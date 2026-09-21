En tan solo un mes desde su implementación, los usuarios de la plataforma digital compraron desde sus celulares un millón de títulos de la petrolera

Los usuarios de App YPF ya compraron un millón de acciones de la petrolera de manera directa desde la aplicación, a tan solo un mes del lanzamiento de la funcionalidad que permite invertir en el mercado de capitales desde el teléfono celular, en una disruptiva forma de facilitar el acceso al mundo de las finanzas.

La herramienta fue presentada formalmente en agosto de 2026 con la premisa de democratizar el acceso al mercado financiero y acercar la compañía a la comunidad. La decisión buscó aprovechar un entorno digital de uso cotidiano para transformar una plataforma operativa de consumo en un canal de inversión accesible, permitiendo que cualquier cliente pueda convertirse en socio de la petrolera de forma simple y durante el horario de mercado.

Todas las operaciones de compra y venta de acciones de la petrolera que realizan los usuarios desde la App YPF ejecutan sus órdenes en el mercado secundario local a través de la infraestructura de BYMA (bajo el ticker YPFD) y durante el horario bursátil establecido.

El hito convierte a YPF en la primera compañía de energía en facilitar la adquisición de sus propias acciones dentro de su plataforma digital, ampliando el acceso al mercado financiero para millones de personas durante el horario de mercado a través de una experiencia calificada como simple y segura.

El resultado refleja la rápida adopción de esta iniciativa desarrollada a partir de una alianza estratégica entre YPF y Santander, orientada a incorporar progresivamente nuevas capacidades tecnológicas y financieras dentro de la aplicación. De este modo, la empresa de energía suma servicios para sus clientes manteniendo la experiencia dentro de su propio ecosistema.

El ecosistema de App YPF experimentó una rápida transformación en los últimos dos años, al pasar de ser un programa de fidelización y medio de pago exclusivo para las estaciones de servicio a consolidarse como una plataforma financiera integral.

La suma de la renta variable se da en un momento en que la petrolera atraviesa un fuerte crecimiento y consolidación operativa y financiera. La compañía focaliza sus recursos en potenciar los desarrollos no convencionales en Vaca Muerta, encarar megaobras de infraestructura de transporte como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y desprenderse de bloques maduros convencionales para maximizar su eficiencia de capital.

La valoración de la inédita iniciativa

Desde ambas em rpesas destacaron que el volumen alcanzado en la operación bursátil refuerza una hoja de ruta de largo plazo entre ambas entidades, la cual continuará sumando herramientas e integrando capacidades al entorno digital de la compañía petrolera.

Desde el sector corporativo destacaron la velocidad con la que los usuarios adoptaron la herramienta. "Que en tan solo un mes se haya alcanzado el millón de acciones compradas a través de App YPF es una muestra concreta del interés de los argentinos por ser parte de la compañía. Esta iniciativa nos permite acercar YPF a más argentinos y fortalecer el vínculo con quienes nos eligen día a día", señaló Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Por su parte, Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina, remarcó la proyección del acuerdo entre ambas firmas: "Un millón de acciones negociadas en apenas un mes muestra la potencia del ecosistema de YPF y el enorme potencial de acercar nuevas soluciones financieras a millones de personas desde una experiencia que ya forma parte de su vida cotidiana".

La plataforma central de este despliegue es gestionada por YPF Digital, la unidad que integra y potencia los activos digitales de la petrolera para transformar la experiencia de consumo. La firma trabaja en la integración de aplicaciones, el lanzamiento de soluciones operativas y la aceleración del time to market para desarrollar ecosistemas enfocados en la movilidad de las personas.

Por su parte, Santander Argentina opera como la entidad bancaria privada del proyecto. Con más de 5,5 millones de clientes, el banco cuenta con una red de más de 279 sucursales y 10 Work Cafés distribuidos en 22 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, además de llevar adelante programas de banca responsable focalizados en educación superior y sostenibilidad ambiental.

Una movida financiera sin precedentes

La movida, sin precedentes a escala global dentro de la industria energética y el mercado financiero, convirtió a la plataforma de fidelización y de pago de combustibles y servicios en un canal para encauzar el ahorro cotidiano de los usuarios hacia la mayor empresa de la Argentina.

Ante estos resultados, Mauro Cercós, gerente general de YPF Digital, destacó que el principal valor de este desarrollo consiste en "derribar barreras" y explicó que la herramienta no fue pensada en forma exclusiva para quienes ya operan en el ámbito bursátil, sino para facilitar el acceso al mercado a personas que jamás habían realizado una transacción financiera de este tipo.

Para posibilitar esta masa de transacciones minoristas, la petrolera nacional ejecutó semanas atrás una medida clave en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BYMA) a través del split o subdivisión de sus títulos.

Al fraccionar el valor unitario de cada papel y reducir el monto mínimo requerido para operar, la compañía permitió que cualquier ahorrista pueda convertirse en accionista adquiriendo desde un solo título, por sumas equivalentes al costo de un café o una pequeña fracción de un tanque de nafta.

Esta simplificación eliminó las gestiones y costos tradicionales de apertura de cuentas comitentes en agencias de bolsa, apalancándose en la base masiva que ya utilizaba la Cuenta Remunerada de la aplicación.

El mecanismo técnico dentro del entorno digital elimina la complejidad financiera tradicional. El cliente solo necesita ingresar a la solapa de inversiones dentro de la plataforma, completar por única vez un test básico de perfil de riesgo y disponer de saldo cargado en pesos.

Durante el horario de operación bursátil, basta con seleccionar la cantidad de títulos deseada para que la orden se ejecute de manera instantánea a la cotización de mercado del momento. El sistema liquida los fondos automáticamente, genera el comprobante de compra correspondiente y actualiza la tenencia en tiempo real en la pantalla del usuario.

Cómo funciona la compra de acciones en la app de YPF

Tradicionalmente, para comprar un activo bursátil, un inversor debe registrarse de forma manual ante una sociedad de bolsa (ALyC) o una entidad bancaria, un proceso que exige presentar documentación respaldatoria, declaraciones juradas y vincular cuentas bancarias externas. Al automatizar este paso dentro de la propia plataforma, YPF asume la simplificación del trámite administrativo en el mismo instante en que el usuario decide operar.

La operatoria se diseñó con el objetivo de eliminar las fricciones habituales que afronta un inversor principiante al abrir una cuenta comitente en una sociedad de bolsa tradicional. Todo el proceso se despliega dentro de la misma billetera digital: