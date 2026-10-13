La Entidad Binacional Yacyretá dispuso la apertura de las compuertas del vertedero principal para permitir el escurrimiento de las grandes masas de agua, activando una alerta preventiva en todo el Litoral. La medida responde al extraordinario incremento del caudal afluente en la cuenca alta del río Paraná, provocado por intensas y continuas precipitaciones en Brasil y en la zona de la Triple Frontera.

Ante volúmenes de agua que superaron holgadamente los promedios habituales y alcanzaron picos superiores a los 26.300 metros cúbicos por segundo, los técnicos del complejo debieron habilitar las descargas de fondo y de superficie para mitigar la presión sobre el embalse y preservar la seguridad estructural de la obra, de acuerdo a lo informado por la EBY.

Este fenómeno hídrico, detonado por precipitaciones extraordinarias asociadas a ciclos climáticos intensos en las altas cuencas, transforma de manera temporal el rol de la represa, obligándola a ceder su función primaria de generación de potencia para operar como un escudo de contención y regulación de excedentes.

Aguas arriba, la situación en la central hidroeléctrica de Itaipú marca el pulso inicial de esta onda de crecida que desciende a lo largo del cauce del río Paraná. La represa emplazada en la frontera entre Brasil y Paraguay, diseñada para aprovechar un salto geográfico abrupto de unos 118 metros de caída neta con potentes turbinas Francis, enfrenta volúmenes masivos de agua que obligan a regular de forma coordinada las erogaciones hacia el tramo medio del sistema.

El desborde operativo en las altas cuencas repercute de manera directa en la dinámica de todo el corredor fluvial, exigiendo a los complejos binacionales operar bajo protocolos estrictos de seguridad de embalse.

Por qué Yacyretá e Itaipú responden diferente ante la crecida del Paraná

En el caso específico de Yacyretá, la geografía impone un desafío técnico totalmente diferente al de su par brasileña al tratarse de una obra de llanura con un salto nominal de apenas 21,3 metros. Para procesar el caudal masivo que ingresa desde el norte, las veinte turbinas tipo Kaplan del complejo argentino-paraguayo se exigen al máximo de su capacidad operativa de turbinado antes de proceder a la apertura de las compuertas radiales de sus vertederos principal y Aña Cuá.

Este mecanismo de descarga controlada busca disipar la tremenda energía cinética acumulada mediante piletas de aquietamiento o colchones de agua profunda que evitan la destrucción del lecho fluvial aguas abajo. Sin embargo, la sobredescarga y la reducción de la caída útil de agua impactan de forma directa en la eficiencia de generación eléctrica, provocando una caída temporal en la entrega de potencia al sistema interconectado y obligando a redoblar la vigilancia técnica sobre el comportamiento del río.

Las comunidades ribereñas y los sectores productivos de la región del Noreste argentino, especialmente en las zonas de influencia directa en Misiones y Formosa, experimentan los coletazos de este pulso hídrico extraordinario. La coordinación entre las áreas de hidrología de los complejos binacionales y los organismos provinciales de defensa civil resulta vital para anticipar variaciones en las escalas hidrométricas y mitigar riesgos en zonas de islas y áreas productivas costeras.

La dinámica de estos dos gigantes energéticos demuestra que la infraestructura no compite entre sí, sino que responde de manera complementaria a las exigencias de una cuenca compartida. Mientras Itaipú domina la fuerza gravitacional del cañón mediante saltos elevados, Yacyretá administra la inmensidad del volumen en la llanura, consolidando una red de ingeniería hidráulica indispensable para la estabilidad del suministro eléctrico sudamericano a pesar de las amenazas recurrentes de la variabilidad climática.

Cómo funcionan las turbinas y vertederos de Yacyretá en emergencias hídricas

La perspectiva del ingeniero eléctrico José Stella permite comprender la complejidad que encierra el diseño electromecánico de ambas megaestructuras frente a escenarios de crecidas extremas. El análisis de los flujos demuestra que la selección de la tecnología de turbinas responde a los condicionantes que impone la topografía natural del río Paraná en cada tramo de su extenso recorrido.

Mientras que en Itaipú el diseño prioriza la altura y la presión gravitacional mediante turbinas Francis de flujo mixto que soportan saltos de gran magnitud, Yacyretá debe recurrir a ruedas Kaplan con álabes móviles y regulables para canalizar un volumen masivo de agua a baja altura. Esta diferencia estructural determina cómo cada represa absorbe el impacto inicial de las masas líquidas provenientes de las tormentas regionales sin comprometer la integridad estructural de sus salas de máquinas.

Durante los episodios de alta hidraulicidad, los sistemas de control de ambas centrales operan al límite de sus especificaciones técnicas para evitar daños severos en los componentes rotativos y en los blindajes metálicos expuestos a la fricción de sedimentos. La gestión de los vertederos actúa como la válvula de escape indispensable cuando el caudal supera ampliamente la capacidad máxima de evacuación a través del sistema de generación eléctrica tradicional.

En el caso de Yacyretá, la combinación de los vertederos del brazo principal y de Aña Cuá aporta una capacidad de descarga combinada de hasta 95.000 metros cúbicos por segundo, un volumen diseñado para contener escenarios hidrológicos extremos. La disipación de esta gigantesca energía acumulada se logra mediante complejos diseños hidráulicos de piletas de aquietamiento que transforman la violencia del caudal en remolinos internos controlados.

Por su parte, la infraestructura de vertido de Itaipú implementa un sistema de salto de esquí con deflectores que impulsan el agua a altas velocidades por los aires, logrando disipar su energía cinética en forma de lluvia antes de reincorporarla al cauce natural. Estas soluciones de ingeniería reflejan la magnitud de los desafíos que enfrentan los operadores técnicos para salvaguardar tanto la seguridad regional como la continuidad operativa del sistema energético.