicción productora y no a la aduana o puerto de salida. Bajo esta premisa, la consultora contempló un flujo creciente en la extracción de crudo —apoyado en los proyectos de infraestructura de transporte como Oldelval, OTASA y Vaca Muerta Oil Sur— sumado al aporte clave de los desarrollos de gas natural licuado (GNL).

De concretarse este escenario, el balance de divisas de la Argentina ganará un sostén energético sin precedentes que modificará la tradicional preponderancia pampeana en la oferta exportable. Sin embargo, los analistas advierten que la consolidación de este liderazgo provincial dependerá de la ejecución oportuna de las obras pendientes, la estabilidad macroeconómica y la evolución de los precios internacionales de los hidrocarburos.