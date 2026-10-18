Descuento de Zona Fría en el gas: cómo cambia el cálculo de la factura

La nueva ley modifica las condiciones para recibir la bonificación en distintas regiones del país y se aplica sobre consumos base

El descuento por Zona Fría en las facturas de gas tendrá un alcance diferente tras la entrada en vigencia de la Ley 27.828. La reforma modifica tanto las condiciones para acceder a la bonificación adicional en determinadas localidades como la forma en que se calcula el beneficio.

En la práctica, esto implica que el descuento no se calcula sobre el importe total de la factura, sino que solo sobre el precio del gas, excluyendo los cargos de transporte, distribución y los impuestos y tasas que correspondan.

Cómo es el nuevo cálculo y quiénes pueden acceder

La reforma establece una bonificación sobre el precio del gas que comercializan los productores, identificado en la estructura tarifaria como PIST (Precio de Ingreso al Sistema de Transporte).

De esta forma, el descuento deja de calcularse sobre el conjunto de los componentes de la factura y queda limitado a esa parte del costo. Como mencionamos anteriormente, la boleta residencial incluye, además del gas, los cargos de transporte y distribución, junto con los impuestos y tasas que correspondan.

Como esos conceptos no forman parte de la base sobre la que se aplica la bonificación, el porcentaje de descuento efectivo es menor. Asimismo, la ley distingue entre las regiones que mantienen el régimen específico de Zona Fría y otras localidades que habían sido incorporadas mediante la ampliación de 2021.

Para estas últimas, el acceso a la bonificación adicional queda sujeto a la inscripción en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y al cumplimiento de al menos uno de los criterios socioeconómicos establecidos.

Entre ellos se encuentran los hogares cuyos ingresos netos conjuntos no superen tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, aquellos con un integrante que tenga Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, los que incluyan a un titular de una pensión vitalicia para veteranos de Malvinas y los hogares con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuya situación deberá ser evaluada por la Secretaría de Energía.

En cambio, la ley mantiene un tratamiento específico para la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna.

Cuánto cuesta el régimen de Zona Fría y cómo se financia

El régimen de Zona Fría se financia a través de un fondo fiduciario que recibe recursos de un recargo sobre el precio del gas que pagan los consumidores de todo el país. La nueva ley fija ese recargo en hasta el 7,5% y habilita al Poder Ejecutivo a modificarlo dentro de los límites establecidos.

En 2021, cuando se amplió el régimen, un recargo del 5,3% alcanzaba para cubrir las bonificaciones, en un contexto de tarifas congeladas o inferiores a los costos. Sin embargo, la recomposición posterior del precio del gas y de los cargos de transporte y distribución elevó el costo de los descuentos y obligó al Tesoro Nacional a transferir recursos adicionales para cubrir la diferencia.

Según un informe de la consultora Economía y Energía, entre enero y agosto de 2026 se destinaron u$s86 millones al régimen, equivalentes al 44% del crédito presupuestario vigente para este año.

Por su parte, el proyecto de Presupuesto 2027 prevé otros u$s95 millones para financiar las bonificaciones. Esa estimación fue elaborada antes de la sanción de la reforma, por lo que el monto final podría diferir según cómo impacten los cambios en el número de beneficiarios y en el costo del sistema.

Para la consultora, la reducción de los hogares alcanzados permitiría financiar el régimen con los recursos aportados por los propios consumidores de gas y disminuir, o incluso eliminar, la necesidad de transferencias adicionales del Estado.

Cómo solicitar el descuento de Zona Fría en el gas

Para acceder a la bonificación adicional de Zona Fría, los usuarios deben estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y cumplir con los criterios previstos por la Ley 27.828.

La inscripción se realiza a través del formulario del régimen de subsidios focalizados. Para completarlo, se necesitan los datos de la empresa prestadora, el número de medidor y el número de cliente o cuenta que figuran en la factura de gas, el DNI vigente, los CUIL de los integrantes del hogar mayores de 18 años y una dirección de correo electrónico.

Quienes ya estaban inscriptos en el anterior Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tienen que volver a realizar el trámite. El estado de una solicitud puede consultarse con el número de gestión, el DNI y el correo electrónico informado, o a través de Mi Argentina. Si se cumple con todos los requisitos, se accederá al descuento.

Por último, se debe tener en cuenta que la nueva legislación entró en vigencia el 13 de octubre de 2026, fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial. El régimen de subsidios previsto por la norma se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2031 inclusive.