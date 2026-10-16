Horacio Marín anunció que la app de la petrolera permitirá comprar ON. Ya se colocaron 1,5 millones de acciones entre 300.000 pequeños ahorristas

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, adelantó este viernes los nuevos pasos que dará la petrolera en la digitalización financiera de sus usuarios y anunció que la aplicación móvil de la compañía incorporará la compra de obligaciones negociables en pesos y dólares, al tiempo que celebró el acelerado ritmo de colocación de capital entre pequeños ahorristas de todo el país.

Durante su presentación ante referentes del sector agroindustrial y energético en la Bolsa de Comercio de Rosario, el ejecutivo definió que "una de las cosas más importantes de YPF digital es que logramos que se puedan comprar acciones, y otra cosa muy importante es que después van a poder comprar obligaciones negociables".

Al repasar la hoja de ruta estratégica para convertir a la plataforma digital en un canal de financiamiento corporativo e inversión minorista, el titular de la petrolera remarcó que el propósito de fondo apunta a democratizar el acceso al mercado bursátil y brindar herramientas seguras para el público general.

"Nuestro objetivo era que la gente empiece a desarrollar el concepto de mercado de capitales. Para el mercado de capitales, esta es una opinión personal, hay que terminar con ingresos brutos, si no no va a haber ingresos de mercado de capitales en la República Argentina. Lo que queríamos era que la gente de a pie compre y lo logramos", sostuvo.

Marín contrapuso este canal formal de inversión frente a las proliferaciones de estafas virtuales registradas en plataformas digitales. "Nosotros veíamos que teníamos cerca de 250 denuncias penales por estafas. Con esto queríamos romper eso", enfatizó.

En ese sentido, reveló las cifras alcanzadas por la iniciativa desde su puesta en marcha. "Nos compraron en 45 días el orden del millón y medio de acciones, con un promedio de 5 acciones por persona, y eso significa $40.000 pesos. Ahora tenemos 300.000 personas. Si alguno tiene una estación de servicio, a ustedes les aviso que tenemos 300.000 auditores nuevos para decir que el baño está sucio", ironizó el ejecutivo.

El hito bursátil de YPF y la masificación del mercado de capitales

Lanzado formalmente en agosto, el esquema eliminó la exigencia previa de gestionar una cuenta comitente tradicional en una sociedad de bolsa, simplificando la operación para los más de tres millones de usuarios activos con los que cuenta la herramienta informática de la red de estaciones de servicio.

Esta masificación accionaria se apoyó en la marcada valorización que registraron los papeles de la compañía en Wall Street y en la bolsa local durante el último año.

La recuperación de los márgenes operativos en Vaca Muerta, sumada a la puesta en marcha de proyectos estratégicos de evacuación de crudo y exportación de gas natural licuado, actuó como un potente catalizador de la demanda entre los usuarios que buscan alternativas de resguardo de valor frente a la inflación y la brecha cambiaria.

El nuevo paso anunciado por Marín para sumar obligaciones negociables (ON) permitirá a la petrolera captar financiamiento directo en pesos y dólares emitidos por la propia compañía para sustentar sus planes de inversión productiva. Al habilitar la suscripción de deuda corporativa en moneda extranjera desde la misma plataforma, la empresa busca competir de forma directa por los saldos de los ahorristas.

El vertiginoso crecimiento de la solución digital de la petrolera se inscribe en un contexto de alta competencia dentro del sector de los medios de pago y las plataformas de cobro en la Argentina. La capacidad de articular promociones exclusivas en la carga de combustibles le permitió a la compañía ganar cuota de mercado en el segmento de pagos digitales y disputar la hegemonía a las plataformas tecnológicas consolidadas.

La evolución del ecosistema digital de YPF

Lo que nació originariamente como una plataforma orientada a la fidelización de clientes y la acumulación de puntos por carga de combustible atravesó una profunda transformación hasta convertirse en una billetera virtual integral.

A través de alianzas estratégicas con entidades bancarias de primer orden como el Banco Santander, la herramienta sumó gradualmente funciones de pago mediante código QR, transferencias inmediatas y la remuneración automática de los saldos depositados en cuenta.

La introducción de tasas de rendimiento para los fondos a la vista posicionó a la aplicación de la petrolera en competencia directa con las principales fintechs del mercado, como Mercado Pago o MODO, así como con los plazos fijos del sistema bancario tradicional.

Esta estrategia de remuneración de saldos permitió retener la liquidez de los usuarios dentro del circuito propio de la compañía, facilitando la transición hacia la contratación de servicios de inversión de mayor complejidad como la compra de acciones y bonos.

Adicionalmente, la alianza sellada con Mastercard para el lanzamiento de una tarjeta prepaga internacional vinculada al saldo en cuenta terminó de consolidar el perfil transaccional de la solución digital. Este instrumento le permite a los clientes operar tanto dentro del circuito de las estaciones de servicio como en cualquier comercio, ampliando la usabilidad de los fondos.

El volumen transaccional procesado por la herramienta supera holgadamente los seis millones de pagos mensuales, apuntalado por esquemas de incentivos cruzados que combinan descuentos en naftas y gasoil con beneficios por autodespacho y recarga nocturna. Así, la escala operativa alcanzada le proporciona a la compañía una base de usuarios masiva para canalizar la colocación de nuevos productos bursátiles.