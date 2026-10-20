El titular del IAPG proyectó exportaciones por hasta US$ 50.000 millones hacia la próxima década impulsadas por el no convencional Vaca Muerta.

El saldo de la balanza comercial energética alcanzará un superávit superior a los u$s10.000 millones en 2026, con una proyección de exportaciones consolidada que trepará hasta los u$s50.000 millones para comienzos de la próxima década. Así lo confirmó el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, durante la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026. Este récord exportador de septiembre le da sustento a las promesas del gobierno sobre la solidez que espera en el plano cambiario para el año próximo.

En sus palabras de inauguración ante empresarios y autoridades del sector, en el Espacio Duam de la ciudad de Neuquén donde expuso el impacto macroeconómico y el salto de escala del no convencional de Vaca Muerta, el titular de la entidad organizadora puso en números el ingreso de divisas por Vaca Muerta y minería.

López Anadón remarcó la velocidad de la transformación al contrastar el escenario actual de superávit garantizado con el histórico déficit energético de u$s5.000 millones al año que registró el país en la última década por la necesidad de importar combustibles y gas natural licuado.

La meta de alcanzar los u$s50.000 millones en ventas al exterior hacia inicios de la década de 2030 se fundamenta en la expansión del transporte de crudo y la ejecución de los proyectos de licuefacción para la comercialización de gas natural en los mercados globales. López Anadón remarcó que las reservas técnicas de la formación sostienen un flujo exportador de largo plazo, posicionando a la oferta argentina en los cálculos de los principales analistas del mercado internacional de energía.

Cómo impactará Vaca Muerta en las inversiones y el empleo

Durante su intervención en la ceremonia de apertura de la semana de exposición, el dirigente fundamentó cómo el volumen de la producción no convencional se traduce en divisas e inversiones del RIGI aprobadas para TGS. "Vaca Muerta va a traccionar la economía y lo va a hacer a través de inversión, de empleo y de mejora en la balanza comercial", subrayó López Anadón al describir el efecto multiplicador de las operaciones sobre el entramado económico nacional.

En materia de empleo y cadena de valor, la máxima autoridad del IAPG repasó el entramado productivo que abastece a las operaciones en los yacimientos. López Anadón destacó la participación de miles de pequeñas y medianas empresas proveedoras de bienes, insumos y servicios especializados radicadas en distintas provincias argentinas, cuya actividad sostiene la continuidad de los equipos de perforación y de completación en la cuenca.

El presidente del IAPG concluyó sus palabras destacando la escala histórica lograda por el evento sectorial en la capital neuquina, que reúne a más de 590 empresas expositoras en una superficie que supera los 25.000 metros cuadrados.

"Hoy esta exposición tiene cifras récord de participación de empresas, superficie, visitantes y, a pesar de eso, es una pequeña muestra del conjunto total. Sirve para ver lo que es la capacidad de estas empresas, la tecnología y el compromiso que tienen", concluyó López Anadón en el inicio formal de las jornadas de negocios.

Vaca Muerta es "la última gran oportunidad"

En su exposición en AOG Patagonia 2026, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, puso el foco en el potencial exportador y la competitividad territorial que alcanzó la provincia a partir de la consolidación de la cuenca no convencional.

El mandatario neuquino destacó que la jurisdicción ya se ubica como el cuarto distrito del país con mayor volumen de ventas al exterior y proyectó que, de mantenerse el actual ritmo de envíos hidrocarburíferos, Neuquén superará el perfil exportador de Córdoba en dos años y el de Santa Fe en un plazo de cuatro años.

La industria petrolera realiza en Neuquén su exposición más grande en la Patagonia

El gobernador contextualizó el salto de escala de la actividad y enfatizó la necesidad de acelerar las inversiones en infraestructura para capitalizar la ventana de la transición energética global. "Esta es la última gran oportunidad que tenemos para aprovechar Vaca Muerta", afirmó Figueroa ante el auditorio reunido en el Espacio Duam, donde remarcó la urgencia de profundizar el desarrollo de proyectos clave como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y las iniciativas de licuefacción para la colocación de gas natural en los mercados internacionales.

En su mensaje institucional, el jefe del Ejecutivo provincial resaltó el cambio de paradigma en el esquema fiscal y regulatorio para la actividad hidrocarburífera, valorando el clima de negocios generado a partir de la implementación de herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Figueroa contrapuso la situación actual con las etapas de intervención de precios al señalar que "antes nos pagaban el petróleo y el gas a la mitad de lo que valía", mientras que destacó la política del Gobierno nacional al aseverar que "este ha sido un gobierno que nunca le puso el pie encima a las provincias".

Finalmente, el mandatario neuquino hizo especial hincapié en el resguardo del entramado de proveedores locales y el fortalecimiento de la cadena de valor provincial frente al crecimiento de las operaciones. Figueroa remarcó que de cada barril exportado sin el esquema RIGI, a otros estados va el triple de lo que queda en la jurisdicción provincial, e instó a consolidar la participación de las pequeñas y medianas empresas neuquinas.

"Debemos rescatar a las pymes neuquinas y lograr que el crecimiento de Vaca Muerta se traduca en más oportunidades para quienes lo hacen posible. Por primera vez en la historia, si a Neuquén le va bien, al país le va a ir bien", concluyó el mandatario.

Qué dejó el saldo de la balanza comercial energética de septiembre

El saldo general de bienes de septiembre registró un superávit de u$s2.976 millones, de los cuales el sector energético arrojó un resultado favorable de u$s1.600 millones, lo que significa que explicó el 53% del superávit comercial mensual del país.

En términos prácticos, de cada 100 dólares de saldo positivo generados por el comercio exterior, 53 dólares fueron aportados directamente por el sector energético, de acuerdo a cifras difundidas por la Secretaría de Energía en base al informe sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado por el Indec.

Durante septiembre, las exportaciones del rubro combustibles y energía (CyE) alcanzaron los u$s1.781 millones, marcando un extraordinario crecimiento interanual del 89,1%, lo que implicó un ingreso adicional de u$s840 millones en comparación con el mismo mes del año anterior.

Las ventas externas de energía representaron el 17,7% del total de las exportaciones nacionales del mes. Al analizar el detalle por bienes, los aceites crudos de petróleo se ubicaron en la cima de los envíos de la economía argentina con un valor de u$s1.127 millones, abarcando por sí solos el 11,2% del total exportado por el país en septiembre y registrando una suba del 86,4% respecto de igual período de 2025.